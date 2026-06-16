新加坡银行或需审视其融资政策，以应对自备煤电的间接风险敞口

尽管监管条例并未要求披露此类信息，但这确实会影响其ESG评级

自备煤电指的是由工业企业为满足自身运营电力需求而运营的离网燃煤电厂，这类项目通常不在融资限制范围之内。 照片：路透社

【新加坡】随着对煤炭能源风险敞口的审查日益严格，新加坡的银行可能需要重新审视其整体煤炭融资政策，以明确如何对待自备煤电，并就此提供更详尽的披露。

这目前还不是一项监管条例，自备煤电所产生的融资排放量，也并非ESG评级机构在为银行的可持续发展表现评分时专门考量的数据点。

但多家评级机构告诉《商业时报》，对贷款风险敞口进行更全面的披露，以及采取更强有力的气候风险管理措施，确实有助于提升其评级。