新加坡锂电池回收初创公司Neu Battery Materials融资760万美元
最新一轮融资完成之际，该公司新建的回收设施也正式启用。
- Neu Battery Materials的联合创始人兼首席执行官Bryan Oh（左）与联合创始人Kenneth Palmer。Oh期望这笔资金能帮助公司洗牙其技术。 图片来源：CMG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】锂离子电池回收初创公司Neu Battery Materials在最新一轮融资中筹集了760万美元。
此轮融资获得超额认购，由专注于交通运输业脱碳的风投平台Shift4Good和新加坡政府支持的深科技投资者SGInnovate领投。
本轮融资于周二（10月13日）完成，恰逢Neu Battery Materials新建的回收设施正式启用。
该回收工厂每年可处理1300吨来自锂离子电池制造业产业群的废料。
Neu Battery Materials的联合创始人兼首席执行官Bryan Oh表示：“我们的愿景是为持续的能源转型建立更清洁、更具韧性的锂供应链。”他补充说，新工厂的投产“是这一征程中的一个重要里程碑”。
“这笔资金将促进我们模块化磷酸铁锂（LFP）回收技术的规模化和部署，使我们能够扩大关键的电池级锂的生产，并逐步为我们的客户降低成本。”
最新一轮融资吸引了新投资者的参与，包括家族办公室Lotus Singapore Group和M7 Holdings。
SGInnovate、Shift4Good和风险投资基金Paragon Ventures I是上一轮融资的投资方。
此轮融资所得将用于支持从其原料中生产电池级锂的产量提升，以及公司的国际扩张。
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Neu Battery Materials在一份声明中表示，借助新资本和新投产的工厂，公司将专注于洗牙生产、进一步降低生产成本并扩大其合作伙伴网络。
该公司补充道：“下一阶段将建立在一个已提前实现关键技术里程碑的研发路线上，这为公司的国际部署和持续的商业增长奠定了坚实的基础。”
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