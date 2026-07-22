新加坡20年期绿色债券定价26亿新元 收益率为2.4%

分析师称，长期主权债券的稀缺性是推动投资者需求的因素之一

新加坡金融管理局 (金管局) 表示，此次发行总额中包括5000万新元的债券将供公众认购，申购时间为星期四上午9时至7月27日。 照片：商业时报资料库

[新加坡] 新加坡首次发行的20年期主权绿色债券需求强劲，面向机构投资者的订单总额达到发行额的1.83倍。

根据新加坡金融管理局 (金管局) 星期三（7月22日）发布的公告，该债券的定价收益率为2.4%，较2.55%的初步价格指引收窄了约15个基点。

在46亿新元的订单总额支持下，此次债券发行规模为26亿新元，达到了金管局给出的21亿至26亿新元发行区间的上限。

此次发行的账簿管理人是DBS、Deutsche Bank、HSBC、OCBC和Standard Chartered。

Bondsupermart高级研究分析师Cyrus Ng表示，2.4%的定价与整体利率环境基本一致，全球长期政府债券收益率正呈上升趋势。同时，该定价也与现行的20年期新加坡政府债券 (Singapore Government Securities, SGS) 的收益率水平相当。

根据金管局的数据，截至星期三，基准20年期SGS的收益率为2.34%，这意味着此次新发行的债券提供了约六个基点的新发行溢价。

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Ng表示，尽管需求强劲，但此次定价更多地反映了7月份以来持续走高的收益率，而非源于异常强劲的投资者兴趣。

2.4%的实际收益率对应的票面利率为2.375%，发行价为每100新元面值99.605新元。

此次发行总额中包括5000万新元的债券将预留给公众，公众可于星期四上午9时起至7月27日中午12时进行申购。

金管局补充说，各类优质机构投资者参与了此次债券投资。

投资者兴趣

Aberdeen高级投资组合经理Jerome Tay指出，当前全球宏观经济环境充满不确定性，地缘政治紧张局势也在不断升级。在此背景下，这次20年期绿色债券所获得的需求，反映了投资者对新加坡政府和经济的信心，也体现了新加坡吸引避险资本流入的能力。

需求的另一个驱动因素是，这批将于2046年8月1日到期的债券，将取代现有于2046年3月到期的20年期基准债券。

分析师表示，新加坡的长期投资者对长期主权债券存在需求，因为这类债券在二级市场上相对稀缺且流动性较低。

此次最新发行的债券正式名称为“绿色新加坡政府债券（基础设施）”(Green Singapore Government Securities (Infrastructure))，是根据新加坡绿色债券框架发行的一系列主权绿色债券中的第八批。

鉴于这是首次发行20年期绿色债券，其定价与首次发行的30年期和50年期绿色债券一样，是通过银团方式进行的。

此后的大多数绿色债券发行则与传统的SGS类似，通过遵循严格时间表的拍卖方式进行定价。

迄今为止，政府已分四批发售了总计77亿新元的50年期绿色债券，并分三批发售了总计58亿新元的30年期绿色债券。

政府已表示，计划到2030年发行总值高达350亿新元的主权和公共部门绿色债券。

这些债券被冠以“绿色”标签的一个关键方面是，其募集资金将用于资助支持新加坡绿色发展蓝图 2030 的项目开支，其中包括两条新的地铁线——裕廊区域线 (Jurong Region Line) 和跨岛线 (Cross Island Line)。