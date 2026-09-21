新加坡在2025财年拨出37亿新元绿色债券收益，用于扩建电动地铁网络

约27亿新元尚未分配的资金将在下一财年指定用于裕廊区域线和跨岛线

自新加坡于2022年首次发行绿色债券以来，政府已拨款93亿新元，用于资助裕廊区域线和跨岛线的建设。 照片：商业时报资料图

【新加坡】在截至2026年3月31日的财年中，新加坡从其绿色债券收益中拨款超过37亿新元，用于资助其电动地铁网络的扩建——特别是裕廊区域线 (JRL) 和跨岛线 (CRL)。

这笔款项包括：

1.421亿新元来自2025年5月发行的第二批30年期主权绿色债券；

15亿新元来自2024年10月发行的第三批50年期绿色债券；以及

21亿新元来自2024年6月发行的首批30年期绿色债券。

这笔已分配的1.421亿新元，来自于2025年5月发行的总额18亿新元的30年期绿色债券。

政府还于2025年10月通过第四次发售50年期绿色债券筹集了另外10亿新元，但这笔最新发行所筹集的收益尚未有任何分配。

周一（9月21日）发布的《2025财年新加坡绿色债券报告》显示，这使得尚未分配的资金总额达到27亿新元，预计这些资金将在2026财年底前指定用于这两条地铁线路。

由财政部 (MOF) 发布的报告补充说，根据新加坡绿色债券框架，这笔款项或暂时存放在新加坡金融管理局 (金管局) 维持的一个独立现金账户中，并被圈定用于其他符合条件的绿色支出；或由会计总长署投资于短期流动性工具。

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这不包括2026年8月发行的26亿新元20年期绿色债券，因为这些债券是在当前财年发行的。

自新加坡于2022年8月首次发行绿色债券以来，截至2026年3月31日，政府已累计拨款93亿新元，用于资助裕廊区域线和跨岛线的建设。

这包括2025财年分配的37亿新元，以及：

首次发行的24亿新元50年期绿色债券；

2023年9月通过重开同批50年期债券筹集的另外28亿新元；以及

2024年6月发行的25亿新元30年期绿色债券中的4.04亿新元。

将这些收益用于裕廊区域线和跨岛线的建设，被认定为清洁交通领域的合格绿色支出，并获得了由财政部设立的绿色债券指导委员会的批准。

报告还指出，收益的使用方式符合新加坡绿色债券框架中的资格标准。该框架于2025年1月进行了最后更新，以与界定哪些经济活动有资格获得可持续融资的国家分类标准保持一致。

报告补充说，2025财年未报告任何环境、社会和治理 (ESG) 相关的争议事件。

减排关键

裕廊区域线是一条长24公里的铁路线，预计将于2029年完工，设有24个车站，服务于新加坡西部地区。

跨岛线预计将于2032年前完工，投入运营后将成为新加坡最长的全地下线路，铁轨全长超过50公里，横贯整个城邦。

该线路的走线一直存在争议，自然保护团体担忧，其中一段计划穿越中央集水区自然保护区和麦里芝蓄水池的路线，可能会对环境造成潜在破坏。

尽管如此，报告指出，这两条地铁线路的建设将是一个关键的推动因素，有助于新加坡到2040年将陆路交通排放量从2016年的峰值减半，并实现到2050年净零排放的目标。

陆路交通领域占该国碳排放量的15%。

报告写道：“该领域减少碳足迹的一项关键策略是鼓励更环保的通勤方式，此外还有车辆电气化、基础设施和运营绿色化等举措。扩大我们的公共交通基础设施和电动地铁网络是这一策略的核心要素。”

这些线路的完工将使地铁网络在2030年左右扩展至360公里，并有助于将公共交通高峰时段的出行分担率从目前的66%提高到75%。

报告估计，这两条地铁线路在全面运行时，在其整个运营寿命期间，每年可能避免排放99,900至122,100吨的二氧化碳当量 (CO2e)。

与不存在这些项目的基准情景相比，这相当于预计减排81%。

根据迄今已分配的93亿新元总额计算，该绿色债券投资组合所避免的融资排放量估计每年在16,100至24,100吨二氧化碳当量之间。预计每分配100万新元，可避免的排放强度为1.7至2.6吨碳排放。

报告补充说，除了对气候的影响外，裕廊区域线和跨岛线预计还将产生更广泛的经济和社会效益，包括增强连通性和可达性、提高公共交通使用率、节省通勤者出行时间以及创造就业机会。

“虽然无法将创造的就业岗位数量归因于特定的地铁线路，但预计到2030年，裕廊区域线和跨岛线的建设合计将创造约1,500个就业岗位，使铁路行业的劳动力增加约16%。”

新加坡政府已表示，到2030年将发行总额高达350亿新元的主权和公共部门绿色债券。

截至2025财年底，已筹集总额258亿新元，其中120亿新元由代表政府的新加坡金融管理局 (金管局) 筹集，其余部分来自法定机构。