新加坡第二支混合融资基金募资达3.45亿美元，淡马锡提供优惠资本

基金管理人 Clifford Capital 表示，总承诺额反映了更广泛投资者的参与。

旨在为亚洲能源转型提供融资的能源转型加速融资合伙业务 (ETAF)，预计将随着投资者基础的扩大，在未来的募集中筹集更多资金。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡】新加坡混合融资倡议下的其中一支基金——亚洲转型融资合伙业务 (Financing Asia’s Transition Partnership, 简称 Fast-P)，在宣布完成2.5亿美元的首次募集后不到一周，再次筹集到额外资本。

能源转型加速融资合伙业务 (The Energy Transition Acceleration Finance, 简称 ETAF) 已额外获得9500万美元资金，其中包括新加坡投资公司淡马锡提供的优惠资本，以及基础设施信贷平台 Clifford Capital 的出资。

ETAF的指定基金管理人 Clifford Capital 在周一（6月29日）宣布，这使总承诺额达到3.45亿美元。

其声明称：“总承诺额反映了包括淡马锡在内的更广泛投资者的参与，以及在首次募集完成后获得的额外承诺。Clifford Capital 也对夹层部分进行了资本承诺。”

该基金于6月24日宣布完成2.5亿美元的首次募集，由新加坡金融管理局 (金管局)、私人基础设施发展集团 (Private Infrastructure Development Group, 简称 PIDG) 和 Clifford Capital 联合发布声明。

金管局和 PIDG 为其首次募集提供了催化资本，DBS 则作为优先贷款人参与。

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当时还宣布，淡马锡预计将从其早前为气候相关项目预留的1亿新元中，拨出部分资金作为催化资本。

Clifford Capital 资产管理部集团主管 Lily Choh 在周一表示，这反映了机构投资者对可扩展关键基础设施融资解决方案的势头日益增强。

她补充道：“通过汇集公共和私人资本，ETAF 具备了有利条件，能够帮助加速该地区可融资项目的发展。”

声明表示，该基金旨在为亚洲的能源转型提供融资，预计将随着投资者基础的扩大，在未来的募集中筹集更多资金。

ETAF基金是 Fast-P 倡议下第二支完成首次募集的基金。

绿色投资合伙业务 (The Green Investments Partnership) 于去年9月完成了5.1亿美元的首次募集，并于今年5月完成了8亿美元的第二次募集。

淡马锡也对该合伙业务承诺了资金，该合伙业务专注于投资成熟的绿色技术。然而，与对 ETAF 的出资不同，淡马锡对该合伙业务的投资是基于商业考量。