东南亚第二季ESG贷款反弹54.1%至94亿美元

相关债券募集资金从第一季的40亿美元增至70亿美元，增幅达72.9%

今年上半年，大华银行 (UOB) 是东南亚ESG贷款的首席安排行，募集资金达23亿美元。华侨银行 (OCBC) 以21亿美元位居第二，星展银行 (DBS) 则以17亿美元排名第三。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡】2026年第二季度，东南亚地区通过环境、社会和治理 (ESG) 贷款募集的资金大幅反弹，与第一季度相比跃升54.1%，达到94亿美元。

根据金融数据提供商LSEG的统计数据，第二季度的这一数字与去年同期的92亿美元相比，微增1.7%。

可持续金融领域的银行家告诉《商业时报》，很难将此次复苏归因于伊朗战争正常化带来的地缘政治影响。

第二季度末，伊朗与美国之间一度在酝酿和平协议，但该协议自7月初以来已基本破裂。

在ESG债券方面，募集资金从第一季度的40亿美元增至70亿美元，增幅达72.9%。

第二季度的这一数字几乎是2025年第二季度18亿美元的三倍。

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ESG贷款

东南亚的表现优于更广泛的ESG贷款市场。

亚太地区（不包括日本）的募集资金增长了26.1%，从上一季度的212亿美元增至267亿美元。

全球范围内，ESG贷款从1879亿美元小幅下降2.5%至1832亿美元。

同比来看，降幅更为显著，募集资金从2366亿美元下降了22.6%。亚太地区（不包括日本）的募集资金也从408亿美元下降了34.4%。

大华银行ESG策略主管 Adrian Ow 表示，尽管最初的和平谈判和航运路线的部分重新开放会降低借贷双方所面临的某些直接尾部风险，但第二季度的许多交易可能在和平谈判开始前就已经在筹备中了。

他补充道：“这次增长可能反映了交易时机、潜在融资需求和市场信心的暂时改善等综合因素，而非单一的地缘政治因素。”

华侨银行集团首席可持续发展官 Mike Ng 也表达了类似的看法。他认为，此次反弹更可能是在经历了一段高度不确定时期后，融资和执行活动的恢复，而不是对地缘政治发展的直接反应。

他补充说：“在不确定性加剧的时期，借款人往往会采取观望态度，特别是因为一些可持续融资交易可能需要额外的准备和更长的准备时间。”

“随着市场状况趋于稳定，一些借款人可能已经开始推进那些已在筹备中的交易。”

同样，银行家们表示，第二季度的交易未必反映出，为应对伊朗战争导致的能源价格飙升，市场转向电气化和使用可再生能源的紧迫性日益增加。

Ng 表示，尽管华侨银行继续看到绿色数据中心、可再生能源、电气化、能效提升以及其他与转型相关的投资存在融资需求，但这些很可能是企业长期战略和资本支出计划的一部分。

然而，Ow 表示，这场冲突加强并凸显了此类投资的经济合理性，企业可能已经加速或重新调整了现有的转型计划。

Ng 表示，鉴于临时和平协议已经告吹，且预计今年余下时间降息次数将减少，这可能会影响整体的借贷意愿、项目经济效益和交易时机，从而波及包括ESG贷款在内的更广泛贷款市场。

他说：“较高的融资成本对一些可再生能源和转型项目来说可能是一个挑战，因为这些项目属于资本密集型，需要大量的前期投资。”

“因此，借款人在安排投资次序和确定优先事项时可能会变得更加挑剔和自律。”

然而，完全推迟转型投资可能会带来长期风险，包括监管风险、资产搁浅、能源安全漏洞和潜在的竞争力下降。

因此，Ng 预计，在持续的不确定性中，企业将专注于优先投资那些能同时带来脱碳和韧性效益的项目，并采取更多基于情景的规划方法。

Ow 表示，市场内部可能会出现更大的分化，那些拥有明确现金流、强大发起人以及可识别的能源安全或成本节约效益的项目，可能会继续吸引资金。

这是因为亚细安各地的政府和企业可能会有更强的动力去实现能源来源多样化、提高能源效率、加强电力基础设施，并减少对价格波动的进口燃料的依赖。

然而，那些没有直接商业需求或监管要求的交易可能需要更长时间才能进入市场。

他补充说，这可能包括一些边缘项目，这些项目在融资成本较高的环境下，需要额外的信用增级、混合融资解决方案、银团贷款或更强的合同安排来提高其融资可行性。

Ow 说：“我们也预计借款人对可持续融资结构的质量会更加挑剔。”

“在融资成本居高不下的情况下，企业将更加重视那些具有战略重要性、国际公信力和操作可行性的可持续发展目标，而不是那些与其核心业务计划脱节的指标。”

2026年上半年，大华银行是东南亚地区ESG贷款的首席安排行，募集资金达23亿美元。华侨银行以21亿美元位居第二，星展银行则以17亿美元排名第三。

ESG债券

2026年第二季度亚细安发行人ESG债券募集资金的增长，反映了全球ESG债券市场的趋势。

全球募集资金环比增长21.3%，从2197亿美元增至2664亿美元。同比增长17.4%，高于去年同期的2270亿美元。

在亚太地区（不包括日本），ESG债券募集资金从上一季度的377亿美元增至547亿美元，增幅为45%。然而，与去年同期的660亿美元相比，同比下降了17.2%。

HSBC亚太区可持续资本市场主管 Max Thomas 表示，近期东南亚ESG债券发行的回升，是由更为成熟的可持续发展市场（尤其是菲律宾和新加坡）引领的，这些市场的发行人正受益于支持性的政策和融资背景。

在东南亚，贴标债券正日益成为常规融资工具的一部分。

他表示，贴标债券已不仅仅是一个标志，它正被用来“强化转型和信贷叙事，加深投资者参与，并就韧性和可持续性投资如何支持长期业绩提供更高的透明度”。

Standard Chartered 债务资本市场董事总经理兼全球可持续债券主管 Rahul Sheth 表示，与ESG贷款市场类似，这些贴标债券所募集的资金已被用于可再生能源和能源效率领域。

他补充说，这些投资也是由长期脱碳承诺、发行人的可持续发展战略和国家能源转型计划驱动的，而非对伊朗战争的直接反应。

Sheth 表示，鉴于不确定的宏观经济背景，需要筹集资金的发行人可能会保持高度的灵活性，以便在市场条件有利时随时进入市场。

他补充说：“在这种环境下，短时间内执行交易的能力变得越来越重要，特别是在市场状况动态变化的情况下。”

尽管存在这些不确定性，但高等级信贷市场并未出现系统性流动性紧张的迹象。

Sheth 说：“我们预计，健康的再融资和资金需求渠道将继续支持亚细安的ESG债券发行，特别是在能源转型、可持续基础设施和社会发展项目方面。”

2026年上半年，东南亚地区ESG债券交易的顶级簿记行是StanChart（22亿美元）、HSBC（8.63亿美元）和CIMB（8.156亿美元）。