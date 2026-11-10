TCS高管：可持续性不仅关乎绿色目标，更能提升竞争力和韧性

Shveta Bhardwaj表示，企业面临的挑战是如何将其气候承诺转化为可衡量的成果。

TCS的Shveta Bhardwaj表示：“现在的关键是，如何确保企业能够有效执行其可持续发展战略，并保持这一势头。” 照片来源：TCS

[新加坡] 新加坡乃至全球的许多大大小小的公司如今都制定了气候目标，但它们面临的压力在于，如何展示实现净零排放承诺的切实进展，而非仅仅停留在设定目标。

这是塔塔咨询服务公司（Tata Consultancy Services, 简称TCS）亚太区可持续发展服务主管Shveta Bhardwaj的看法。她认为，企业面临的一大关键挑战在于，如何将远大目标转化为可衡量的成果。

她在最近接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示：“这可以通过数据、运营模式、技术与架构、行为改变和问责制来实现。”

TCS是印度塔塔集团（Tata Group）的成员公司，是一家提供全球IT服务、咨询和商业解决方案的机构。

她在最近接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示：“这可以通过数据、运营模式、技术与架构、行为改变和问责制来实现。”

TCS是印度塔塔集团（Tata Group）的成员公司，是一家提供全球IT服务、咨询和商业解决方案的机构。

常驻新加坡的Bhardwaj与亚太区11个市场的企业合作，共同推行可持续转型项目，其合作领域横跨能源、基础设施、制造业产业群、金融服务和公共部门。

她补充说，企业对建立更强大的ESG（环境、社会和治理）和碳数据基础的需求日益增长，同时也需要由人工智能赋能的可持续发展情报和气候风险管理能力。

与行业合作

担任现职两年的Bhardwaj指出，新加坡和澳大利亚属于亚太区的成熟市场，在政府的大力推动和高度关注下，两国在可持续发展方面取得了显著进展。

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她在TCS牵头的项目之一是TCS GoZero中心。这是一个研究与创新平台，是与新加坡南洋理工大学能源研究所及澳大利亚麦考瑞大学（Macquarie University）以合伙业务形式共同开发的。

该中心被定位为亚细安卓越研究、创新与协作中心，汇集了学术界、科技界和产业界的力量，旨在加速可持续创新和能源转型进程。

她还提到了TCS正与其他行业伙伴为新加坡能源市场管理局 (能源局) 参与的另一项重大项目——虚拟发电厂监管沙盒。

在2025年的新加坡国际能源周上，能源局宣布了该沙盒的一个试点项目，旨在汇集太阳能光伏系统和储能等分布式能源，以参与新加坡的批发能源市场。

Bhardwaj说：“（这个沙盒）实际上是一个试验平台，用以测试虚拟发电厂在新加坡环境下如何运作。”

她指出，随着能源转型的持续进行——即社会在能源生产、供应和消费方式上的结构性转变——人们越来越关注清洁能源和可再生能源等多种能源。

她说：“过去电网是单向的，电流从电网流向所有消费者。”

“但随着可再生能源的加入，电力系统变得更加双向，不同的能源之间也会相互作用。例如，对于太阳能，我们是应该储存起来，还是将其转化为氢能？”

Bhardwaj指出，这些资源的整合意味着，企业在评估可用的多种能源及其成本时，正以不同的方式处理其长期购电协议。

她说：“大家都在问，我应该如何处理这些能源？是直接消耗还是储存起来？是卖回市场，还是自己使用？”

“如果是一家拥有不同需求模式的大型企业，我能否将能源从需求较低的地方转移到需求较高的地方？”

保持发展势头

尽管近来随着人工智能（AI）等其他话题和担忧主导了全球对话，可持续发展的热度有所减退，但Bhardwaj坚称，无论在哪个行业，可持续性都应始终是公司运营模式的核心组成部分。

她说：“现在的关键是，如何确保企业能够有效执行其可持续发展战略，并保持这一势头。这并非一个可以‘做几年就结束’的项目。”

“就我们而言，我们看到可持续性如今已更深入地融入到我们合作的组织中。它不再是一个游离在外的独立议程，而是已经成为整体业务决策和运营的一部分。”