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淡马锡支持的Climate Impact X将与英国碳交易平台合并

该交易预计将于2026年第四季度完成

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Janice Lim

Janice Lim

Published Wed, Aug 26, 2026 · 03:58 PM
    • 若获得监管批准，Climate Impact X现任首席执行官Choo Oi-Yee将执掌合并后的新公司。
    • 若获得监管批准，Climate Impact X现任首席执行官Choo Oi-Yee将执掌合并后的新公司。 图片来源：CLIMATE IMPACT X

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 由淡马锡（Temasek Holdings）支持的碳交易所Climate Impact X（CIX）将与总部位于英国的碳资产组合管理和交易平台Carbonplace合并，前提是该交易须获得新加坡金融管理局的批准。

    该交易之所以需要批准，是因为部分相关股东是受新加坡监管的金融机构。

    两家公司于周三（8月26日）宣布合并意向，并表示该交易将整合双方的互补能力，以构建金融市场基础设施，为环境市场的下一阶段发展提供支持。

    该交易预计将于2026年第四季度完成。

    由于两家公司业务性质互补，将执掌合并后新公司的CIX现任首席执行官Choo Oi-Yee告诉《商业时报》（The Business Times），她预计两家公司都不会裁员。

    Choo说道：“在连接欧亚市场方面存在巨大机遇，这是我们之前未曾有机会深入探索的。Carbonplace团队的加入，实际上与我们的期望高度互补。”

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    她补充道：“其次，我认为我们的产品组合各不相同……我们希望以更强大的方式将它们整合起来……这实际上关乎我们如何利用自身能力来推动市场增长。”

    两家公司最早于2022年合作开展了一项试点交易，测试了碳信用交易的完整生命周期；碳信用在CIX上进行买卖，随后在Carbonplace平台上处理和结算。

    将在合并后担任总裁的Carbonplace现任首席执行官Scott Eaton表示，客户反馈希望有一个“一站式”平台，让他们可以通过单一平台交易并完成碳信用的销售，这是促成此次合并的原因之一。

    “为了实现真正的无缝交易，你希望能说，‘好的，我将资产存放在我的Carbonplace钱包中。我想进入一个可以查看价格并与其他客户互动的市场或交易所。但是，等等，我需要转移到那个平台吗？’

    “所以这实际上是为了响应客户需求，以及在我看来对各个步骤的合理化整合，”他补充道。

    Choo表示，除了满足项目开发商和企业买家的需求外，此次合并也是为了应对碳市场日益扩大和全球化的趋势，因此需要类似于金融市场的基础设施来大规模调动资本。

    《巴黎协定》第六条（该条款管辖碳信用的跨境转移）的日益广泛应用，以及国际航空业碳抵消和减排计划（该计划要求航空公司使用符合条件的碳信用抵消排放），这些合规机制预计将推动碳市场的规模化和全球化。

    其他进展还包括新加坡、英国和肯尼亚建立了一个由政府主导的联盟，旨在发展碳市场。

    Choo指出：“如果你关注‘发展碳市场联盟’的动态，以及各国政府希望大规模调动资本的意向，就会发现他们不能再仅仅停留在终端环节。这意味着实际上需要一个融资层——银行融资、股权融资——来帮助碳市场发展。”

    “在这种情况下，仅仅拥有这些零散的中间机构是远远不够的……如今的碳市场是全球性的。我们看到欧洲国家希望资助卢旺达的项目……如果我们双方不创建这样一个融资层级，如何帮助市场扩大规模？因此，我认为这或许是此次合并最有力的价值主张之一。”

    她还表示，合并将使CIX能够将其在东南亚和其他新兴市场的信用供应商和开发商网络，与Carbonplace已在合作的潜在企业买家连接起来。

    合并后的股东集团包括BBVA、BNP Paribas、CIBC、星展银行 (DBS)、GenZero、Mizuho、National Australia Bank、NatWest、新加坡交易所 (Singapore Exchange)、Standard Chartered、Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) 和 UBS。

    当被问及股东之间的股权分配时，Choo表示相关数据尚无法披露。新公司的名称也未公布。

    CIX由星展银行、新加坡交易所、Standard Chartered、Mizuho和GenZero共同持有。GenZero是由淡马锡创立的专注于脱碳投资的平台。

    除了同样是Carbonplace股东的Standard Chartered外，其他八家股东是BBVA、BNP Paribas、CIBC、Itau Unibanco、National Australia Bank、NatWest、SMBC和UBS。

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