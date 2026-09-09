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TUV SUD投资3000万新元在新加坡设立脱碳中心 旨在提升碳市场公信力

该中心将帮助企业验证碳数据，亚细安碳市场有望在2050年前迎来3万亿美元的商机。

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Low Youjin

Low Youjin

Published Wed, Sep 9, 2026 · 11:00 AM
    • 在经济发展局 (经发局) 的支持下，该全球脱碳卓越中心将为新加坡及东南亚地区的企业提供服务。
    • 在经济发展局 (经发局) 的支持下，该全球脱碳卓越中心将为新加坡及东南亚地区的企业提供服务。 照片：TUV SUD

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】德国测试与认证集团 TUV SUD 于星期三（9月9日）在新加坡启动了一个耗资3000万新元的新脱碳中心，该中心将帮助企业测量和验证排放及其他碳数据。

    在新加坡经济发展局 (经发局) 的支持下，这个全球脱碳卓越中心将为新加坡及东南亚地区的企业提供服务。

    该中心的成立正值区域碳市场不断扩张之际。根据 TUV SUD 引述的估算，到2050年，亚细安的累计商机将高达3万亿美元。

    永续发展与环境部长 Grace Fu 在预录的启动仪式视频中表示，碳市场可以将资金引导至减排和碳清除项目，但只有在具备公信力和可信度的情况下才能扩大规模。

    同时负责贸易关系事务的 Fu 补充说：“这需要严格的标准、可靠的数据，以及健全的测量、报告和验证机制。”

    TUV SUD 指出，不同的法规和方法论，以及在测量和验证碳数据方面的困难，仍然是扩大市场参与度的障碍。

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    其首席运营官 Ishan Palit 说：“在气候行动日益复杂的时代，进展取决于可被验证的信任。”

    “新加坡作为一个值得信赖、公正且与国际接轨的枢纽，使其具有独特的优势，来提升整个区域的碳完整性标准和清洁能源转型水平。”

    TUV SUD 表示，该中心将支持五个领域，包括碳市场与气候保证、能源转型、工业脱碳以及能力建设。

    该中心还将支持《巴黎协定》第六条的实施。这是一个全球框架，允许各国通过合作和交易碳信用额度来实现其气候目标。

    Fu 还强调了该中心对基于自然的解决方案和新兴蓝碳项目的关注，并表示可靠的验证对于释放该区域的潜力至关重要。

    她补充说，该中心支持新加坡成为碳服务和交易枢纽的雄心，及其巩固其作为互联互通的全球枢纽地位的更广泛战略。

    该中心将拥有超过20名跨学科专家，他们将为客户提供从项目设计、实施到合规、验证和认证的全程支持。

    目前约有160家碳服务和贸易公司设在新加坡，它们将能够利用该中心的专业知识和服务。

    TUV SUD 的目标是到2030年，将东南亚各地的项目开发商、数字监控提供商、独立验证机构和碳登记机构汇集到一个单一的数字平台上。

    此次启动仪式也标志着 TUV SUD PSB 在新加坡成立20周年。这家德国集团于2006年收购了 PSB Corporation 和 PSB Certification，将新加坡确立为其在亚洲发展的支点。

    2021年，TUV SUD 在此开设了一个耗资1亿新元的区域中心，该中心拥有超过60个实验室。

    经济发展局 (经发局) 主席 Png Cheong Boon 表示，新中心将为新加坡的碳服务和交易生态系统增添活力，同时为本地劳动人口创造机会。

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