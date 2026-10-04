“儿童献爱心”活动为《商业时报》新秀艺术家基金筹得75万新元，款额再创新高

TAKING HEART

第18届年度活动在好奇乐湾举行，吸引了近500名儿童参与。

后排左起：丰隆控股的Lucas Chong、丰隆亚洲的Kwek Pei Xuan、BNP Paribas的Ari Krishnan Radha Krishnan、The Rice Company Ltd (TRCL) 总裁Colin Goh、CWT的Sean Huang、丰隆基金的Michelle Kwek、丰隆金融的Jeffrey Toh、TRCL副主席Alvin Tay、教育高级政务次长Syed Harun Alhabsyi、《商业时报》的Ong Hwee Hwee、TRCL董事会成员Lee Suan Hiang、圣婴女校（客洛）校长Shanthi Suraj Nair、Musim Mas基金会的Pieta Setiawan、城市发展有限公司的Foo Chui Mui、千禧酒店及度假村的Cinn Tan，以及万态野生动物世界的Bennett Neo。 照片：TRCL

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】今年的“儿童献爱心”（Children for Children, 简称CFC）活动为资助《商业时报》新秀艺术家基金（The Business Times Budding Artists Fund, 简称BT BAF），已筹得75万新元的破纪录款项。

这笔捐款的促成，得益于Lim Chin Hua的遗产、Musim Mas基金会，以及丰隆集团（Hong Leong Group）和CWT等长期赞助商的支持。

教育兼国家发展部高级政务次长Syed Harun Alhabsyi医生是此次筹款活动的致敬嘉宾。活动首次在好奇乐湾（Curiosity Cove）举行，该游乐场位于万态野生动物世界（Mandai Wildlife Reserve）内，是新加坡最大的以自然为灵感的室内游乐场。

这是这项年度活动的第18届，传统上在儿童节举行。今年，近500名儿童与家人以及来自BNP Paribas的志愿者于周四（10月1日）齐聚一堂，共享欢乐时光。

最新一届活动也首次确认了由Lim的遗产向BT BAF捐赠的150万新元款项，这笔捐款旨在通过艺术支持儿童与青少年。

这笔捐款将由CFC、“圣诞树募捐”（ChariTrees）和“艺献爱心”（ChildAid）三大活动平分确认，每项活动确认50万新元。

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此外，Musim Mas控股在Musim Mas基金会的支持下，已承诺捐款20万新元，用于加强小小艺术学院（The Little Arts Academy）和10 Square青年艺术学院的戏剧和音乐课程。

Musim Mas控股的这笔捐款也将由CFC、“圣诞树募捐”和“艺献爱心”共同确认。

来自圣婴女校（客洛）的表演者。该校是CFC筹款活动的联办单位之一。 照片：TRCL

CFC是一项社区外展和筹款活动，由The Rice Company Ltd（TRCL）、《商业时报》（BT）和圣婴女校（客洛）联合举办，旨在为BT BAF筹集资金。

多年来，该筹款活动已累计支持超过25,000名儿童和青少年，帮助来自弱势社区的群体更容易获得艺术教育和创意机会。

Syed Harun Alhabsyi医生（中）与圣婴女校（客洛）的学生及校长Shanthi Suraj Nair（左）在好奇乐湾合影。 照片：TRCL

《商业时报》执行编辑Ong Hwee Hwee表示：“我们希望这次活动也为我们的授权人和合作伙伴提供一个机会，让他们看到自己的贡献给这些年轻的生命带来的快乐，同时，BT BAF将继续致力于通过艺术帮助年轻人建立自信、实现潜能。”

圣婴女校（客洛）校长Shanthi Suraj Nair表示，学生们对于能参与到这个“极具意义的传统”中感到非常高兴和自豪。

她补充道：“圣婴女校（客洛）一直认为，让孩子们和家庭共享这份新奇感是很有意义的。”

TRCL的合伙业务发展总监Elaine Tan指出，公司对每一位赞助商、合作伙伴和志愿者深表感谢，“是他们让这个难忘的日子成为可能”。