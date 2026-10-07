为未来发展构建更智能的系统

EMERGING ENTERPRISE AWARD 2026

这些新兴企业奖入围者正在将复杂问题转化为基础设施、商业、保险和医疗保健领域的可扩展业务

新兴企业奖旨在表彰亚洲各地将创新与可持续增长及扩展能力相结合的年轻企业。 照片来源：海峡时报

塑造下一波增长浪潮的，不仅是客户看得到的产品，更是企业背后的系统。

这一点在五家新兴企业奖入围者身上表现得尤为明显。他们的业务涵盖建筑检测、人工智能 (AI) 数据中心基础设施、区域品牌扩张、保险理赔和再生医学等领域。

他们的方法各不相同，但每一家都在利用技术、专业知识或新的运营模式，以应对日益复杂的需求，并为本土市场以外的增长创造空间。

新兴企业奖现已进入第19个年头，该奖项由《商业时报》(The Business Times) 和华侨银行 (OCBC) 联合举办，旨在表彰亚洲各地具有创新精神、韧性和可持续增长能力的年轻企业。

2026年度的奖项得到了首选支付解决方案合作伙伴Mastercard、官方审计合作伙伴RSM Singapore、新加坡科技研究局 (A*Star)、新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 以及世邦魏理仕 (CBRE) 旗下Paia的支持。

赋予建筑空间记忆

Alpha AI Technology 利用无人机、机器人和空间人工智能，使建筑检测更快速、更精准

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

Desmond Ho, Alpha AI Technology首席执行官。 PHOTO: ALPHA AI TECHNOLOGY

建筑检测过程可能缓慢、劳动密集，且难以进行历时比较。在香港，外墙检测传统上需要使用吊船或脚手架，工程师在出具报告前必须人工审阅数千张照片。

我们于2021年在香港创立了Alpha AI Technology，旨在改变这一现状。

我们的空间人工智能与无人机、机器狗和360度摄像头协同工作，捕捉建筑物和基础设施的影像，将数据转化为3D数字孪生模型，从而可以定位、测量和长期跟踪缺陷。

我们的工作范围现已从建筑外墙扩展到电梯井、隧道和天花板空隙等密闭空间。我们的目标不只是收集更多图像。业主想知道需要修复什么、问题到底在哪里，以及自上次检查以来情况是否恶化。

这一洞察促使我们超越了单纯的缺陷检测。我们的平台结合了自主捕捉、人工智能分析、3D重建和报告功能，同时保留了早期检查的信息，以便工程师能够长期监控变化。

我们还在开发一种基于坐标的3D地图，其中每座建筑、每个楼层和每个缺陷都有一个固定位置，以便机器人可以返回到同一地点。

新加坡是我们的优先市场之一，同时我们也在泰国和韩国寻求更多机会。

劳动力短缺和建筑存量老化也增加了对新技术的需​​求，这种技术能让一名工程师监督以前需要更大团队才能完成的工作。我们的目标是增强工程师的能力，而不是取而代之。

在未来三到五年内，我们希望为建筑与环境产业群建立一个持续更新的空间记录，由自主机器人收集信息，并由人工智能决定下一次检查的重点。

为人工智能时代构建数据中心

Hyperscale DCS 为人工智能的更高功率和冷却需求设计模块化基础设施

Yuen Tat Yan, Hyperscale DCS董事总经理。 PHOTO: HYPERSCALE DCS

人工智能正在改变数据中心的需求。服务器机架变得更密集，冷却要求更严苛，部署时间也更短，这给传统的设施建造方式带来了压力。

Hyperscale DCS 成立于2022年，旨在应对这一转变。

凭借团队超过30年的工程经验，我们为超大规模和人工智能数据中心设计机械和电气基础设施，已安装的设备总功率超过200兆瓦。

我们的业务范围涵盖电力、冷却和集装箱式数据中心系统，客户遍及东南亚及其他地区。

我们方法的一个关键部分是预制化。系统不是在现场进行每个施工阶段，而是在受控环境中设计、制造和测试，然后再交付安装。这为运营商提供了一种更标准化、模块化的方式来增加容量，同时保持质量和可靠性。

我们的能力涵盖了从评估、工程设计到设备选择、安装、调试和全生命周期支持的全过程。我们正在开发模块化动力总成单元、冷却装置以及高密度风冷和液冷系统，以满足新一代人工智能基础设施的需求。

与市场保持同步是我们最大的挑战之一。

功率密度、冷却和网络方面的变化意味着我们的工程师必须在与技术合作伙伴及客户紧密合作的同时不断学习。这更加凸显了早期投资于模块化、标准化和技术人才的重要性。

我们目前正在亚太地区扩展业务，同时也在英国积累项目经验。未来几年，我们的目标是让更快、可重复和节能的部署成为构建下一代数据中心容量的决定性因素。

助力东南亚品牌走向世界

Katalis AI 帮助成长中的消费品牌在无需建立庞大团队的情况下进行跨市场扩张

Michelle Fno, Katalis AI联合创始人兼首席执行官。 PHOTO: KATALIS AI

在创立Katalis AI之前，我自己就是我们今天所服务的客户。

我曾带领一个五人团队，在超过26个国家建立消费品牌和开展营销活动。那段经历告诉我，打造一个好产品很难，但将其推向本土市场以外则可能更难。

印度尼西亚、马来西亚和新加坡的消费者、平台和经济环境各不相同。大公司可以聘请本地团队、代理机构和专家，但大多数成长中的品牌却无力承担。

这就是我们在2024年创立Katalis的原因。我们最初提供增长服务，现已发展成为一个智能引擎，将人工智能与人类在战略、自然流量、付费渠道和社交渠道方面的判断相结合。我们已经与印度尼西亚、新加坡和马来西亚的80多个品牌合作。

一个问题塑造了这一演变。在浏览了来自Shopee、TikTok Shop、Meta和Shopify等平台的数据后，创始人仍然会问：“那么，我明天到底该做什么？”

我们意识到，他们需要的不是又一个数据看板，而是一个决策以及执行该决策的能力。

这促使我们围绕自己遇到的重复性问题构建了人工智能代理。NIKO负责分析各市场和平台上的动态；LARA帮助决策并执行如何获取需求；CARA则支持联盟客和创作者管理。

我们的目标不是取代员工，而是让他们有更多精力专注于战略、创意和判断。

我们的下一个优先事项是深化在新加坡和马来西亚的业务，同时巩固在印度尼西亚的地位，并将这些代理整合到一个统一的增长系统中。

我们正在打造的公司，正是我们自己曾经渴望拥有的基础设施：技术、本地情报和执行能力，能够为强大的东南亚品牌提供一条从本地成功走向区域乃至全球规模的道路。

消除保险理赔中的阻力

MediConCen正利用代理式人工智能使保险理赔更快、更智能、更无缝

William Yeung, MediConCen联合创始人兼首席执行官。 PHOTO: MEDICONCEN

保险理赔传统上一直缓慢、依赖人工且文书工作繁重。2018年我们在香港创立MediConCen时，目标就是通过透明的数字网络连接保险公司和医疗保健服务提供商，以改变这一现状。

此后，我们的雄心不断壮大。如今，我们提供一个代理式人工智能操作系统，可自动执行理赔决策、欺诈检测和端到端工作流程，同时将保险公司与医疗网络连接起来。

我们现在与全球超过25家主要保险公司合作，覆盖香港、中国大陆、沙特阿拉伯、印度尼西亚、马来西亚和越南等市场的250多万名投保人。

我们的与众不同之处在于自动化的广度。我们的技术不只关注数据拔牙或工作流程路由，而是涵盖了理赔过程的绝大部分。

我们的专有人工智能引擎可以实现99%的字段级数据拔牙准确率——谷歌的一份全球案例研究中强调了这一能力——同时还能帮助保险公司检测欺诈、浪费和滥用行为。

建立信任是我们最大的挑战之一。大型金融机构对在核心业务中使用人工智能和区块链等技术持谨慎态度，这是可以理解的。

我们认识到，仅有强大的技术是不够的。它必须与保险专业知识、风险管理、数据安全和可衡量的结果相结合。我们的解决方案已帮助客户将处理时间从几天缩短到几小时，并将客户满意度提高了30%。

我们目前正在东南亚和中东地区扩张，同时将我们的代理式人工智能能力应用于核保、销售自动化和健康指导等领域。我们与Mastercard的合伙业务也有助于我们将支付和理赔更紧密地结合起来。

我们的目标是让保险理赔对客户来说几乎是无感的，决策处理快速、透明且阻力最小。

将信任置于再生医学的核心

Medicas将再生医学和精准医疗引入医生主导的护理中

Shannen Khor, Medicas董事总经理。 PHOTO: MEDICAS

我对再生医学的兴趣源于在马来西亚与骨科专家的交流。

我看到骨关节炎患者在治疗后恢复了活动能力，也目睹了多学科团队处理棘手的糖尿病足溃疡病例，尽管当时许多先进疗法仍被认为昂贵或不确定。

这让我相信，有空间成立一家公司，在不妥协安全性、证据或道德规范的前提下，让有前景的科学变得更容易获得。

Medicas于2017年在马来西亚注册成立。如今，我们主要与医生、诊所和医疗中心合作，提供涵盖再生医学和精准诊断的产品。

这些产品包括脐带间充质干细胞、分泌组、外泌体和自然杀伤细胞，以及其他健康和诊断解决方案。

对我们而言，重要的不仅仅是将产品送入诊所。我们评估实验室质量和临床适用性，培训我们的团队和临床医生，支持实施过程，并收集反馈和后续结果。

我们的商务团队拥有生物技术和生物医学背景，这使我们能够与医生进行更具技术性的对话。

这种方法反映了我们学到的最重要一课：再生医学在科学上是复杂的，既能引人兴奋，也可能招致怀疑。

信任不能建立在夸大产品功效之上。我们需要清晰地说明证据，坦诚地面对局限性，并尊重医生的临床判断。

我们当下的重点是加强专科医生在马来西亚的采用率，同时通过合作伙伴有选择地扩展到新加坡、印度尼西亚和柬埔寨等市场。

我们还在开发精准诊断和健康老龄化产品，以及在骨科和伤口护理等领域建立更结构化的临床路径。

在未来三到五年内，我希望Medicas能成为一个值得信赖的、负责任的亚洲再生医学和精准医疗平台。增长固然重要，但我们合伙业务的质量以及临床医生对我们所提供科学的信心也同样重要。