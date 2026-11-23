ENTERPRISE 50 AWARDS

Rico Engineering Works和Pollisum Group分获亚季军。Mao Sheng Quanji Construction十年蝉联E50奖项。

【新加坡】专业的建筑解决方案供应商Millennium 3 Building Products，在周一（11月23日）晚间举行的第32届“50家杰出企业奖”（E50 Awards）中，从50家获奖企业里脱颖而出，摘得桂冠。

这家高架地板专家因将技术创新与可持续性相结合以提供耐用解决方案而获得认可。在数字基础设施需求日益增长的时代，其地板、结构吊顶和封闭系统是数据中心物理骨干的重要组成部分。该公司的地毯也应用于商业和工业开发项目中。

Millennium 3的创始人兼董事经理Flora Lee表示，公司正计划通过自有品牌的经销商网络在区域内进行扩张。目前，该公司已在马来西亚开展业务。

消防工程专家Rico Engineering Works获得了第二名。该奖项旨在致敬新加坡最具进取精神的本地私营企业，表彰它们在商业卓越、创新和企业家精神方面的表现，以及对国家经济发展所作出的贡献。

Rico公司从事生命安全系统的设计、供应、安装、测试和调试。这是该公司第三次荣获该奖项，上一次是在2023年。

获得第三名的是重型起重和物流专家Pollisum Group，其业务包括起重机租赁、重型运输、海运物流与服务以及钢结构制造。

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这项年度颁奖典礼在圣淘沙名胜世界会议中心举行，由《商业时报》和新加坡毕马威（KPMG）联合主办，并由华侨银行（OCBC Bank）赞助。

该奖项的支持单位包括新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）、新加坡工商联合总会（Singapore Business Federation）和新加坡交易所集团（SGX Group）。

2026年50家杰出企业奖大奖得主Millennium 3 Building Products的董事经理Flora Lee（中），从能源、贸易与工业部（能源与工业）部长Tan See Leng手中接过奖项。 照片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

超越科技

今年的评选结果显示，一些最大的技术机遇正被科技行业以外的公司所抓住。

至少有五家获奖企业直接支持数据中心和人工智能计算领域，提供的解决方案涵盖专业地板、封闭系统、电力组件，以及数据中心的设计、建造和运营等。

其他获奖企业则通过海上风电、脱碳和节能解决方案来支持能源转型，并且有越来越多的企业正将其业务能力扩展至整个区域。

这种多元化的获奖企业组合，契合了今年奖项的主题——“通过创新实现面向未来的增长”。该主题聚焦于那些将深厚的行业专业知识与技术、可持续解决方案及新运营模式相结合，从而提升竞争力、释放增长潜力并建立长期韧性的中小企业（SMEs）。

为配合这一主题，部分获奖者将获得毕马威免费提供的服务，涵盖人工智能劳动力转型、网络安全防御和欺诈风险管理等领域。

每项服务价值高达25,000新元，获奖企业可自行选择是否接受，以助其在增长道路上抢占先机。

颁奖典礼主宾、能源、贸易与工业部（能源与工业）部长Tan See Leng在致辞中，为寻求持续增长的企业点明了三个优先事项。

这些优先事项是：

将创新融入其商业运营模式中；

超越可持续性的成本，认识到其创造的机遇；以及

投资于能赋予企业持久优势的独特能力。

他表示，这三个优先事项是相互关联的，因为持续的创新有助于企业在变革中保持领先。

“这就是我们今晚所颂扬的企业家精神。我们的E50获奖者展示了走出熟悉市场、勇于开拓的勇气，展现了克服挑战的决心，并拥有足智多谋、寻找新出路的能力。”

他补充说，政府将继续支持企业在创新、国际化和能力建设方面的努力。

Tan See Leng指出，向更可持续经济的转型正在改变客户的需求、投资者的资本配置方式以及新兴市场的崛起方向。

他表示，企业需要做出调整，而那些及早行动的企业可以发展新能力，并在不断增长的行业中为自己定位。

他以E50获奖企业Cyan Renewables为例，这是一家专业的海洋和海底服务公司，为全球海上风电行业和更广泛的清洁能源转型提供支持。

该公司因其在亚洲、澳大利亚和欧洲的业务扩张而荣获国际化奖，展示了新加坡企业如何借助能源转型的浪潮，将其海事专业知识推向全球。

Tan See Leng说，Cyan公司将自身定位于服务不断增长的可再生能源基础设施市场，同时通过建立环境、社会和治理（ESG）框架，并立下到2050年实现净零排放的宏愿，将可持续发展融入自身运营中。

Tan See Leng说：“企业总能找到新的增长途径。如今，这些机遇不仅适用于能源行业，随着企业寻求更高效的流程，它们也延伸至制造业产业群、运输、物流和服务业。”

能源、贸易与工业部（能源与工业）部长Tan See Leng表示，持续创新有助于企业在变革中保持领先。 照片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

特别表彰

周一，大会向今年的四家主要获奖企业颁发了四项特别表彰奖，其中包括Cyan Renewables。

Big Foot Logistic因其在车队电气化、太阳能采用和环境认证方面的举措而荣获可持续创新奖。该公司还通过粮食援助、租金援助和捐赠活动支持社区项目。

A Wellness因五次荣获E50奖而获得“五年奖”。这家总部位于新加坡的综合健康、保健和美容集团提供人工智能驱动的面部诊断、生物技术和以科学为主导的解决方案。

另一家屡获殊荣的企业是Mao Sheng Quanji Construction，它获得了“十年奖”。对于这家从事大型景观建设和长期维护的综合性景观与环境服务公司而言，这是其第十次获此殊荣。

E50奖的资深获奖者：Mao Sheng Quanji Construction（十年奖得主）执行董事Choo Jun Wei（左）和A Wellness Holdings（五年奖得主）首席执行官Dr Tan Cheng Siong Arich。 照片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

《商业时报》编辑Chen Huifen指出，今年的E50获奖企业表明，企业能够拥抱新思想、适应变化并寻求增长机会。

她说：“我们希望通过E50奖，继续表彰和颂扬为新加坡经济发展做出贡献的本地企业的企业家精神和成就。”

毕马威管理合伙人Lee Sze Yeng指出，今年的E50获奖企业共同表明，人工智能的增长和能源转型正在科技行业之外创造新的机遇。

她说：“对于希望在这一领域发展的企业来说，专注于自己最擅长的领域，在招投标、日程安排和维护等能够产生实际影响的领域应用人工智能，并与合作伙伴携手承接更大的项目，将会有所帮助。”

华侨银行全球商业银行主管Elaine Heng表示，多年来，该行见证了许多雄心勃勃的本地公司发展壮大，成为行业领袖和区域冠军。

她说：“这不仅仅是一个年度表彰项目，我们还创建了一个平台，在认可卓越商业表现的同时，也重点关注那些为强化社区和帮助塑造新加坡未来做出贡献的企业。”