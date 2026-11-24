SUSTAINABILITY INNOVATION WINNER

该公司正推出太阳能计划，首先从其新加坡总部开始

【新加坡】进入BigFoot Logistics位于新加坡西部工业区裕群路（Joo Koon Road）主办公楼的员工和访客，都必须在门口脱鞋。

该公司集团首席执行官Sanny Abdullah希望他们能有宾至如归的感觉，并表示不穿鞋对员工有好处。

他在接受《商业时报》（The Business Times）采访时说：“他们在办公室待一整天。整天穿着鞋子既不舒服也不健康。”

那么，这并非是减少碳足迹全球努力的一部分吗？可持续发展的倡导者支持少穿鞋，因为这能减少材料使用、制造业产业群的排放和垃圾填埋场废物，但这并未纳入BigFoot Logistics的绿色计划中。他坦言：“不，我没想过这个问题。”公司的重点更多在于传统措施：控制其320辆运输卡车的排放；转向可再生能源；启动废物转化能源项目；以及将环境、社会和治理（ESG）框架融入其整体业务。Abdullah说：“我们正在将车辆转换为电动汽车，我们的办公楼和仓库也由太阳能板供电。我们已经停止打印。我们不再打印任何纸张。这些（措施）都已落实。”

凭借这些及更多的努力，BigFoot Logistics荣获了今年的E50可持续创新特别表彰奖。

该公司车队中的柴油动力汽车都配备了柴油机尾气处理液系统，以减少有害物质排放。公司还使用驾驶员监控系统和高级驾驶辅助系统来提高燃油效率和道路安全。BigFoot Logistics正在推出太阳能计划，首先从其新加坡总部开始。

这包括改装其商用卡车，使其也具备利用太阳能的能力。继新加坡之后，该公司将在马来西亚、印度和澳大利亚的业务中跟进实施。公司正利用智能数码工具来优化仓库工作流程、精简库存管理并减少运营中的能源浪费。将食品和农业废料转化为可再生能源和有机肥料的计划也已公布。Abdullah解释说，BigFoot Logistics车辆的电动化仍在进行中，因为充电基础设施尚未完全到位。但公司已全面禁止打印纸张，并将太阳能电力消耗比例提高到了70%。其在新加坡的800名员工也已参加培训课程，学习绿色环保的重要性以及如何支持这一行动。他指出：“这已成为他们关键绩效指标（KPI）的一部分。他们的奖金和晋升都可能取决于此。”这家物流公司成立于1992年，其客户包括职总平价合作社（NTUC FairPrice）、樟宜综合医院（Changi General Hospital）、Samsung和樟宜机场。公司于五年前开始走上绿色发展道路，从早期的运营合规和车队效率升级，发展到在2020年代中期形成了正式的ESG框架。2026年初，BigFoot Logistics超越了零散的运营升级。公司聘请了一名全职的可持续发展经理，负责集中管理内部ESG报告、设定正式的KPI、进行追踪并制定长期的可持续发展路线图。Abdullah说：“我们希望走向绿色，让地球成为一个安全的地方。一旦气温上升，我们将面临许多灾难，如洪水和恶劣天气。我们对这些都感到担忧。如果各种干扰接踵而至，我们的业务也会受到影响。”他补充说，已采取的可持续发展措施给公司带来了“高昂的成本”，但他已经计算过。“我们现在还没能节省开支，但未来几年会看到成果——可能再过几年就会显现。”