以共享繁荣的原则建立企业
昇菘联合创始人兼集团总裁 Lim Hock Chee 认为，照顾好员工是照顾好生意的根本。
- 昇菘联合创始人 Lim Hock Chee。 照片：昇菘
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
昇菘 (Sheng Siong) 联合创始人 Lim Hock Chee 作为一名企业家，他学到的最重要一课，与经营企业的具体方法关系不大。在他近40岁时，他参加了一个管理课程，这促使他审视自己的性情、态度和待人方式。
他回忆道：“我逐渐意识到，要领导好一家公司，首先必须改变自己。作为领导者，你必须以身作则，才能激励他人改进和成长。”
这一课影响了 Lim 经营昇菘集团的方式。这家超市是他与两个兄弟在1985年共同创立的。最初，这只是一个养猪家庭的另一条谋生出路，如今已发展成为在新加坡拥有90多家门店、约4000名员工的连锁超市。
Lim 荣获了2026年度安永企业家奖（消费产品及零售业类别）。他将公司的增长归功于三大基本要素：服务、质量和有竞争力的价格。
这位集团总裁说：“我经常提醒员工，顾客才是我们真正的老板。没有他们的支持，我们就没有生意可做。无论公司发展到多大，我们都必须始终把顾客放在第一位。”
通过投资于集中采购和分销、直接从制造商采购以及开发自有品牌，昇菘集团得以实现规模经济、减少浪费并保持价格竞争力。公司目前正在双溪加株建设一个一体化的总部和分销中心，该中心将配备先进的自动化存储系统、机器人技术和物流技术。该设施预计于2029年完工，届时将能支持超过120家门店的网络。
随着业务的增长，Lim 也愈发坚信，公司的财务成功应该惠及所有做出贡献的人。
他说：“我常分享一句中国俗语，‘财散人聚，财聚人散’。”
本着这种精神，昇菘将集团税前利润的20%分配给员工。公司还设有一项利润分享计划，将超出预定目标的利润中的40%作为员工奖励进行分配。
公司于2013年设立了一项教育补助金，由集团及其创始人共同资助，用于帮助来自低收入员工家庭的子女。2025年，该计划向947名受益人发放了168万新元。
昇菘的许多员工已经在公司工作了十多年，有些甚至超过了20年。Lim 说：“如果你问我最引以为豪的是什么，那不是我们开了多少家店，也不是我们赚了多少利润，而是我们建立了一个人们可以共同合作并分享成功果实的企业。”
“企业的规模可以不断扩大，但指引我们的价值观应该保持不变。”
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