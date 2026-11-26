EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR 2026

Valency International 联合创始人 Praveen Kumar Jain 认为，农产品大宗商品的未来在于在作物种植地创造价值。

2007年，当 Praveen Kumar Jain 在新加坡联合创立 Valency International 时，他看到了一个被他人忽视的机遇：在整个非洲，许多拥有丰富农业资源的国家缺乏基础设施和投资，无法充分发挥其经济潜力。他回忆道：“我相信其农业潜力远未得到充分开发，并看到了将原产地生产者与国际市场连接起来的机会。”

Valency International 最初是一家连接生产商与国际买家的大宗商品贸易公司。

但随着业务的扩张，Jain 意识到农产品贸易只是机遇的一部分。

他表示：“农民往往缺乏进入有组织市场的渠道，也没有足够的仓储和加工设施，而大部分经济价值都是在作物种植国之外创造的。”

这促使 Valency International 开始在生产国投资建设采购中心、仓库和加工设施。

2015年，公司进入腰果加工领域，并建立了一家芝麻清洗厂，为其转型为综合性农业企业奠定了基础。

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如今，Valency International 在25个国家开展业务，直接和间接雇佣超过4000名员工，并经营27个产品类别。

其投资也为生产社区带来了实实在在的好处：Valency International 的供应链覆盖了超过15万名农民，其加工业务为女性创造了约2000个就业岗位。

在科特迪瓦，该公司在 Attinguie 经营着一家腰果加工厂，日处理能力约为175吨。

位于布瓦凯 (Bouake) 的第二家在建工厂将进一步扩大其加工能力。

Jain 目前正着眼于农业加工之外的领域，希望从其副产品中提取更大的价值。

2026年6月，Valency International 在 Attinguie 的一家生物炭工厂落成，并正在开发腰果价值园 (Cashew Value Park)，这是一个综合性设施，旨在将腰果壳废料转化为有价值的工业材料，并最终转化为可再生能源。

其目标是将农业废料转化为有价值的工业产品，同时提高能源效率并节约资源。

“我们将商业成功和可持续性视为相辅相成的目标，”Jain 说道。他担任公司董事长，并被评为“安永2026年度企业家——大宗商品与农业”类别获奖者。

“每一项投资都必须在经济上可行，同时要为节约资源、当地社区和环境做出积极贡献。

“最可持续的业务是在创造经济价值的同时，让其周围的生态系统比以前更强大。”

他接着说，成功的衡量标准不仅在于财务业绩，还在于 Valency International 为其员工和所在社区创造的机会。

他面临的最大挑战之一，是将 Valency International 从一个由创始人领导的企业转变为一个专业管理的国际化组织。这意味着需要加强公司治理、下放职责并培养未来的领导者。

他表示：“这让我认识到，建立一家企业是一项创业成就，但建立一个基业长青的机构则是一项领导责任。”