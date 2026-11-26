EY IMPACT AWARD OF EXCELLENCE 2026

和合 (Woh Hup) 第四代掌门人 Neil Yong 认为，商业成功与奉献文化相辅相成。

在和合 (Woh Hup)，一个建筑项目的竣工既是值得庆祝的时刻，也是回馈社会的机会。在过去的14年里，公司在业务合作伙伴的支持下，举办了超过40场项目竣工慈善晚宴，筹集了近320万新元。

在过去两年中，公司将这一举措进一步推进。现在，项目团队会在整个施工期间帮扶一家慈善机构并参与志愿服务。例如，负责 Clifford Centre 重建项目的团队，每月都会以志愿者的身份，为 CampusImpact 组织所看护的儿童与青少年提供辅导。对于和合副主席、第四代掌门人、兼2026年安永卓越影响力奖 (EY Impact Award of Excellence 2026) 得主 Neil Yong 而言，这些举措体现了其家族企业的立业之本。

从小，Yong 就从父亲那里学到了将声誉置于利润之上的重要性。随着和合在2027年迎来百年庆典，这一原则继续指引着这家新加坡最大的私营建筑公司之一。和合曾参与过诸多地标性项目，如星耀樟宜 (Jewel Changi Airport) 和滨海湾花园。近期，公司又被任命为拉斯维加斯金沙集团 (Las Vegas Sands) 在滨海湾金沙 (Marina Bay Sands) 旁新开发项目的主要承包商。按合同价值和所需人力计算，这是和合迄今为止最大的项目。

Yong 将公司的竞争优势归功于其在人才和企业文化方面的投入。他说：“建筑业在传统上是一个等级森严的行业，指令由上而下传达。然而，最接近现场工作的人往往最先看到哪些方面可以做得更好、更安全或更快。”鼓励员工大胆建言、挑战既有做法，催生了预制技术方面的创新，这些创新目前已应用于多个项目。公司还通过资助研发和为有抱负的工程师提供奖学金来投资于整个行业。他希望公司的商业成就能够影响更广泛的奉献文化。“如果我们能激励人们，将奉献作为其行为中一个自然且持久的部分，我认为这将创造出远超和合本身的影响力。”