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YouTrip 联合创始人兼首席执行官 Caecilia Chu 坚信要贴近客户

YouTrip 于 2018 年推出时，成为东南亚首个支持超过 150 种货币支付且不收取外币交易手续费的支付应用程序。这家由 Caecilia Chu 和 Arthur Mak 联合创立的公司取得了巨大成功，在一年内收入增长了十倍。

然而，两年后，当国际旅行因新冠疫情而陷入停顿时，YouTrip 一夜之间失去了大部分业务。“那是一个决定性的时期，”Chu 回忆道，“因为它促使我们更深入地研究客户如何使用 YouTrip，以及我们可以在哪些方面创造额外价值。”

她的团队研究了交易数据，以了解那些仍在积极使用 YouTrip 服务的客户的模式。“一个特别有趣的发现是，有一群客户持续使用 YouTrip 进行海外供应商付款和支付国际业务费用，”她说道。

“与他们交谈后，我们意识到其中许多是中小企业（SME）的业主，他们面临着与个人消费者类似的跨境支付挑战。这一洞察促使我们开发了我们的商业支付平台 YouBiz，将我们的业务能力扩展到企业卡、国际支付和支出管理领域，”她补充道。这段经历巩固了 Chu 如今领导业务的一项重要原则：“与客户保持紧密联系，并利用数据发现那些最初可能并不明显的机遇。”

如今，YouTrip 已从一个多币种旅行钱包发展成为一个区域性金融科技平台，为数百万消费者和超过 10,000 家企业提供服务。其产品组合包括：为中小企业提供企业卡、国际支付和费用管理解决方案的 YouBiz；允许七岁及以上儿童在父母监督下进行支付的 YouTrip Family；以及让用户能在应用程序内分摊和结算共同费用的 YouTrip Split。其消费者服务还包括国际转账、汇款、旅游保险和 eSIM 卡。

此后，该公司已将业务扩展到泰国和澳大利亚，目前每年处理的支付金额超过 200 亿美元。

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尽管 YouTrip 的早期成功在于展示了科技如何让普通消费者的跨境支付变得更便捷、更实惠，但 Chu 表示，其目标已大幅扩展。

“我相信我们仍处于 YouTrip 未来发展的早期阶段，”她解释道。“在整个亚太地区，改善消费者和企业获取及使用跨境金融服务的方式仍存在巨大机遇。随着数字化普及率的提高以及金融需求的日益互联，我们看到了扩大业务范围、深化客户关系和推出新服务的巨大潜力。

曾荣获安永年度企业家奖——金融科技（支付解决方案）类别的 Chu 补充道：“我的目标是将 YouTrip 打造成领先的区域性金融科技平台之一，它不仅以其业务规模而闻名，更以其让金融服务更易于获取、更透明、更实惠而著称。最终，我希望 YouTrip 成为整个地区消费者和企业值得信赖的金融伙伴，随着他们需求的变化而提供有意义的价值。”