EY IMPACT AWARD OF EXCELLENCE 2026

CoNEX Healthcare 联合创始人 Tan Swee Yen 展示了科技如何提高患者安全并帮助老年人居家养老

2013年，在母亲家中摔倒导致颅骨骨折后，CoNEX Healthcare 联合创始人 Tan Swee Yen 与当时陈笃生医院 (Tan Tock Seng Hospital, TTSH) 的护士长探讨了住院患者摔倒的普遍性及其给医疗保健机构带来的沉重负担。

她回忆道：“让我震惊的是，许多摔倒事件都发生在床边，而且常常无人察觉。我一直在想，与其研究摔倒事件本身，我们更应该在患者还没下床前就给护士足够的预警，以便他们及时介入。”

Tan 在国防工业领域拥有15年传感器和人工智能方面的工作经验，她将设计一种预防摔倒的解决方案作为自己的使命。

她邀请了陈笃生医院的护士长加入，并在新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 的支持下，于2015年开始研发 PreSAGE 系统。

PreSAGE 系统结合了热成像、机器学习和预测算法，可以在患者准备离开床位时进行预测并提醒护士。为保护患者隐私，该系统使用热成像图像，而非传统的视频录像。

在陈笃生医院的107张病床上部署后，该系统在10个月内使摔倒事件减少了42%，并且每天节省了约五个小时的护理时间。继2018年一项临床研究取得成功后，Tan 于2019年与 Shen Nansheng 共同创立了 CoNEX Healthcare，旨在将该技术商业化。此后，公司业务已扩展至泰国、香港、台湾和澳大利亚。

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目前，CoNEX Healthcare 还与新加坡超过19家家庭护理服务提供商合作，以订阅模式提供全天候的摔倒检测服务。这种模式降低了家庭的前期成本，同时也为公司创造了经常性收入。

曾荣获2026年安永影响力卓越奖 (EY Impact Award of Excellence 2026) 的 Tan 表示，将 PreSAGE 系统推广到住宅家庭，是创业宗旨如何推动商业增长的最有力例证之一。

“我们帮助越多老年人实现居家养老，我们的业务就会越强大。业务越强大，我们能帮助的人就越多。”

她目前正与临床合作伙伴共同开发一项技术，旨在通过老年人日常活动的变化，来识别健康状况恶化的早期迹象。