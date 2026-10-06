The Business Times
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EMERGING ENTERPRISE AWARD 2026

颠覆传统，一次重塑一个行业

这些新兴企业奖的入围者正在利用科技、更强的执行力和创新理念，重塑成熟市场

Renald Yeo

Renald Yeo

Published Tue, Oct 6, 2026 · 07:00 AM
    • 新兴企业奖旨在表彰亚洲各地兼具创新、可持续增长和规模化能力的年轻企业。
    • 新兴企业奖旨在表彰亚洲各地兼具创新、可持续增长和规模化能力的年轻企业。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    一些最强大的商业构想始于一个简单的问题：一个老问题能否用更好的方式解决？

    这种本能贯穿于这五家新兴企业奖入围者之中，他们的业务横跨道路安全、工业运营、游戏、诊断和家庭美容等领域。

    无论是通过技术、新的运营模式，还是对客户需求的更深刻理解，每家企业都选择了不同的发展路径。

    新兴企业奖由《商业时报》(The Business Times) 和华侨银行 (OCBC) 联合举办，旨在表彰这种企业家精神。该奖项现已进入第19个年头，旨在嘉奖亚洲各地兼具创新、可持续增长和规模化能力的年轻企业。

    2026年度的奖项得到了首选支付解决方案合作伙伴 Mastercard、官方审计机构 RSM Singapore、新加坡科技研究局 (A*Star)、新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 和 Paia Consulting 的支持。

    让交通指挥脱离传统轨道

    A+ Officers Security 正在将数字化工具、更强的职业发展路径和机器人技术引入交通指挥领域

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    A+ Officers Security 董事总经理 Shane Shi。图片来源：A+ OFFICERS SECURITY

    A+ Officers Security 的创立源于一个我非常熟悉的问题。作为一家土木工程公司的董事总经理，我一直苦于为我们的道路工程寻找可靠的交通管制员。

    我没有将其视为一种周期性的短缺，而是成立了一家独立的公司。

    A+ 公司于2019年11月注册成立，一个月后获得执照。如今，我们每天约有180名交通指挥员部署在新加坡约50个建筑和道路工程工地，负责管理车道封闭、行人安全和交通流量。

    进入这个行业后，我看到了一个更大的机遇。需求在增长，但大部分工作仍依赖纸笔管理。我们希望将建筑业的严谨规范引入交通指挥领域，并使该行业更加专业化。

    技术是实现这一目标的核心。2025年，我们推出了 A+ Connect 平台，该平台管理着从报价、合同到部署、计费和支付的全部流程。如今，交通指挥员可以在第二天收到薪酬，而计费速度则提高了40%。

    我们不得不重新思考如何建立我们的员工队伍。

    起初，我坚持只雇佣全职指挥员，认为这是保证服务质量的最佳方式。但这限制了我们的增长。后来，我们转向混合模式，每个团队由一名全职人员领导，并辅以经审核的兼职人员，这使我们能够在不影响监管的情况下扩大规模。

    下一个挑战则更为根本。交通指挥员通常在行驶的车辆旁工作，而这个行业的劳动力正在老龄化，年轻工人不太愿意从事这类岗位。

    我们目前正在探索使用人形机器人，它们可以在车道封闭处承担最危险的位置，而持证指挥员则在更安全的地方进行监督。对我来说，这才是行业应有的发展方向：让人员保持控制权，同时无需让他们直接置身于危险之中。

    帮助运营商在问题发生前洞察先机

    Aleph Technologies 利用基于物理学的人工智能帮助复杂设施更高效地运行

    Aleph Technologies 联合创始人兼首席执行官 Suwira Teo。图片来源：ALEPH TECHNOLOGIES

    2022年，当我们在新加坡创立 Aleph Technologies 时，我们拥有技术，但尚未有成熟的产品。

    但我们有一个明确的目标：帮助工程师和运营商了解复杂设施内部的运行状况，以便他们能够做出更好的决策。

    这最终发展成为一个为资产密集型行业打造的、基于物理学的人工智能 (AI) 平台。如今，我们的业务遍及化工、制药和公用事业工厂，以及机场运营控制中心，客户分布在亚太、中东和欧洲地区。

    我们的方法与主要从历史运营数据中学习的系统不同。我们建立基于物理学的模型，模拟运营行为，仿真最高效的运行条件，并为运营商提供实现这些条件的建议。

    对客户而言，这意味着在不同项目中实现了15%至21%的能源成本节约，35%的停机时间减少，以及15%至18%的运营效率提升。

    然而，赢得市场的接受并非易事。我们服务的许多行业仍依赖数十年来变化不大的系统。运营商希望提高性能，但他们也需要证明新技术能够与那些无法轻易关闭的基础设施兼容。

    我们学会了与客户的现有设施协同工作。通过与现有系统集成，并利用客户自身的运营数据重现历史时期的情况，我们可以在部署前展示不同的决策将如何提升绩效。

    我们目前正在深化在现有市场的影响力，同时进一步拓展航空领域，并与系统集成商和成熟技术提供商建立合伙业务。

    未来三到五年，如果工程师和运营商因我们的技术而改变工作方式，花更少的时间收集信息，而将更多时间用于决策，那对我们而言就是成功。

    超越网吧，迈向新高度

    Elixir Esports 正在为玩家打造一个集交流、竞技和成长于一体的区域性平台

    Elixir Esports 联合创始人兼首席执行官 Ni Shichao。图片来源：ELIXIR ESPORTS

    Elixir Esports 始于2015年一个简单的想法：为玩家提供一个更好的游戏场所。

    最初对网吧模式的尝试，如今已发展成一个更广阔的平台。今天，Elixir Esports 融合了实体游戏空间、专业设备、赛事活动、培训和技术，创建了一个以社群为核心的电子竞技平台。

    我们在2022年正式成立了连锁店和管理公司，并开始构建我们自己的数字系统，包括 Elixir Esports 应用程序、计费和充值系统，以及电脑管理系统。

    这对我们来说是一个重要的转变——我们不再仅仅考虑经营门店，而是着眼于建立一个可规模化的业务。

    我们在此过程中认识到，好的设备只是起点。玩家们还希望有地方可以结识志同道合的人、寻找队友、组建战队并共同竞技。这种社群感是保持用户粘性的关键。

    我们的应税营业额现已超过新加坡100万新元的消费税注册门槛，这反映出我们从经营单一网吧至今所取得的巨大进步。

    下一步是深化我们在新加坡的业务，同时逐步向东南亚扩张。

    但对我们而言，增长不仅仅是开设更多门店。我们希望通过一个由赛事、培训和数字技术支持的生态系统，将新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚和其他市场的玩家连接起来。

    在未来几年，我们将继续打造一个可跨市场推广的标准化运营模式，同时投资于那些能将玩家聚集在一起的体验。

    最终，成功的标志是看到有人从 Elixir 开始他的电竞之旅，找到团队，通过训练和比赛不断成长，并有朝一日代表国家登上国际舞台。

    这就是“敢于梦想，敢于拼搏”(Dare to Dream, Dare to Play) 对我们的意义。

    消除快速检测的污名化

    Genesprint International 致力于使诊断检测更快、更私密、创伤更小

    Genesprint International 创始人兼首席执行官 Paul Tam。图片来源：GENESPRINT INTERNATIONAL

    2021年，当我们在香港创立 Genesprint International 时，我们发现快速检测市场存在一个缺口：诊断检测可以在不牺牲隐私或准确性的前提下，变得更快、更简便。

    我们最初的重点是性传播疾病 (STD) 检测。我们希望减少可能阻碍人们接受检测的羞耻感和尴尬，并开发私密、无创的解决方案，让用户在家中或诊所内三分钟即可获得结果。

    我们的成果之一是五合一多重性传播疾病快速检测试剂，以及多种单项诊断试剂盒。我们的技术适用于唾液、尿液和其他体液，而我们获得专利的非棉拭子设计旨在让检测更加便捷。

    这款五合一检测产品已符合欧盟监管条例，能在三分钟内得出结果，准确率高达99%。

    我们通过诊所、药店和夜生活场所，以及直接面向消费者的平台来接触客户，为人们提供了更多私密、便捷的检测选择。

    此后，我们的业务范围已扩展至人类健康之外。我们正在开发无创的兽医诊断产品，包括尿液检测，为宠物主人提供一种替代有压力抽血检测的选择。

    实现这一目标需要耐心。为了满足多体液检测的欧洲监管条例，我们花费了超过12个月的时间，这也让我们认识到，严格的合规可以成为一种竞争优势。

    快速行动固然重要，但赢得医疗专业人士的信任同样关键。

    香港仍是我们的总部，但我们的下一阶段是将这些产品推向更广阔的市场。我们正在向中国大陆和亚洲其他地区扩张，并制定了进入欧洲、美国和非洲的长期计划，同时扩展我们的性传播疾病和兽医诊断产品线。

    我们的目标是让快速诊断在人类和动物健康领域都更加普及，让人们和宠物主人能够以更少的不适、不便和羞耻感，更早地发现问题。

    与家庭共同成长

    Jeong Family 为儿童和青少年融合了美容、娱乐和家庭体验

    Jeong Family 创始人兼首席执行官 Cherry Koay。图片来源：JEONG FAMILY

    在创立 Jeong Family 之前，我在豪华酒店业工作多年，了解年轻家庭在旅行时看重什么，以及贴心的细节如何塑造一次难忘的体验。

    我一直注意到一个市场空白。即使在豪华酒店里，提供给儿童的也常常是成人设施，而父母则会自带家里的产品。这启发了我去创造既能让父母信赖，又让孩子们乐于自己选择的产品。

    2021年，我在马来西亚创立了 Jeong Family，首先推出了我们专为学龄儿童设计的美容护肤品牌 ILY。

    如今，我们的产品在马来西亚和新加坡超过250个零售点销售。我们正在筹备推出 MYBESTIE，这是一个考虑到清真需求的、专为青少年设计的平价美容系列。

    我们源于酒店业的背景仍然影响着我们对美容的看法。一个好的产品很重要，但消费者如何发现它、使用它时的感受以及对体验的记忆同样重要。

    这就是为什么我们还创建了 PLAYLAB，在这里，孩子和家长可以探索产品，参与创意活动，共度亲子时光。

    这些互动让我们能直接了解孩子们喜欢什么，以及家长们想知道什么，而我们的卡通角色和故事则让成分、自我护理等概念更容易被孩子们理解和接受。

    我们的下一阶段是与这些家庭共同成长。

    MYBESTIE 已经获得了覆盖东南亚300家门店的零售承诺，同时我们正在探索进一步扩展到印尼和越南等市场。我们也在研究如何将 PLAYLAB 引入更多的零售和酒店环境中。

    在未来几年里，我希望 Jeong Family 能够证明，一个诞生于东南亚的品牌，能够将其对家庭护理的独到理解带到国际美容市场，在孩子们成长的同时保持品牌的 relevance，并创造出让家庭共同铭记的体验。

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