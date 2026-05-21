陈振声：核心优势、新能力和更广泛的互联互通是新加坡未来的关键

部长表示，除了当前问题，我们还必须“放眼长远”，为未来做好准备。

国防部长 Chan Chun Sing（左）在由 DHL Express Singapore 的 Christopher Ong 主持的炉边谈话中表示，新加坡的稳定性和可预测性是其“力量的源泉”。 照片来源：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】国防部长 Chan Chun Sing 于周四（5月21日）表示，在接连遭受冲击后，新加坡必须加倍巩固其核心优势，发展新能力，并以新方式与世界建立联系。

他是在新加坡商业奖的一场炉边谈话上发表上述言论的。该奖项由《商业时报》（The Business Times）和物流公司 DHL 联合举办。DHL Express Singapore 的高级副总裁兼董事总经理 Christopher Ong 在新加坡丽思卡尔顿美年酒店（The Ritz-Carlton, Millenia Singapore）主持了这场为时30分钟的会议。

Chan 同时也是公共服务统筹部长，他阐述了新加坡应如何应对当前不确定环境的三点看法。

首先，新加坡必须加强其核心基础，以保持稳定和可预测性。

他表示，稳定、可预测性、法治、稳定的货币、安全的环境和有凝聚力的社会，这些听起来可能很简单，但在“当今世界已不再那么普遍”，并补充说这些正是“力量的源泉”。

他补充说，新加坡至今仍能兑现承诺、能够进行长远规划，并且拥有行之有效的三方合作关系，这些都变得比以往任何时候都更加重要。

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其次，新加坡必须建立新能力，以确保其重要性和韧性。

Chan 表示，新加坡必须巩固其在全球供应链中的地位，这样才不会被轻易绕过，尤其是在危机时期。

这意味着新加坡的竞争基础在于能够创造附加值和重要性，从而避免被其他以价格为基础的竞争者所取代。

Chan 指出，这也意味着在供应链和能源等领域要具备韧性。例如，这可能意味着通过来源市场的多元化来分散风险。

部长补充道：“时至今日，若没有韧性，便无法保持重要性；若没有重要性，便无法拥有韧性。”

最后，新加坡必须建立超越贸易的新型互联互通，拓展至金融、能源、数据乃至规则和法规等新维度。

Chan 说，在世界各地纷纷设置壁垒的背景下，这将增强新加坡的吸引力。

当被问及企业在当前危机中最可能准备不足的方面时，部长表示，他担心企业可能过于纠结于眼前的问题。

“紧急事务总有其专横之处，”他说道，并补充说，希望解决眼前的问题本身没有错。但同样重要的是要“放眼长远”，为未来做好准备。

他表示，为未来做准备的一个重要方法是采用人工智能，并指出这将帮助企业不仅“把事情做得更好”，而且能“做更好的事”。

Chan 补充道：“在我们展望未来时，永远不要忘记根本。”他强调，新加坡的与众不同之处不仅在于其理念，更在于其始终如一的执行能力。

Ong 还问及新加坡的战略水道是否可能面临类似霍尔木兹海峡所见的威胁。

Chan 表示，从最根本的层面来看，如果贸易无法通过世界上的这一地区，新加坡的综合公共交通枢纽将不复存在。除此之外，新加坡还必须关注国际准则如何可能在一夜之间被颠覆。

因此，新加坡必须持续投资于国防，并发展合伙业务，以“保持海峡开放”。这符合本区域及其他国家的共同利益。

Chan 总结道，在当前的不确定时期之外，仍然存在希望，也存在继续成功的机遇。