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从中国走向世界：Jane Sun如何凭借全球经验推动Trip.com的增长与文化建设

随着这家旅游集团不断发展，其首席执行官聚焦于女性与科技

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Elysia Tan

Elysia Tan

Published Thu, May 21, 2026 · 10:31 PM
    • Trip.com集团首席执行官Jane Sun表示：“我是高科技行业中为数不多的女性首席执行官之一，因此我感到责任重大，要为我们年轻的领导团队铺平道路。”
    • Trip.com集团首席执行官Jane Sun表示：“我是高科技行业中为数不多的女性首席执行官之一，因此我感到责任重大，要为我们年轻的领导团队铺平道路。” 图片来源：TRIP.COM

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】旅游业巨头Trip.com集团首席执行官Jane Sun在北京大学法学院读大二时，获得了一个前往佛罗里达大学学习的机会。

    这是一次“极具变革性”的经历，让她接触到了祖国中国以外的世界，也让她结识了日后影响其领导哲学的人。

    为了支付学费，Jane Sun每周打两份工，工作40小时，赚取每小时3新元的最低工资——但即便如此，剩下的钱也买不起牛奶或面包。她依靠一位教授家庭的慷慨帮助，并说道：“他们收留了我，待我如亲生女儿。”

    当Jane Sun提出要在他们晚年时赡养他们时，他们却告诉她去帮助其他国际学生——此后，她通过与母校设立奖学金实现了这一承诺。

    Jane Sun说：“与他们共度的生活对我而言非常重要。这段经历塑造了我想成为的人：一个非常全球化、有爱心、善良的人。”

    如今，在Trip.com工作了二十余年的她，将一半时间花在亚洲，另一半时间则在亚洲以外地区，致力于推动集团的全球化进程。这位今年的新加坡商业奖“杰出海外执行官”奖得主表示，这一进程正“逐渐起飞”。

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    毕业后，Jane Sun曾在硅谷工作。但当Trip.com（当时名为携程，Ctrip）的首席财务官（Chief Financial Officer, CFO）职位出现空缺时，她抓住了这个机会。

    在做出这个选择时，她问了自己三个问题。首先，哪个大洲能提供更好的机会？作为一名拥有双语和双文化背景的人，Jane Sun相信她可以利用对祖国的了解，充当外国合作伙伴的桥梁。

    其次，她想在哪个行业工作？她注意到，旅游需求正在增长，并补充道：“因为对我们而言，正如孔子所教导的，‘读万卷书，不如行万里路’。” 凭借自己的国际经历拓宽了视野，她也希望帮助他人获得全球视角。Jane Sun还看到了旅游在促进跨国界人民之间理解、减少冲突方面的力量。

    最后，在选定地点和行业后，她问自己：“哪家公司最有机会胜出？” Ctrip团队的专注、职业道德以及致力于提供最佳产品和服务的奉献精神说服了她。

    主动作为

    在早期，公司发展迅速。Jane Sun指出，这导致了许多需要解决的遗留问题。

    她说：“没有人分配足够的资源来处理这些问题。所以，每当我看到有改进空间时，我就会主动介入去解决。”

    她补充道：“这就是你的机会。人们会看到你的贡献。”

    Jane Sun回忆说，公司初期采用现金交易时，会派出配送团队上门收款和出票。“他们穿着短裤、拖鞋、T恤——我们的客户会说：‘我不会给他们1000美元。你们是谁？’”这些员工有时会成为小偷的目标；有些人下班后会去喝酒打麻将 ——“有时还会把钱输掉”。于是，Jane Sun帮助设计了员工制服和身份证明，制定了确保现金安全的防盗措施，并建立了当日将钱款上交办公室的流程。

    她回忆道，作为首席财务官，每个季度她都会在机场附近参加财报电话会议，然后跳上一架飞机，参加路演，晚上再搭乘另一架飞机。第二天早上，等待她的是早餐会、午餐会和更多的航班。

    所有的努力都得到了回报，Ctrip成长为一家规模不大但备受尊敬的旅游公司。如今，它已成为一家国际化的科技驱动型旅游巨头，市值超过300亿美元。

    作为Trip.com的首席执行官，Jane Sun的日子同样排得满满当当。一天飞多个航班仍是家常便饭。在不出差的日子里，她早上7点前就到办公室，而且由于不同时区的关系，她会一直工作到午夜。

    尽管她的工作习惯可能让人觉得并非如此，但Jane Sun是工作与生活平衡的坚定信奉者。她喜欢跑步，并争取在一周内跑完一个马拉松的距离——周二和周四跑10到15公里，周末则跑一个半程马拉松。虽然自己的孩子已经长大成人，但她也鼓励员工每天花几个小时以及周末时间陪伴家人。

    支持女性发展

    Jane Sun尤其致力于在工作场所内外支持女性。她注意到，尽管女性在学业上越来越成功，在劳动力中所占比例也日益增加，但最终升至高层的往往仍然是男性。

    Jane Sun自己也常有被忽视的经历。她回忆说，有一次她以Trip.com首席财务官的身份与其他领导在亚洲参加一个会议。当她的男同事受到礼貌接待时，她一进门，在场的人却“转过身走开了”，把她误认为是一名秘书。另一个例子是，当她在硅谷参加一次首席执行官会议时，在场的其他人问她：“你丈夫在哪里？” Jane Sun说：“我是高科技行业中为数不多的女性首席执行官之一，因此我感到责任重大，要为我们年轻的领导团队铺平道路。”

    她还专注于帮助正在组建家庭的职业女性。对于新晋母亲，Trip.com已拨出10亿元人民币（合1.88亿新元）用于育儿津贴。对于那些接受了高等教育并担心自己“生物钟”滴答作响的女性，集团会为她们支付冷冻卵子的费用。

    在更个人化的层面上，Jane Sun也鼓励女性为自己发声。Jane Sun说，当她肯定一些女员工的能力和贡献时，她们的回应是还需要再努力几年才能要求晋升。而男员工通常更善于为自己争取。她说，他们的行为存在差距，并补充说她努力推动女性认识到自身的价值。

    Jane Sun表示，如今，女性在Trip.com的员工总数中占比超过50%，在中层管理人员中占比超过40%，在高管中占比超过30%，并补充说仍有改进的空间。

    她说，这并非男性领导不关心女员工，而是他们没有经历过女性会遇到的问题。因此，高层必须有女性，才能全面地支持女性员工。

    引领技术变革

    Jane Sun也热衷于引领技术应用的前沿。她说，Trip.com一直都很创新。当其他公司还在开设零售店时，它已经建立了一个集中式的呼叫中心。但当趋势转变，客户转向使用电脑时，它却落后了。因此，当向智能手机过渡的浪潮来临时，它迅速采纳了这项新技术。

    如今，人工智能（Artificial Intelligence）将成为又一个改变游戏规则的技术。Trip.com已在其运营以及面向客户的领域（如行程规划工具）中采用了人工智能。该公司在今年早些时候，于其AI工具TripGenie推出三周年前夕表示，Trip.com上由TripGenie人工智能辅助完成的订单量同比增长了约400%。TripGenie核心工具（如酒店比较、菜单助手和实时翻译）的使用量同比增长了约300%。

    Jane Sun还继续鼓励创新。她说，“小老虎”（Baby Tiger）计划的初衷是为了“鼓励（集团的）年轻人快速行动”，以配合Trip.com的快速扩张。

    在这项计划下，员工可以获得资金、技术赋能和人力支持来推行业务项目。其中一些项目成功并转化为产品，而另一些则成为未来的学习经验。

    这为员工提供了快速试错、测试市场和调整项目的机会。

    回顾她在集团的职业生涯，Jane Sun为能帮助创建一个拥有良好文化和高标准的地方而感到自豪。她强调了Trip.com为客户提供最佳服务、支持更多中型运营商以及帮助员工在职业生涯中成长和进步的能力。

    她的领导力赢得了许多赞誉，包括连续多年被《财富》杂志评为“全球50大最具影响力的商界女性”之一，以及被《福布斯亚洲》评为2025年“亚洲商界权势女性”。

    关于如何成为一名杰出的领导者，Jane Sun提出了几点看法。

    首先，要有良好的全球视野。她通过自己出生于亚洲、闯荡美国并在旅游行业发展事业的背景获得了这一视野。其次，对公司的发展方向要有清晰的愿景。第三，在建立团队时要了解自己的优势和劣势。她说：“有些领导者喜欢身边围绕着与自己相似的人，但我始终认为，你需要与能够和你互补的人组建团队。这样，你就不会有盲点。”

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