“尚未完成”：吉宝首席执行官Loh Chin Hua重塑集团，但表示“仍有许多工作要做”

SINGAPORE CORPORATE AWARDS

Loh Chin Hua所做的最具影响力的决定之一，也是情感上最艰难的决定：出售作为吉宝集团起源的岸外与海事业务。

吉宝首席执行官Loh Chin Hua在谈到集团旧有的综合企业结构时表示：“尽管我们当时盈利丰厚，但市场给予我们的估值并不那么吸引人。” 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】尽管因领导了新加坡企业史上最重要的转型之一而荣获新加坡企业大奖（Singapore Corporate Awards）的大型股公司最佳首席执行官奖，但吉宝 (Keppel)首席执行官Loh Chin Hua并无意宣布胜利。

“这项工作尚未完成，”他在接受《商业时报》采访时表示。“仍有许多工作要做。”

当Loh Chin Hua于2014年1月接任最高职位时，原油价格稳定在每桶100美元以上，而吉宝是无可争议的岸外钻井平台之王。

几个月内，油价开始崩盘。页岩油产量激增，石油输出国组织（Opec）的影响力减弱，岸外海事行业陷入了残酷的低迷期。

这个曾让吉宝成为新加坡伟大工业公司之一的商业模式突然受到了威胁。

但Loh Chin Hua并非在某个特定时刻决定吉宝必须改变。相反，他表示，是多种情况累积的结果。

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其中之一是综合企业结构本身。吉宝拥有三大主要业务——基础设施、岸外与海事以及房地产——它们在很大程度上独立运营。这在运营上是合理的，但却让投资者难以对公司进行估值。

由于市场难以对这家业务庞杂的巨头进行定价——它既在一个角落建造钻井平台，又在另一个角落销售公寓——吉宝的估值长期受到持续的综合企业折价困扰。

一位银行家曾直言不讳地对Loh Chin Hua说：即使有两个业务表现良好，但如果第三个业务出了问题，那市场看到的就只有这个问题。

“尽管我们（在那个时期）盈利丰厚，但市场给予我们的估值并不那么吸引人，”Loh Chin Hua说。油价暴跌使这个问题变得不容忽视。

几十年来，吉宝一直采用垂直化组织，各业务在自己的“筒仓”中运营。“吉宝置业与吉宝岸外与海事，或与吉宝基础设施之间有什么关系？”Loh Chin Hua回忆道。“它们的运营相当独立。”

因此，转型必须超越出售业务的范畴。吉宝必须改变组织自身的运作方式。

这意味着打破各自为政的局面，鼓励各业务部门进行跨部门合作，并改变那些曾巩固旧有结构的激励措施。各个部门独立的奖金池被一个全企业范围的奖金池所取代。

“协同（Alignment）更多地与理性（brain）有关——比如奖励制度，”Loh Chin Hua说。“但最重要的是同心（attunement）。这关乎于心（heart）。”

文化变革之所以重要，是因为最终形成的战略几乎与投资者所熟知的吉宝截然相反。

公司将变得资本密集度更低，横向一体化程度更高，并日益专注于基础设施和资产管理。

但首先，它必须为转型提供资金。

出售过去

自2020年10月以来，吉宝启动了一项全面的资本循环计划，最终目标是到2025年底通过资产货币化释放145亿新元的资本。

最具影响力的决定也是情感上最艰难的决定：出售作为吉宝集团起源的岸外与海事业务。“我记得当时告诉我的主席Dr Lee Boon Yang：‘我们将被称为卖掉吉宝发源业务的主席和首席执行官’，”Loh Chin Hua说。

该行业的长期低迷使得为其辩护一个独立的未来变得越来越困难。

最终与胜科海事 (Sembcorp Marine)的合并，创建了后来的Seatrium，为该业务提供了一个更合乎逻辑的归宿。

“我很高兴Seatrium已经起步并表现得非常出色，”Loh Chin Hua说。“我认为这表明我们做出了正确的决定。”

其他资产也相继被剥离，包括物流业务和吉宝的部分房地产投资组合。

其目的不仅仅是缩小公司规模，而是将资本从需要大量资本的业务中循环出来，投入到能够产生经常性收入并吸引第三方资本的业务中。

这个区别很重要。出售资产可以创造流动性，但其本身并不能创造价值。

真正的考验在于吉宝如何利用这些收益。

到目前为止，数据显示，新的增长引擎已开始发挥作用。

重组后的吉宝报告称，2025年净利润为11亿新元，比上一年增长39%，股本回报率升至18.7%。

截至2025年底，资产管理规模（FUM）达到950亿新元，据Loh Chin Hua称，此后已超过1060亿新元。

吉宝还提前实现了1000亿新元资产管理规模的中期目标。

现在重要的问题是，这个资产管理平台能否改变吉宝盈利的质量，而不仅仅是其构成。

新吉宝

吉宝并不是要成为传统金融机构模式下的纯粹资产管理公司。它的定位更为独特。

它希望发起和开发基础设施，运营它，引入第三方资本，通过发起人股权和共同投资保留敞口，然后将资本循环到下一个项目中。

换句话说，该公司希望拥有整个基础设施价值链，而不必无限期地将每项资产都保留在自己的资产负债表上。

这种模式与人工智能热潮所需的基础设施尤其相关。

Loh Chin Hua将吉宝描述为“生态系统参与者”。

“我们可以提供数据中心。我们可以提供电力。我们可以提供海底电缆。我们可以通过资产管理业务提供资金。”

Bifrost海底电缆系统或许是该战略最清晰的例证。

该系统通过印度尼西亚连接新加坡与美国西海岸，于7月获得了第五对也是最后一对光纤，使该项目的总合同价值达到约13亿美元。

吉宝预计其内部回报率约为30%，并能获得25年的经常性电缆运营和维护收入。

目前，它正在评估连接新加坡与中东和日本的更多电缆系统。

电力是其业务主张的另一部分。

数据中心的发展日益面临的制约不仅来自计算能力的需求，还来自电力的供应。

吉宝已在墨尔本附近获得了一个约720兆瓦的电力储备，Loh Chin Hua估计，要完全建成可能需要100亿至200亿新元。

对吉宝而言，吸引力不仅仅在于电力项目本身。

“这将为我们带来更多的资产管理规模，”Loh Chin Hua说。“这也将为我们的数据中心业务带来更多机会，或许我们还可以考虑为这些数据中心提供冷却以及综合电力服务。”

正是在这一点上，新吉宝的战略变得比简单地用基金管理取代造船厂更有趣。

该公司押注，拥有互补的能力——电力、连接、数据中心和资本——使其在发起和融资基础设施项目方面具有优势。

这种优势是否真的大于投资者通过分别持有专业公司所能获得的优势，则是另一个问题。

从某种意义上说，这又让吉宝回到了最初引发转型的综合企业问题上。

旧的吉宝难以估值，因为其业务互不关联。新的吉宝则押注于整合将使其各项业务合在一起更具价值。

未竟的事业

转型也远未完成。

截至2025年底，吉宝仍有一个账面价值为135亿新元的非核心资产组合，包括遗留的岸外钻井平台、部分物业和住宅土地储备。管理层打算在2030年前将该投资组合大部分货币化。

这带来了又一个执行能力的考验。

该公司已经发现，退出几乎和进入一样复杂。其将M1的电信业务出售给Simba Telecom的提议最终因监管复杂性于2026年5月失效，迫使吉宝承担与交易中止相关的会计损失。

Loh Chin Hua认为这次挫折是战略的延迟，而非否定。

“如果你认为这终将发生，那么被中止的交易只是被推迟了而已，”他在谈到新加坡电信业整合时说。“这只是时间问题。”

更广泛的意义在于，旧的吉宝不能简单地被关掉。

遗留资产必须被货币化，业务必须被重塑，资本必须被重新部署——而所有这一切都必须在新平台持续增长的同时进行。

这与Loh Chin Hua在2014年面临的挑战截然不同。

那时，危机提供了紧迫性。旧模式的瓦解显而易见，使得彻底的变革更容易被接受。

现在的挑战是在生存威胁已经消退的情况下，如何保持这种纪律性。

真正的考验

吉宝于2024年1月正式作为一个单一、横向一体化的企业运营。

早期的迹象是鼓舞人心的：利润在增长，资产管理规模在上升，公司正在建立一个基础设施投资管道，这在十年前的吉宝几乎是不可想象的。

但一次成功的转型不能仅仅通过出售了多少资产或资产管理规模增长了多快来衡量。

它最终必须体现在为股东带来可持续的回报上。

转型最初是为了生存。现在，则是要证明新模式能够在没有当初迫使吉宝变革的危机的情况下，创造出卓越的价值。

这可能是更艰巨的考验。

Loh Chin Hua本人不愿谈论他的传承。他说，他的希望只是在离开时让吉宝“比他来时更好”，并希望下一代吉宝人能保持公司适应变化的能力。

“这与新加坡正在经历的并无不同，”他说。“我们如何随着环境的变化不断地重塑自我。”

仍有135亿新元的遗留资产需要清理。有新的基础设施项目需要融资和运营。还有一个资产管理机器必须证明它在整个周期中能创造多大的价值。

Loh Chin Hua改变了吉宝的本质。

既然最繁重的工作已经完成，问题在于他所建立的这部机器，在其缔造者最终离开后，是否还能继续运转。