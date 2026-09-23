DP Architects 为可持续发展信息披露与设计树立新标杆

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该公司通过一个名为“目标性设计属性”的框架，指导项目获得“绿色建筑标志”认证

【新加坡】DP Architects (DPA) 并无义务披露其可持续发展表现，包括其碳足迹。作为一家私人控股公司，没有监管机构要求其公布这些数据。但该公司还是选择主动公布。

首席执行官 Seah Chee Huang 表示：“我们这样做，是因为年度披露能带来一种内部追踪所不具备的纪律约束。”

“我们为客户提供碳排放方面的建议，但如果自己不衡量和披露排放量，就很难站稳脚跟，尤其是在强制性气候信息披露范围不断扩大的背景下。”

曾荣获影响力企业卓越奖（大型企业组）的 DPA，从2023年开始衡量其碳足迹，并自此每年公布结果。该公司2024年的总温室气体排放量约为3,141吨二氧化碳，高于前一年的2,430吨，这主要是由于报告范围扩大，现已覆盖其全球16个办事处，而不仅限于新加坡。采购的商品和服务（即公司购买物品中包含的碳）仍然是最大的单一排放源，占总量的43%。

该公司已根据基准设定了目标：到2030年将运营碳排放量减少50%，到2045年实现运营净零排放，以及到2050年实现所有项目的全生命周期碳净零排放。这些目标与新加坡的绿色发展蓝图以及联合国设定的1.5摄氏度温控目标年份相一致。

DPA 将同样的报告原则应用于其为客户所做的设计工作中。自2015年以来，该公司通过一个名为“目标性设计属性”（Attributes of Purposeful Design，简称APD）的框架，根据八个可持续发展类别对每个项目进行基准评估。该框架现已作为名为“APD工具包”的数字评估工具在全公司范围内实施。

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该公司利用 APD 框架部分指导项目获得“绿色建筑标志”认证，该认证是新加坡建设局对本地建筑的官方可持续发展评级。

在2024年和2025年完成的新加坡项目中，67%的项目达到了绿色建筑标志白金奖或 LEAF 白金奖或更高级别。于2025年竣工的新加坡中央人力基地，根据 APD 框架进行基准评估，其建筑能耗减少了47.6%。

树立行业新标准

为进一步履行其对透明度的承诺，DPA 现计划公布来自 APD 工具包数据集的调查结果。这些数据涵盖了新加坡在热带、高密度环境下十年来的建筑在碳、水、生态和社会表现方面的数据，而目前尚无类似的可比综合数据集。

Seah 表示：“决定公布 APD 数据集的调查结果，是出于同样的逻辑，只是将应用范围扩展到了我们自身运营之外。自愿报告是我们对自身运营方式的问责，而公布数据集的调查结果则是我们对自身设计方式的问责。建筑业占全球能源相关排放量的近40%，而东南亚的建筑面积预计到2060年将翻一番。脱碳任务的规模之大，远非任何单一事务所能通过其自身项目组合所能解决的。”

DPA 还在开发其所谓的“可持续发展人工智能代理”原型。该工具不仅能为已完成的设计打分，还能在建筑师仍在做决策时，提出各种选项及其可能的效果。

在社区参与方面，DPA 于2025年9月签署了两项合伙业务。

其中一项是与南洋理工学院设计与媒体学院建立的合伙业务，旨在设立共享课程、联合认证和实习途径。在过去两年中，该公司雇佣的建筑师中有近四分之一曾是实习生。第二项是与 Montfort Care 正式确立为期10年的合作承诺，Montfort Care 是该公司旗下“乐龄工作室”网络背后的社会服务组织。

自2025年该计划启动以来，DPA 员工已在乐龄社区厨房 Goodlife Makan 完成了61次志愿服务。至今，DPA 已与 Montfort Care 合作设计了六个项目，最新的项目是位于马林百列的“乐龄工作室”，于今年开放，还有更多项目正在筹备中。Seah 补充道：“归根结底，我们相信积极的影响并非来自一次性的举措，而是建立在共同目标之上的持久合伙业务。”