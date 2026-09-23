IHH医疗保健完成2025年可持续发展目标，并为2030年设定更高标准

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该公司未达成其在2022年设定的16个可持续发展目标中的两项，但正将经验教训融入到更严格的2030年目标中。

IHH医疗保健集团首席可持续发展官 Yasemin Tecmen Stubbe 表示：“无论是与可持续发展相关的举措还是其他举措，都很少有确定的结果。有些举措耗时比预期要长，而另一些则取得了超出最初预期的成就。” 照片：TAY CHU YI, BT

[新加坡] IHH医疗保健的医生们引领了集团在减排方面取得的最大胜利。自2022年以来，该集团的麻醉师通过逐步淘汰一种高影响的麻醉气体，将与地氟烷相关的排放量减少了44%。

IHH集团首席可持续发展官 Yasemin Tecmen Stubbe 表示：“我们没有强制禁用它，因为我们的一些临床医生仍需为一小部分患者使用。管理层与临床医生密切合作，积极降低各地市场的地氟烷使用量。看到我们的临床医生接受了相关证据，并采纳了英格兰国民保健署 (NHS) 在2024年树立的榜样，这令人鼓舞。”

荣获影响力企业卓越奖（大型企业）的IHH在2022年设定了16个可持续发展目标。当时，该集团在10个国家均无先前的排放基线或设施层面的数据，要设定这些目标实属不易。到2025年，集团已达成其中14个目标，包括在实现增长的同时，将范围一和范围二的排放量控制在2022年的水平；在马来西亚、新加坡、土耳其和香港的非临床区域将一次性塑料使用量削减了90%以上；并在其所有医院推行了抗菌素耐药性方案。有两项目标未能达成。IHH目前正将一套更全面的目标延续至2030年。

这些进展包括：在马来西亚的18家医院中有13家安装了屋顶太阳能，每年发电3800兆瓦时；在其位于印度的金奈和 Kengeri 的医院，风力发电满足了96%的电力需求。

目标的实现

Stubbe 说：“无论是与可持续发展相关的举措还是其他举措，都很少有确定的结果。有些举措耗时比预期要长，而另一些则取得了超出最初预期的成就。重要的是我们继续行动、学习和改进。我们在2025年成功实现了16个目标中的14个，这反映了我们的纪律，并为实现2030年目标奠定了坚实的基础。” IHH的目标是在治疗前提供给患者的费用估算达到90%的准确率。马来西亚、新加坡和土耳其达到了标准，但印度尚未推出追踪系统，导致未能实现总体目标。另外，IHH希望每位急诊 (A&E) 患者能在医生下达指令后一小时内入住病房。该比例从基线的54.6%上升至74.6%，但仍低于100%的目标。对于2030年的目标，账单准确性仍是一个独立项目，但现在是按市场层面而非集团统一数据来衡量。

急诊目标已被整合到一项更广泛的、关于改善患者流程和床位管理的举措中，同时新增一项承诺，即在住院患者的关键化验结果核实后的10分钟内进行标记提醒。

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在排放方面，IHH的目标是将范围一和范围二的排放量从2025年的水平削减42%，并使其按支出计算占70%的供应商报告并设定各自的减排目标。公司希望将非危险废物的废物循环率提升至30%，并将用水强度降低最多10%。

在人员配置方面，公司致力于在领导层中保持50:50的性别比例，并在员工敬业度方面保持高于全球基准的水平。

IHH在不断发展，其目标也在随之提高。其土耳其子公司 Acıbadem 于2025年8月收购了 Bayindir Healthcare Group 80%的股份，同时IHH也已扩大其报告范围，将 Fortis Healthcare 在印度的业务纳入其中。42%的减排目标已经包含了 Fortis 的业务，IHH表示，随着整合的进行，Bayindir 的数据也将被纳入，届时将重新评估该目标。

对IHH而言，可持续发展并非纸上谈兵。到2026年，在其平衡计分卡中，与气候相关的目标在非财务关键绩效指标 (KPI) 中的权重将从5%提升至12.5%，这适用于各个级别的员工，而不仅仅是高管层。Stubbe 表示，更重要的考量是，通过公开承诺并报告这些目标所带来的问责制。