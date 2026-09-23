Unravel Carbon的AI代理平台加速企业实现净零目标

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该平台是新加坡政府用于追踪和报告数据中心及其他关键基础设施的主要平台

Unravel Carbon 联合创始人 Grace Sai 表示，这款由人工智能驱动的软件通过实现可持续发展报告工作流程的自动化，已成为各行业公司的“首选平台”。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

【新加坡】在为女儿立遗嘱时，Unravel Carbon 的联合创始人 Grace Sai 想到了她当时两岁的女儿将要继承的地球和面临的气候危机。眼看没有任何解决方案能以足够的速度和规模来应对这一危机，她决定必须为此做些什么。

这家总部位于新加坡的气候科技公司由 Sai 和 Marc Allen 于2021年共同创立，开发了一个原生人工智能（AI）平台，旨在帮助大型企业测量、追踪、减少和报告其碳排放。

该解决方案以 Unravel Carbon 加速全球向零碳经济转型的使命为基础，目标是到2030年，在全球超过5万家公司中测量、追踪和减少十亿吨二氧化碳当量的排放。

为实现这一目标，该公司推出了三项举措——企业碳测量、脱碳解决方案计划和人工智能可持续发展代理——它们共同构成一个综合生态系统，使企业能够报告、处理和披露碳数据。

同时担任首席执行官的 Sai 表示，采矿、制药和先进化工等行业的公司都在使用 Unravel Carbon 的代理软件，该软件已成为它们的“首选平台”。

Unravel Carbon 的软件在由《商业时报》(The Business Times) 和大华银行 (UOB) 联合举办的2026年可持续影响力大奖中，荣获中小企业类别的“影响力企业卓越奖”。该奖项旨在表彰对环境和社区产生积极影响的企业和个人。

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综合生态系统

该平台能自动测量范围1、2和3的温室气体 (GHG) 排放——即企业整个供应链中释放的温室气体——并符合全球公认的碳排放测量、管理和报告框架。这些国际公认的框架包括《温室气体核算体系：企业核算与报告标准》和国际标准化组织 (ISO) 14064系列标准。

第二项举措是在平台内整合了世界企业可持续发展协会的行动库，为公司提供超过150种经过验证的脱碳解决方案。这使企业能够从排放测量无缝过渡到有资金支持且有明确时间表的减排路径。

在该平台内，企业客户可以与可持续发展顾问和私募股权基金进行接洽。

第三项举措是提供一套近10个人工智能代理，可将可持续发展工作流程中从数据录入到监管披露的每个阶段自动化。

这些代理可用于识别与国际可持续发展准则理事会 (ISSB)、全球报告倡议组织和B型共益企业等国际可持续发展组织设定的标准之间的披露差距；通过引导式工作流程生成人工智能辅助的ISSB报告；以及使用专门的产品碳足迹代理计算SKU级别的排放和进行生命周期评估。

Sai说：“我们所做的就是找出企业可持续发展团队工作流程中的主要瓶颈。现在我们已经建立了一套近10个人工智能代理，它们不仅能帮助消除这些瓶颈，还能完成整个任务。”她补充说，在2026年8月，公司排放计算代理记录的周任务完成率高达94%。

Unravel Carbon 的技术将测量时间从六到九个月缩短至仅几周，使各种规模的企业都能更便捷地获取和应用可持续发展数据。

到2027年，该公司计划开发更多用于气候风险适应、预测以及企业价值相关量化分析的代理。

全球及亚太地区客户

目前，该平台正在处理来自63个国家约1万个设施的数据，管理着价值350亿美元的采购交易。新加坡、澳大利亚、日本、东南亚和欧盟是该公司的主要市场。

其全球客户包括市值超过1000亿美元的瑞典电机公司 ABB，该公司使用该代理平台在几分钟内处理了数千个产品的碳足迹，而传统方法需要六个月；以及宜家 (Ikea)，后者利用 Unravel Carbon 的软件收集其供应链风险和治理方面的信息。

该软件还在亚太地区推动了可衡量的温室气体减排。

对于客户千禧酒店及度假村 (Millennium Hotels and Resorts) 而言，Unravel Carbon 找出了18项高影响力的脱碳解决方案，预计可节省58万新元，并减少16%的排放。

保险公司友邦保险 (AIA) 也利用该平台绘制其供应链在18个国家和250个城市的全部间接温室气体排放图谱，从而推动了采购政策的改革。

Unravel Carbon 的平台也被新加坡各领域的机构广泛使用，从刚开始进行碳测量工作的中小企业，到需要满足强制性披露要求的新交所上市公司，再到推动“新加坡2030绿色发展蓝图”的政府机构。

Sai 指出，该平台也是新加坡政府用于追踪和报告数据中心及其他关键基础设施的主要平台。