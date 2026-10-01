亚细安能源转型：资金曾是昨日难题，如今挑战在于流向何方

可持续发展影响力对话会的与会嘉宾表示，本区域需要具融资价值的项目和更明确的规则。

政策制定者和商界领袖讨论投资机遇，以及如何分担低碳生产的成本。 照片：大华银行（泰国）

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【曼谷】尽管全球有大量资本热切希望为东南亚的能源转型提供资金，但资金的流向往往不只是排放量最高或社会最需要的地方，而是流向能够带来可行回报的项目。

如今的挑战，已逐渐从流动性或远大目标，转向项目的可融资性、基础设施的准备情况、分类标准的统一、政策的清晰度、监管的确定性、风险分担机制和商业回报等方面。

星期三（9月30日）晚在曼谷举行的最新一届“可持续发展影响力对话会”上，一场关于亚细安（ASEAN）能源转型的小组讨论贯穿着这种矛盾的思考。

政策制定者和商界领袖就最具吸引力的投资机会、应关注的信号、政府与私营部门应如何分担负担，以及最终由谁为低碳生产买单等问题展开了讨论。

与会嘉宾指出，一系列的权衡取舍将决定亚细安的转型步伐，包括：环境效益与商业回报、前期成本与长期竞争力、政策导向速度与准备时间，以及监管与技术发展空间之间的平衡。

这场会议由《商业时报》和大华银行（泰国）联合举办，主题为“资本流向何方：亚细安转型对能源、交通、商业和民众的意义”。

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约80名来自本区域的政府官员、政策制定者和商界领袖出席了本届对话会，这也是该系列对话会首次在海外举行。

这次会议也是国际货币基金组织和世界银行集团（World Bank Group）2026年年会的官方附属活动。

星期三活动的受邀主宾是泰国银行（Bank of Thailand, 简称BOT）负责企业关系部的助理行长兼发言人 Chayawadee Chai-anant。

星期三活动的主宾是泰国银行助理行长 Chayawadee Chai-anant。 照片：大华银行（泰国）

这位助理行长在开幕致辞中，强调了在实践中运用“目标性资本”的重要性。

她说道：“对于金融机构、企业和政策制定者而言，我们的任务不仅仅是调动更多资本，更要帮助这些资本流向能够建立韧性、增强国家竞争力的可靠解决方案。”

新加坡前永续发展与环境部兼交通部高级政务部长 Dr Amy Khor，在《商业时报》编辑 Chen Huifen 主持的炉边谈话中发言。

新加坡前高级政务部长 Dr Amy Khor（左）与《商业时报》编辑 Chen Huifen 进行炉边谈话。 照片：大华银行（泰国）

这位已退休的政治家也参加了由大华银行（泰国）首席可持续发展官兼金融机构部主管 Chow Wong Yuen 主持的小组讨论。

长达一小时的讨论嘉宾包括泰国商务部副部长 Dr Kirida Bhaopichitr，她同时也是泰国在亚细安与东亚经济研究院理事会的代表。

另外两位小组成员来自私营部门：泰国上市的酒店与休闲业巨头 Minor International 的首席可持续发展官 Chompan Kulnides；以及泰国最大工业集团暹罗水泥集团（Siam Cement Group, 简称SCG）的总裁兼首席执行官 Thammasak Sethaudom。

（左起）暹罗水泥集团的 Thammasak Sethaudom、Minor International 的 Chompan Kulnides、Dr Kirida Bhaopichitr 和 Dr Amy Khor。 照片：大华银行（泰国）

资金流向何处

当被问及亚细安的转型投资可能在哪些领域实现最强劲的增长时，Dr Khor 和 Thammasak 都认为电网是关键领域。

Dr Khor 说：“我们可以关注三个重点领域：可再生能源和电网；第二是低碳交通和移动基础设施；第三是节能的工业和数字基础设施。”

她指出，在新加坡总理 Lawrence Wong 和泰国首相 Anutin Charnvirakul 最近的领导人非正式会议上，双方重申了在该区域发展多边和多向电力贸易的重要性，并同意致力于建立亚细安电网计划。

Minor International 的 Chompan 认为，资本将流向风险和回报能够被理解和衡量的领域。

对酒店业者而言，这意味着投资项目必须既能履行可持续发展承诺，又能节省运营成本。

在企业频繁遭受洪水和重大损失的泰国，她预计将有更多资本用于缓解与气候事件相关的风险——这不一定是为了即时回报，而是为了保护企业的长期可持续性和福祉。

企业如何运用资本

这种逻辑不仅关乎资本的部署地点，也体现在公司如何决策资金投向，以及如何权衡转型投资与同一笔资金的其他竞争性用途。

在水泥、建筑材料、化工和包装等最难脱碳的行业运营的暹罗水泥集团（SCG），提供了一个权衡取舍并最终获得回报的范例。

Thammasak 说，水泥是集团排放量最高的业务，但同时也是一个低附加值、资本密集且增长缓慢的业务。

他指出：“当我担任首席财务官时，我首先想做的就是卖掉这项业务。”

然而，SCG 最终决定投资低碳水泥，因为他们断定没有其他人能够如此有效地为该业务脱碳。

他说，但在六年前进行这项投资时，市场上并无需求，因为当时泰国的监管框架不允许使用低碳水泥。尽管如此，SCG 仍加倍投资，努力改进产品并推动更新行业标准。

Thammasak 说道：“我们推动了整个泰国水泥行业走向低碳，现在大家都在这么做。这帮助泰国水泥行业保持了更强的竞争力和更高的盈利能力。”

他补充说，这段经历说明了转型投资所涉及的权衡取舍。企业通常必须先承担前期成本，然后才能产生回报。

但他表示，关键在于确保投资是分期进行的。“如果我将投资分摊到四年、六年，甚至十年，你可能根本不会察觉到。”

谁先买单？

但由于这类绿色倡议往往在成本降低前会更高昂，与会嘉宾被问及在早期阶段应由谁来承担这份负担：是生产者、客户、贷款方还是政府？

Dr Kirida 认为，这必须以集体方式完成，但她主张的是“公平”而非“平等”。

她说道：“如果微型和中小型企业必须支付与大公司或政府一样多的费用，他们将无法承担；零售客户也同样负担不起。我们都应各司其职，但我们分担的份额可能大小不一。”

Dr Khor 也同意每个人都应各司其职——成本应共同分担，但不应是均等分担。

她指出：“例如，生产者可以致力于改进技术、优化流程等来降低成本。消费者则可能需要承担部分绿色保费。”

她继续说道：“金融家也可以发挥作用——如果他们能非常客观地、更好地理解风险，或许就能降低融资成本。而政府则可以从监管、激励措施以及建设配套基础设施等方面介入。”