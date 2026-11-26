EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR 2026

Silicon Box 联合创始人 Byung Joon Han 正在通过一项恰逢其时的技术，变革高性能半导体芯片的制造方式。

早在学生时代，Silicon Box 的联合创始人 Byung Joon Han 博士、Sehat Sutardja 博士和 Weili Dai 就已开始探讨改进半导体制造方法的必要性。

数十年来，计算能力的提升主要得益于行业不断缩小晶体管尺寸的能力。晶体管是构成芯片的基本元件，是一种微型电子开关。缩小其尺寸，能让制造商在单个芯片上集成更多晶体管，从而提升芯片的计算能力。

Han 博士解释说：“我们预见到，作为摩尔定律（Moore's Law）背后驱动力的晶体管微缩技术，总有一天会放缓脚步。”随着进一步的微缩变得愈发困难且成本高昂，业界最终需要寻找其他方法来制造更强大的芯片。

三人设计出一种解决方案：芯粒（chiplet）技术。这项技术将更小、更专业的芯片连接起来，作为一个单一系统运行，并结合了 Han 博士耗费多年研发的面板级封装制造工艺。

Han 博士回忆说：“这项技术早在市场需要它之前就已经成熟。后来人工智能（AI）时代到来，行业封装先进AI芯片的能力成为瓶颈。我们三位创始人构想已久的时机终于成熟了。通过面板，我们单次运行可以生产更多芯片，从而帮助缓解这一瓶颈。”

Silicon Box 成立于 2021 年。其专有技术在大型矩形面板上而非传统的圆形晶圆上集成和连接芯片，避免了圆形晶圆因弧形边缘造成的空间浪费。这些面板提供的有效生产面积是标准 300 毫米晶圆的六倍以上。他说：“具备面板级规模的部署能力，将为更多公司（而不仅仅是少数几家）释放产能。”

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从零开始建立一家半导体制造公司是一项艰巨的任务，尤其是创始人还承诺要采用一项尚未在商业规模上得到验证的技术来建厂。2019 冠状病毒病（Covid-19）疫情带来的旅行限制和供应链中断更是增加了挑战。

十一个月后，在 2023 年，Silicon Box 投资 20 亿美元在淡滨尼（Tampines）设立的先进制造业工厂正式开业。预计到 2026 年底，该工厂将出货 20 亿个设备。

在联合创立 Silicon Box 之前，Han 博士曾在 STATS ChipPAC 工作了 20 年。在此期间，他担任首席执行官（CEO）兼董事长，帮助公司年收入从约 1 亿美元增长到超过 40 亿美元。作为 Silicon Box 的首席执行官兼董事，Han 博士表示：“我必须抛弃的是谨慎。成熟的公司会保护他们已有的东西，而初创公司必须在信息不完整的情况下迅速决策，并对结果负责。我现在的角色是将初创公司的速度与大公司的纪律结合起来。”

此后，Silicon Box 启动了其首次国际扩张，计划在意大利诺瓦拉（Novara）投资 32 亿欧元（约合 45.2 亿新元）建立一座制造工厂。该工厂预计将于 2028 年下半年或 2029 年初投产。

拥有 300 多项专利的 Han 博士表示，他最有意义的成就是带领团队将这项技术成功推向市场。正是本着这种精神，他接受了安永（EY）2026 年度企业家奖“先进制造业”组别的表彰。

他说：“创业从来不是个人的成就。它属于一个愿意挑战许多人认为无法解决的难题的团队。”