AI热潮之下，东南亚消费类初创公司备受冷落

随着风投公司对消费类初创企业收紧钱袋，多家公司已转向其他融资渠道

石油危机、通胀加剧、货币贬值，这些只是印尼公司近几个月来必须面对的部分挑战。其中一家公司是Yoona，一个来自这个群岛国家的有机卫生巾品牌。

Yoona首席执行官Susanna Angraini告诉《Tech in Asia》，公司并未降价，而是通过提供更多促销套餐来增加客户的客单价。

然而，维持运营和吸引投资者是两个不同的挑战。像Yoona这样的公司表示，融资变得更加困难。

Angraini说，过去，仅凭印尼庞大的市场，消费类企业本身就对投资者具有吸引力。但现在门槛更高了：“如今，他们还想知道你是否能扩展到印尼以外的市场，”她补充道。

尽管该初创公司正在进行的pre-A轮融资已获得一位领投方，但寻找其他支持者却更为棘手。虽然其卫生巾产品线已经实现盈利，但公司收到的反馈是其增长速度太慢。

其他公司则将目光投向了更广的范围。CyberAgent Capital董事Kevin Wijaya告诉《Tech in Asia》，随着风投公司收紧对消费类初创企业的投资，一些公司已转向其他融资渠道，如债务、天使投资人或家族办公室。他没有具体说明是哪些初创公司。

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投资者对消费领域的关注度正在减弱

根据数据平台Tracxn的数据，对消费类初创公司的投资额已从2022年60亿美元的高点降至2026年上半年的5.8亿美元。

就在四年前，一家印尼的生鲜电商初创公司还能在C轮融资中筹集1.2亿美元。技术驱动的咖啡连锁店也筹集了可观的资金：Kopi Kenangan在2021年融资9600万美元，而前一年则融资了1.09亿美元。

资金正越来越多地转向AI初创公司或其相关领域。Tracxn数据显示，2026年上半年，东南亚初创公司融资总额的一半以上流向了数据中心运营商DayOne，该公司筹集了45亿美元。

事实上，随着B2B初创公司获得更多投资者关注，东南亚的下一个风险投资周期将聚焦于生产力而非消费。

PitchBook的分析师Melanie Tng表示，从历史上看，投资东南亚消费类初创公司的风投一直专注于电子商务、金融科技和其他消费平台等高增长的数字业务。但这类依赖于初创公司获取巨大市场份额潜力的投资，如今变得更难承保，因为获客成本更高了。

她分享道：“竞争日益激烈，从规模化到盈利的路径对投资者而言，也变得不如预期那般清晰。”

再加上经济增长放缓、消费支出疲软以及美中东冲突导致油价上涨，投资消费类初创公司变得更具挑战性。

在过去一年中，资金不成比例地流向了知名的消费品牌，例如“先买后付”公司Atome和二手车市场Carsome，它们分别筹集了8100万美元和3000万美元。

除了泰国美妆电商公司Konvy在5月份融资2200万美元外，该领域的初创公司近几个月几乎没有获得任何融资，即便是那些之前已经融到过资本的公司也是如此。

在AI成为风投宠儿的时代，东南亚的消费类初创公司投资是否还有一席之地？

风投公司持乐观态度

《Tech in Asia》采访的风投公司相信，鉴于东南亚地区的新兴经济体和年轻人口，消费类初创公司在这里仍将占有一席之地。

菲律宾风投公司Founders Launchpad的高级合伙人Nikko Guiam说：“世界一半的人口生活在地球的这一边——东南亚和南亚。所有这些人都会消费——无论是食品还是生活必需品。”

该公司的投资组合中有19家初创公司，其中大部分面向消费者。其投资规模从5万美元到10万美元不等。

Jago Coffee联合创始人Yoshua Tanu（左）和Christopher Oentojo。 图片来源：JAGO COFFEE

CyberAgent Capital的Wijaya说：“AI获得投资者的青睐是可以理解的。但在东南亚，消费者仍然是经济的驱动力。投资者很难忽视这一点。”

来自菲律宾的早期投资者Kaya Founders也持有同样观点。虽然它已开始支持B2B初创公司，但这家风投公司尚未放弃在该国的消费领域投资。

它的第二期基金价值2500万美元，旨在支持为该国不断壮大的中产阶级提供健康服务和产品，以及二手车和旧房等专业品类的电商平台。

DSG Consumer Partners的董事总经理Sameer Mehta表示，虽然消费类初创公司的融资环境比两年前“冷清”了，但并未崩溃。

融资轮次需要更长时间才能完成，初创公司的估值也受到更严格的审查。不过，Mehta认为这些变化并非坏事。“这有助于我们筛选出那些正在建立真正有存在价值的业务的创始人，”Metha说。

转型是关键

Founders Launchpad的Guiam承认，菲律宾的许多消费类初创公司已不再处于风投希望看到的那种“增长模式”中。

虽然这些初创公司并未濒临倒闭，但它们通过审慎管理现金流来维持运营。这对于寻求超额回报的风投来说，并不具备吸引力。

Guiam说：“当你融资时，你需要处于强势地位。”

当然，并非所有初创公司都将风投视为终极目标，也并非所有公司都在为此进行优化。

尽管如此，那些参与这场游戏的公司不得不变得更加足智多谋，或是调整商业模式，或是拥抱AI。

例如，为应对菲律宾人可支配收入减少和通胀上升，销售男士生发产品和减肥药的健康科技公司GoRocky降低了价格，以吸引中产阶级。其产品此前定位高端，目标是高收入人群。

该公司首席执行官Kiyanusch Braun告诉《Tech in Asia》，GoRocky现在提供更多、更长的分期付款选项，以保持其产品的可负担性。

去年，数字优先的咖啡连锁店Flash Coffee的创始人转向了一个新项目——帮助餐饮企业构建白标移动应用。该咖啡连锁店于2023年关闭了在新加坡、香港、台湾和韩国的业务，并出售了其泰国业务，但至今仍在印度尼西亚运营。

Kumu曾被誉为菲律宾最大的直播平台，现在正在其平台上试点一项数据标注服务，允许用户处理数据以换取费用。

Kumu是来自菲律宾的直播平台。 图片来源：123RF

这家公司曾从General Atlantic和Openspace Ventures等机构融资超过1亿美元，几年前在菲律宾与TikTok积极竞争，但现在已落后于其他主要社交媒体平台。

在今年早些时候的一篇LinkedIn帖子中，Kumu的联合创始人KC Montero表示，公司在其应用上增加“数据标注层”是该初创公司努力将其直播社群转变为“合格的AI劳动力”的一部分。该公司没有回应《Tech in Asia》的采访请求。

风投想要什么

风投公司承认，如今发展和投资一家消费类初创公司都变得更加困难。

Wijaya分享说，例如，近几个月向CyberAgent Capital推介的初创公司，要么服务的市场太小，要么要求的投资规模超出了公司愿意部署的范围。例如，它在印尼的最近两轮投资都是后续轮次。

Founders Launchpad的Guiam表示，如今一家消费类初创公司要想蓬勃发展，创始人需要拥有“独特的致胜权”。这可能体现在其创始人可以利用的知名投资者或商业网络上。

例如，它在马来西亚的唯一投资项目——零售鲜榨果汁摊Being Juice，是由一名前Foodpanda马来西亚区域经理创立的。对于Guiam来说，这位首席执行官对如何驾驭本地市场的现成知识，增加了该初创公司更快扩张的机会。

与此同时，DSG认为，AI无法模仿的产品和服务将在未来几年“胜出”——比如现实世界的体验。今年，该公司投资了新加坡的现场娱乐平台Triangle。

目前看来，似乎是适者生存。Wijaya指出，其投资组合中的咖啡车连锁店Jago Coffee，尽管印尼经济形势困难，但在过去一年中，凭借与客户建立的牢固关系，实现了每月收入两位数的增长。

他补充道：“尽管成本不断上涨，但他们没有在质量上偷工减料。这是一个微妙的平衡。” TECHINASIA