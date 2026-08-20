人工智能、能源安全需求推动东南亚能源基础设施交易激增

该区域第一季度交易额同比增长2.5倍，达92亿美元

分析师表示，这些交易的核心驱动力仍然是人工智能热潮，以及随之而来的数据中心投资激增。 图片来源：路透社

【新加坡】行业观察家和投资银行家表示，东南亚2026年的交易数量正在增加，尤其是在能源基础设施领域。

他们告诉《商业时报》，其中包括发电、基础设施和数据中心等领域。

据中资背景的投资公司CGSI援引安永（EY）的数据称，2026年第一季度的交易额同比增长2.5倍，达到92亿美元。

涉及新加坡的交易额度最高，2025年为70亿美元；马来西亚的同比增长最为强劲，达到53亿美元。

亚细安约60%的进口原油和约三分之一的天然气来自中东，其中大部分通过霍尔木兹海峡运输，因此在伊朗战争的干扰下，供应冲击会迅速显现。

因此，即使在融资成本较高的情况下，各国政府也被迫以比以往更快的速度批准和资助项目。

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商业咨询公司CFGI Singapore的分析师告诉《商业时报》：“这场冲突为（交易）增添了紧迫性；一旦政府看到其对国内能源供应的影响，能源安全就会成为首要议程。”

但从根本上说，这些交易的核心驱动力仍然是人工智能热潮，以及随之而来的数据中心投资激增。

CGSI资产管理集团主管 James Ong 表示，全球人工智能建设的负荷系数将“一直在增加”，这仍然是能源交易不断增加的根本原因。

他补充说，伊朗战争引发了更高的交易融资成本和能源价格，但由于人工智能的能源需求是“结构性的”，其发展势头在2026年仍将持续，无论是否需要支付战争保费。

一位投资银行家告诉《商业时报》，在东南亚地区，特别是印度尼西亚的公司，正在澳大利亚和新加坡抢购资源或能源相关设施或公司。其中包括矿业和海事业务。

他说，在澳大利亚，由于该行业的国家敏感性，收购是通过合资企业的方式进行的。由于未获授权向媒体发言，他要求匿名。

他补充说，在新加坡，印度尼西亚公司也正在收购资源公司，包括回收公司。

CGSI表示，中国与亚细安之间的交易也在增长，并且是双向流动的。

Ong 指出，中国对越南、印度尼西亚和泰国的亚细安制造业产业群的外国直接投资正在攀升，他表示：“中国企业正在向南扩张，与此同时亚细安经济体也在增长。跨境交易流正日益围绕这一走廊展开。”

区域发电交易为何呈上升趋势

市场观察人士告诉《商业时报》，数据中心和人工智能计算驱动的需求，以及电动汽车的兴起，正在推高亚太地区的电力需求。

例如，马来西亚计划到2030年增加6至9吉瓦（GW）的燃气发电新产能，其中大部分用于满足与计算相关的需求。但由于该国天然气供应正在下降，因此需要第二波天然气进口投资。

这将通过国有企业Petronas已批准并正在开发的接收站和浮动储存装置来实现。

考虑到可再生能源在发电流程中与天然气并存的地位，专注于可再生能源的交易也在增加。

Partners Group 亚洲基础设施主管 Luv Parikh 表示：“向增加可再生能源发电能力的结构性转变，其驱动力在于可再生能源现已实现平价上网，并且其建设速度比燃煤或燃气发电厂更快，而且在大多数情况下也更容易。”

但分析师有一个中止转让的申请，即投资者主要支持能够可靠供电的可再生能源交易；其中包括太阳能与电池储能相结合的交易，以及印度尼西亚和菲律宾的地热基础设施交易。

他们指出，地热能“尤其受到重视”，因为它能够全天候调度能源，不受天气条件影响；其全生命周期排放量也低于天然气或煤炭，使其成为该区域一个主要的可再生能源选择。

电网投资难度大

这些市场观察人士表示，电网基础设施可能是亚细安最大的需求，但同时也是最难投资的领域。

这是由于其高昂的资本要求和输电能力，尽管该区域正在合作建设亚细安电网计划（APG）。

亚细安电网计划是一项连接东南亚国家电网的区域性倡议，旨在加强能源安全、共享可再生资源，并支持区域内的多边电力贸易。其跨境互联项目已达到约7.7吉瓦，目标是到2040年达到17.6吉瓦。

亚细安所有的电网供应集群都与需求地位于同一地点，主要集中在马来西亚-新加坡走廊、印度尼西亚、越南和泰国。

CFGI Singapore的分析师指出，亚细安电网基础设施交易的跨境性质已开始吸引发展资金和“多边资金”，特别是通过亚细安电网计划以及从老挝经泰国和马来西亚一直延伸到新加坡的互联线路。

Partners Group 的 Parikh 指出的其他增长主题和领域包括数字基础设施、社会基础设施和基础设施服务，其中新加坡和马来西亚在这些领域提供了“最具操作性的机会”。

并非所有资产都同样具有投资价值

但分析师表示，并非所有的发电或电网基础设施资产及其交易都是相同的。

CFGI Singapore表示，目前最受投资者青睐的基础设施类型是防御性和“能产生现金流”的，而非增长型投资——因为能够实际交付的容量比“潜在容量”更有价值。

吸引机构资本的交易具有共同的特点，即合同收入通常基于以下几点：

长期购电协议；

有信誉的承购方，即财务稳定并合法承诺购买生产商商品、电力或产出的买方；

并网确定性；以及

与投资者负债状况相匹配或对冲的货币结构。

其他考虑因素包括已完工或接近完工的项目，以消除开发风险。

CFGI Singapore的分析师表示：“管制定价框架、燃料成本转嫁条款和外汇错配是区分可融资项目与那些仍在筹备中但停滞不前项目的关键风险因素。”

如果具备了合适的条件，较高的成本就不再是主要问题。

他们补充说：“正在进行的交易并不便宜，因为供应受限市场中的合同基础设施能卖出高价；但它们是可投资的，退出时的广泛买家群体反映了这一点。”