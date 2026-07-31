人工智能热潮之下，东南亚消费类初创企业在奋力寻求关注

随着风险投资公司对消费类初创企业收紧钱袋，一些公司已转向其他融资渠道

消费类初创企业的融资金额已从2022年60亿美元的高点，下降至2026年上半年的5.8亿美元。 图片来源：ULLA

石油危机、通货膨胀加剧、货币贬值——这些只是印尼公司近几个月来不得不面对的部分阻力。其中一家公司是Yoona，一个来自这个群岛国家的有机卫生巾品牌。

Yoona首席执行官Susanna Angraini告诉Tech in Asia，该公司没有选择降价，而是通过提供更多促销套餐来提高客户的客单价。

然而，维持运营和吸引投资者是两项不同的挑战。像Yoona这样的公司表示，融资已变得更加困难。

Angraini表示，过去，仅凭印尼庞大的市场，在该国从事消费业务本身就足以吸引投资者。但现在的门槛更高了：“如今，他们还想知道你是否能扩展到印尼以外的市场，”她补充道。

虽然这家初创公司已经为其正在进行的Pre-A轮融资找到了领投方，但寻找其他投资者却更为棘手。尽管其卫生巾产品线已经实现盈利，但公司收到的反馈是其增长速度过慢。

“其他公司正在将目光投向更广的范围。随着风险投资公司（VC）对消费类初创企业收紧钱袋，一些公司已转向其他融资渠道，如债务、天使投资人或家族办公室，”CyberAgent Capital的总监Kevin Wijaya告诉Tech in Asia。他没有具体说明是哪些初创公司。

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投资者对消费领域的关注度正在减弱

根据数据平台Tracxn的数据，消费类初创企业的融资金额已从2022年60亿美元的高点，下降至2026年上半年的5.8亿美元。

就在四年前，一家印尼的生鲜电商初创公司可以在C轮融资中筹集1.2亿美元。科技赋能的连锁咖啡店也筹集了可观的资金：Kopi Kenangan在2021年融资9600万美元，而前一年则融资了1.09亿美元。

资金正越来越多地流向人工智能（AI）初创企业或其相关领域。Tracxn的数据显示，在2026年上半年，东南亚初创企业融资总额的一半以上都投向了数据中心运营商DayOne，该公司筹集了45亿美元。

事实上，随着B2B（企业对企业）初创公司获得更多投资者关注，东南亚的下一个风险投资周期将聚焦于生产力而非消费。

PitchBook的分析师Melanie Tng表示，从历史上看，投资东南亚消费类初创公司的风投一直专注于电子商务、金融科技和其他消费平台等高增长的数字业务。但这类投资依赖于初创公司获得显著市场份额的潜力，而如今，由于获客成本更高，这类投资的决策变得更加困难。

“竞争加剧，从规模化到盈利的路径对投资者而言，也变得不如预期清晰，”她分享道。

再加上经济增长放缓、消费支出疲软以及由美国与中东冲突导致的高油价，投资消费类初创公司变得更加棘手。

在过去一年中，资金大量流向了知名的消费品牌，例如“先买后付”公司Atome和二手车交易平台Carsome，它们分别融资了8100万美元和3000万美元。

除了泰国美妆电商公司Konvy在5月份融资2200万美元外，该领域的初创公司近几个月几乎没有获得任何资金，即便是那些之前曾成功融资的公司也是如此。

在人工智能成为风投宠儿的时代，东南亚的消费类初创企业投资是否仍有一席之地？

风投公司持乐观态度

接受Tech in Asia采访的风投公司相信，鉴于东南亚地区拥有新兴经济体和年轻的人口结构，消费类初创企业在这里仍将占有一席之地。

“世界上一半的人口生活在地球的这一侧——东南亚和南亚，”菲律宾风投公司Founders Launchpad的高级经理Nikko Guiam说。“所有这些人都会消费——无论是食品还是生活必需品。”

该公司的投资组合中有19家初创公司，其中大部分是面向消费者的。其单笔投资额在5万美元到10万美元之间。

Jago Coffee联合创始人Yoshua Tanu（左）和Christopher Oentojo。 图片来源：JAGO COFFEE

“人工智能获得投资者的关注是可以理解的。但在东南亚，消费者仍然是经济的驱动力。投资者很难忽视这一点，”CyberAgent Capital的Wijaya表示。

来自菲律宾的早期投资者Kaya Founders也持相同观点。尽管该公司已开始支持B2B初创企业，但这家风投尚未放弃在该国对消费领域的投资。

其价值2500万美元的第二支基金，旨在支持为该国不断壮大的中产阶级提供健康服务和产品，以及二手车、旧房等特定品类电子商务平台的消费类初创企业。

DSG Consumer Partners的董事总经理Sameer Mehta表示，尽管消费类初创企业的融资环境比两年前“更冷清”，但并未崩溃。

融资轮次需要更长时间才能完成，初创公司的估值也受到更严格的审查。尽管如此，Mehta认为这些发展并非坏事。“这有助于我们筛选出那些正在建立真正有存在价值的、真实业务的创始人，”Metha说。

业务转型是关键

Founders Launchpad的Guiam承认，菲律宾的许多消费类初创企业已不再处于风投希望看到的那种“增长模式”中。

虽然这些初创公司并未濒临倒闭，但它们通过审慎管理现金流来维持运营。这对于寻求超额回报的风投来说，并无太大吸引力。

“当你进行融资时，你需要处于强势地位，”Guiam说。

诚然，并非所有初创公司都将获得风投视为终极目标，也并非所有公司都在为此进行优化。

尽管如此，那些参与这场融资游戏的公司不得不变得更具策略性，要么调整其商业模式，要么拥抱人工智能。

例如，为了应对菲律宾人可支配收入缩水和通胀上升的问题，销售男性生发产品和减肥药的健康科技公司GoRocky降低了价格以吸引中产阶级。其产品此前定位在保费端，目标是高收入人群。

该公司首席执行官Kiyanusch Braun告诉Tech in Asia，GoRocky现在提供更多、更长期数的分期付款选项，以保持其商品价格的亲民性。

去年，数字优先的连锁咖啡店Flash Coffee的创始人转向了一个新项目——帮助餐饮企业构建贴牌移动应用。该连锁咖啡店于2023年关闭了在新加坡、香港、台湾和韩国的业务，并出售了其泰国业务，但目前仍在印尼运营。

曾被誉为菲律宾最大直播平台的Kumu，目前正在其平台上试点一项数据标注服务，允许用户处理数据以换取费用。

Kumu是来自菲律宾的直播平台。 图片来源：123RF

这家公司曾从General Atlantic和Openspace Ventures等投资者处筹集了超过1亿美元的资金，几年前在菲律宾曾与TikTok积极竞争，但如今已落后于其他主要社交媒体平台。

今年早些时候，Kumu的联合创始人KC Montero在一篇LinkedIn帖子中表示，公司在其应用上增加一个“数据标注层”的举措，是该初创公司努力将其直播社群转变为“合格的人工智能劳动力”的一部分。该公司没有回应Tech in Asia的采访请求。

风投想要什么

风投公司承认，如今要发展一家消费类初创公司并对其进行投资变得更加困难。

例如，Wijaya分享道，近几个月向CyberAgent Capital进行路演的初创公司，要么服务的市场太小，要么要求的单笔投资额超出了公司愿意投入的范围。例如，它在印尼的最近两轮融资都是后续轮融资。

Founders Launchpad的Guiam表示，如今一家消费类初创公司要想蓬勃发展，创始人需要拥有“独特的制胜权”。这可以是一种已建立的投资者或商业网络，供其创始人加以利用。

例如，该公司在马来西亚的唯一投资项目——零售鲜榨果汁摊位Being Juice，是由一名前Foodpanda马来西亚区域经理创立的。对于Guiam来说，这位首席执行官驾驭本地市场的现有知识，增加了该初创公司更快洗牙的机会。

与此同时，DSG认为，人工智能无法模仿的产品和服务将在未来几年“胜出”——比如真实世界的体验。今年，该公司投资了新加坡的现场娱乐平台Triangle。

目前看来，适者生存是法则。Wijaya指出，尽管印尼经济形势困难，但其投资组合中的咖啡推车连锁店Jago Coffee在过去一年中实现了每月两位数的收入增长，因为它与客户建立了牢固的关系。

“尽管成本不断上升，但他们没有在质量上偷工减料。这是一个微妙的平衡，”他补充道。TECHINASIA