与会嘉宾：亚细安公开市场需提升可投资性与准入便利性，以吸引中国投资

该区域金融环境多元，各成员国的货币、法规、基础设施和发展阶段各不相同

周一（9月21日），在CGS中国-亚细安商业领袖峰会上，与会嘉宾表示，亚细安资本市场对中国投资者构成了挑战。 摄影：TAN NAI LUN，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】亚细安公开市场需要提升可投资性并改善外国投资者的准入，以促进该区域与中国之间更大规模的跨境资本流动。

在周一（9月21日）举行的CGS中国-亚细安商业领袖峰会上，与会嘉宾表示，对中国投资者而言，亚细安资本市场存在监管碎片化、流动性受限、缺乏透明度以及投资者熟悉度不足等挑战。

尽管中国与亚细安之间有着紧密的贸易和私人投资联系——双方贸易额于2025年首次突破1万亿美元。

新加坡金融管理局 (金管局) 市场、基础设施和中介机构部门执行董事Ian Chung表示：“亚细安的优势在于其多样性……它为投资者提供了接触不同行业和增长动力的市场机会——无论是制造业产业群、科技业还是金融服务。”

“但这也意味着，投资者很难理解如何在这些市场的不同监管制度中进行操作。”

Chung是在一场关于促进中国与亚细安资本流动的小组讨论上发表上述言论的。

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同场参与讨论的还有马来西亚证券委员会市场发展总监Shahrul Amry Abdul Malek、印度尼西亚证券交易所（IDX）业务发展总监Iding Pardi、泰国证券交易所（SET）高级执行副总裁兼首席市场官Soravis Krairiksh，以及香港交易及结算所有限公司（HKEX）亚细安发行人服务主管Abhishek Bakshi。

该小组讨论由CGS国际集团首席执行官Carol Fong主持。

Shahrul预计，亚细安市场在提高意识和加强沟通方面“需要做更多工作”，尤其是针对外国投资者。

他表示：“在（投资亚细安）时，我认为仅仅关注宽基指数是错误的。在这个区域，我们需要对特定行业和主题进行更深入的研究。”

Chung指出，投资者反馈称亚细安市场缺乏流动性。在过去几年，许多市场的资本都流向了美国资本市场，因为后者的市场深度更大，且能提供更好的估值。

他表示：“我们需要吸引第三方机构资本回流到我们的市场，以改善流动性，并为中国投资者提供另一个关注我们市场的理由。”

印度尼西亚证券交易所的Pardi表示，流动性不仅关乎成交量，还涉及自由流通股权的集中度、透明度以及准入的便利性。

他补充说，这是因为亚细安地区在金融方面仍然呈现多元化，各国货币、法规、基础设施和发展阶段各不相同。

此外，泰国证券交易所的Soravis表示，对中国国内投资者而言，中国的资本市场规模庞大且富有吸引力。因此，大部分国内储蓄无需寻求海外投资机会。

与会嘉宾指出，尽管如此，一些亚细安国家及其监管机构已经认识到这一挑战，并启动了旨在提振本地市场的计划。

例如，新加坡的“股市发展计划”增加了投资者和机构的市场参与度。其价值释放举措帮助发行人更好地与投资者沟通，同时也让投资者更好地了解投资机会。

马来西亚的资本市场总体规划也包括支持其中小企业和中型企业进入资本市场。

Shahrul指出，马来西亚拥有丰富的电子制造业生态系统和半导体产业，因此在电子、医疗保健和能源转型领域储备了大量优质的首次公开售股（IPO）项目。

至于泰国，Soravis指出，由于市场以旧经济板块的股票为主，且缺乏供外国投资者进入的渠道（即投资机会），其市场表现已落后于全球市场。

因此，泰国正致力于增加其交易所的产品种类，可能包括中国的外国直接投资公司、新经济领域中尚未盈利但增长迅速的公司，以及科技平台公司。

Soravis表示，他希望建立更多类似“中新ETF互联互通”的桥梁，该机制旨在促进中国和新加坡在交易所交易基金（ETF）方面的市场合作。

与此同时，印度尼西亚正设法让投资者更容易进入、了解和投资该国市场，同时保持适当的保障措施。

Pardi说：“全球资本不仅寻求增长，他们寻找的是可投资、具备流动性且易于进入的增长机会。”