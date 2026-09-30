印尼前贸易部长：亚细安应为教育领域对不干涉原则作出例外处理

他表示，日益扩大的教育差距可能削弱该区域组织应对地缘政治和技术变革的集体能力。

【新加坡】印度尼西亚前贸易部长Gita Wirjawan于周三（9月30日）表示，亚细安应考虑在教育领域对其长期奉行的不干涉原则作出例外处理，以缩小成员国之间日益扩大的差距。

Wirjawan在“亚洲新视野论坛创新2026”第二天发表讲话时指出，该地区以其多样性为傲。他曾在2011年至2014年期间担任这个东南亚最大经济体的贸易部长。

他在由财新环球（Caixin Global）主办的论坛一场小组讨论中说：“但我认为，年轻一代常常将多样性与分化混为一谈。它们并非同义词。”

《商业时报》是本次活动的媒体合作伙伴。

在这场题为“当政治搅动市场：投资者在越南和印尼的考量”的小组讨论中，Wirjawan与新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究项目的高级研究员兼协调员Le Hong Hiep交换了对该区域的看法。

Wirjawan曾撰写过一本关于东南亚如何崛起成为全球领导者的书。他表示，该地区的分化体现在亚细安11个成员国的经济表现上。

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为说明这一点，他列举了该地区人均国内生产总值（GDP）的巨大差异。世界银行数据显示，2025年的人均GDP范围极广，从新加坡的约9万9000美元（12万6408新元）到老挝的约2300美元。

Wirjawan说：“我认为，经济成就的分化与教育成就的分化是相关的。”

例如，他指出，在高等教育领域，新加坡的大学位居世界顶尖院校之列，而其他几个东南亚主要经济体的大学则仍在全球百强之外。

在中小学层面也存在类似的差距。

最新的国际学生评估项目（PISA）结果显示，东南亚15岁学生的表现存在巨大差异。新加坡是全球表现最佳的经济体之一，而该地区其他参与经济体在数学、阅读和科学方面的得分，均低于经济合作与发展组织（OECD，一个总部位于巴黎的富裕国家俱乐部）的平均水平。

Wirjawan强调，随着地缘政治、技术、经济和气候变化的加速，如果这些差距不通过单个国家或集体努力加以解决，该地区将“面临更大的系统性风险”。

他表示，尽管亚细安互不干涉内政的原则一直对该地区行之有效，但他建议实行“某种程度的超国家主义，且严格用于教育目的”。

他说，这可以带来“更高程度的趋同”，并建立起必要的集体能力，以更有效地应对气候、技术、经济和地缘政治的变化。

他说：“只要存在分化，就不会有中心地位。”

他认为，如果每个东南亚国家最终都能在国际学生评估项目中表现优于全球平均水平，并拥有一所世界百强大学，那么该地区就将拥有与中国、西方及其他大国打交道所需的“集体智慧”、中心地位和自主权。

Wirjawan还指出了吸引高素质教师的重要性，他指出，新加坡从其最优秀的学生中招聘教师，且薪酬远高于印度尼西亚。

他说：“人力资本的基础是教学质量。”

“地缘政治的灵活性”

当主持人、财新传媒高级编辑Xu Heqian问及亚细安应如何应对人工智能和自动化带来的颠覆时，Le表示，虽然这些技术带来了机遇和挑战，但最大的风险是依赖性。

他指出，美国和中国的公司控制着支撑人工智能的大部分技术、能力、应用和基础设施。

他说：“因此，依赖的风险是真实存在的。我们必须通过保持中立、采取中间路线来应对这一问题，并努力提升我们的自主性。”

他说，自主性并不意味着必须控制人工智能的每一个方面，而是要保留选择最符合国家利益的技术和应用的能力。

这意味着要实现多元化，而不是依赖单一强国——既要与中国和西方公司合作，也要发展本国的能力。

Wirjawan接着这个话题表示，亚细安需要“地缘政治的灵活性”来应对大国之间的竞争。该地区应更多地向中国寻求技术资本，同时继续向西方寻求经济资本。

他说，中国的技术资本对于发展中的东南亚经济体来说更易负担，不过还需要更大程度的技术扩散。

这可能需要像BYD、小米和Oppo这样的中国公司在该地区建立工厂，而不仅仅是向其供应商品和服务。

“我认为，东南亚需要的是真正意义上的地缘政治灵活性。而这，我认为，需要巨大的教育成就作为支撑。”