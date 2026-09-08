亚细安数码经济协定有望释放2万亿美元潜力，但调查显示三分之一企业对此不知情

由于不知情，这些企业目前所做的决策，可能在协定生效后需要推翻。

周二，在新加坡美国商会举办的区域经济会议上，Accenture新加坡董事经理Mark Tham出席了“2026年亚细安商业前景调查”的发布活动。 照片：CMG

[新加坡] 具有里程碑意义的《数码经济框架协定》（Digital Economy Framework Agreement，简称Defa）被誉为全球首个此类区域性协定，有望为东南亚释放高达2万亿美元的数码经济潜力。

然而，超过三分之一的区域商业领袖表示，他们的企业对此并不熟悉。

于周二（9月8日）在新加坡美国商会的区域经济会议上发布的《2026年亚细安商业前景调查》发现，约35%的受访商业领袖表示其企业不熟悉Defa；另有49%表示虽然知道该协定，但尚未评估其对企业运营的影响。

另有12%表示其企业已评估了Defa的相关性，其余4%的企业则已制定了相应的行动计划。

这项研究由该商业协会、Accenture和Google联合进行，共收集了来自柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南这八个亚细安市场的184家公司的反馈。

该研究从五个维度评估了企业的人工智能能力：信任与治理、运营模式、数据准备度、市场战略以及代理部署。

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Accenture人工智能与数据董事经理兼新加坡美国商会副主席Bani Trehan说：「这是一个盲点。商界领袖们在谈论这件事……但如果你去问各个公司，问他们进展到哪一步了，他们其实并不清楚。」

在被《商业时报》问及原因时，她表示，区域内的公司可能尚未意识到Defa对其运营的实际影响。她还说，但这对他们而言至关重要。

熟悉度低的公司不仅错过了政策层面的对话，他们今天所做的架构和合规决策，在Defa条款生效后可能需要被推翻。

这对代理式人工智能（agentic AI）也具有同等重要的影响。

Defa涵盖跨境数据流动、数码贸易和人工智能治理的九大支柱，将为人工智能代理在亚细安的运作设定监管环境。

报告指出，例如，那些部署代理在不同市场间移动数据、做出自动化决策或与跨境客户互动的企业，将面临直接的运营影响。

在该会议发布研究结果的一场炉边谈话中，副总理Gan Kim Yong将Defa形容为亚细安的“探路者”，旨在为数码经济领域的合作探索新途径，也是该区域组织深化一体化的一个良好范例。

他说：「我们希望能在今年年底前签署该协定，并在明年我国担任轮值主席国期间……使其生效。」

他补充说，由于亚细安成员国之间在加强数码能力，为数码社会作好准备方面存在差异，因此要谈判一项适用于所有成员国的协议非常困难。

「通常情况下，为了照顾到所有成员，协议往往会迁就最低标准……但我们希望确保Defa是一项具有雄心的协定，同时又能兼顾亚细安区域内的多样性。」

人工智能的雄心与采纳现状

调查的另一项主要发现是，在代理式人工智能的采纳方面，亚细安成员国市场呈现“中间大、两头小”的格局：企业已将其提上议程，但大多数尚未建立起将其转化为运营优势的能力。

研究指出，企业雄心勃勃，早期部署也很普遍，但大多数公司缺乏将试点项目转化为规模化价值的基础。

Accenture的Trehan说：「投入了大量投资后，你会发现创建出的各种零散用例很难被采纳，因为它们没有达到企业级规模——这正是挑战所在。」

半数受访企业属于正在进行试点和实验的“探索”类别；23%的企业被视为处于“洗牙”阶段，意味着部署活跃且已产生可衡量的影响。

约五分之一是“初学者”，其部署活动为零或不足以构成一个项目。其余7%是顶尖企业，它们在该区域已实现人工智能优先运营和规模化部署。

调查指出，区分这些企业的关键在于，能否将在亚细安的监管、客户和运营环境中，把人工智能能力转化为针对特定市场的执行力。

受访企业指出的，在为代理式人工智能进行洗牙时遇到的最大内部障碍是文化与变革管理（27%），其次是遗留信息技术以及数据准备度或可访问性（各占17%）。

新加坡的战略

该部长表示，新加坡的人工智能战略涵盖多个方面，包括确保劳动者具备基本素养，以便他们能够拥抱这项技术而不是惧怕它。

新加坡也希望培养人工智能领域的专才和专家；并已在先进制造业、金融服务、互联互通和医疗保健这四个核心领域制定了一系列国家人工智能任务。

他说：「我们希望专注于人工智能的应用，并对来自美国和中国的技术保持开放和接纳的态度。」他以榜鹅（Punggol）的自动驾驶汽车试验为例，这些试验同时采用了中美两国的技术。

该部长承认人工智能将影响就业，并补充说：「我们减轻这种影响的唯一方法，就是让我们的劳动者做好准备。

「我们可能无法保住每一个工作岗位，因为工作本身会发生变化，但我们确实打算保住每一位劳动者——确保他们能继续获得相关的工作，无论这些工作是否由人工智能赋能。」