星展银行报告：亚细安预计4.8%的增长率背后 隐藏部分成员国的国内障碍

新加坡囊括了流入亚细安六大经济体的64.3%外国直接投资，但同时也将其部分资金引向邻国

2025年，流入亚细安六大经济体的外国直接投资净流入总额中，新加坡吸纳了1510亿美元，占64.3%。 照片：TAY CHU YI, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】周三（9月16日）发布的一份报告指出，东南亚主要经济体预计在未来十年将以年均4.8%的速度增长，但国内的障碍可能会使这些成员国中的大多数无法将全球投资转化为基础广泛的增长。

这份由 Bain & Co、星展银行 (DBS) 和 Vriens & Partners 联合发布的报告称，尽管2026年至2035年的基线增长预测略低于此前十年5.1%的预测，但依然保持韧性。

在2025年流入亚细安六大经济体的外国直接投资（FDI）净流入总额中，新加坡吸纳了64.3%，即1510亿美元。这一比例较之前的五年期稳步上升——2020年至2024年间为63.3%，2015年至2019年间为57%。

新加坡非但没有造成邻国资本短缺，反而日益成为区域的中央金融结算中心，并成为马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南外国直接投资的首要来源国。

尽管如此，报告警告称，由于电网不稳定、科技人才短缺、家庭债务高企以及政策不一致等国内限制因素，周边经济体在有效吸收和利用这些资本流动方面面临困难。

这些因素限制了这些成员国的增长上限。

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在全球波动导致供应链转移的背景下，越南和马来西亚等执行力强的市场正在抓住高价值制造业产业群和半导体的转移机遇。

但泰国和印度尼西亚等相对落后的国家则面临日益增长的下行风险，因为制度退化和基础设施建设延迟，阻碍了它们将资本承诺转化为直接的生产力增长。

区域前景分化

报告指出，由于国内结构性基础不同，亚细安六国的经济发展轨迹正在出现分化。

越南因抓住了美中供应链调整的机遇，以6.2%的基线增长预测在区域中领先。然而，电网的可靠性仍是其主要制约因素。

菲律宾以5.8%的预测紧随其后，这得益于其有利的人口结构和消费者支出。然而，该国也面临进口能源价格波动的风险，其业务流程外包行业则面临人工智能自动化的竞争。

印度尼西亚的基线增长率为5.4%，主要得益于其庞大的国内市场规模和镍资源的下游产业发展，但制度性摩擦和财政政策的转变限制了其上行潜力。

在半导体和数据中心重大投资承诺的推动下，马来西亚预计将增长4.3%，但该国面临着紧迫的人才瓶颈，且业务高度集中在利润率较低的组装业务上。

作为成熟经济体，新加坡凭借其枢纽地位以及采用企业级人工智能以抵消人口结构限制和劳动力供应紧张的影响，预计经济将增长2.7%。

泰国平均增长率预测为2.2%，处于增长区间的低端，主要受制于人口迅速老龄化、高企的家庭债务和政治碎片化等因素。

核心政策重点

报告指出，为将投资者的兴趣转化为持续的经济收益，区域各国政府应关注三大核心政策重点：

首先是加强制度韧性，这需要强化治理、维持财政稳定和深化资本市场，以降低风险溢价。

第二是巩固能源基础设施，通过提升电网可靠性和确保可调度的可再生能源容量，以满足耗电量大的技术中心和制造业产业群基地的需求。

可调度能源是指可以应电网运营商的要求按需调配的能源。

第三是不仅要采用技术，更要将企业级人工智能融入核心业务流程，从而在更广泛的经济体中推动生产力的普遍提升。