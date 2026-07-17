旅游需求激增，亚太航空公司2025年营收增长4.3%至2237亿美元

合计净利润达121亿美元，但不断上涨的燃油价格为航空公司前景蒙上阴影

2025年，亚太地区航空公司的成本与营收同步上涨；其合计运营支出增长了4.3%，达到2094亿美元。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】受国际和区域旅游需求激增的推动，亚太地区航空公司2025年的合计运营收入同比增长4.3%，达到2237亿美元。

根据亚太航空公司协会（Association of Asia Pacific Airlines, AAPA）于周四（7月16日）发布的初步数据，这主要得益于乘客收入增长4.7%至1784亿美元。

尽管乘客收益率下滑2.8%至每收入客公里0.078美元，但全系统客运量7.7%的跃升足以弥补平均票价下降的影响，从而实现了整体增长。

营收的增长使得该地区的航空公司得以录得全年合计121亿美元的净利润。

然而，成本也随之上升，合计运营支出增加了4.3%，达到2094亿美元。

在货运方面，2025年的收入增长了1.4%，达到236亿美元。

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由于托运商为应对迫在眉睫的关税上调而积极提前发货，航空货运需求增长了3.5%，这帮助航空公司在货运收益率下降2%至每货运吨公里0.321美元的情况下稳定了收入。

受非燃油成本挤压

尽管营收健康扩张，但航空公司在支出方面仍如履薄冰。

在长期供应链中断、员工薪资上涨、飞机租赁费率和机场收费提高的推动下，非燃油支出增长7.8%至1511亿美元。

与此同时，得益于全球航空燃油价格下跌9.5%（平均每桶88.80美元），燃油成本下降了3.7%至583亿美元。

能源价格的下跌为航空公司提供了喘息空间，使燃油占总运营成本的比例下降了2.3个百分点至27.8%。这一利好让航空公司得以锁定全年6.4%的营业利润率。

AAPA总干事Wong Hong表示：“亚太地区的航空公司在进入2025年时处于有利地位，强劲的客运和货运需求支撑了又一年的盈利增长。”

“尽管存在这些不利因素，该地区的航空公司仍维持了营业利润率……这反映出其持续的运营纪律。”

新浮现的不利因素

该行业组织指出，随着高能源成本带来的缓解期结束，航空公司的营收增长势头将在未来几个月面临更严峻的考验。

Wong指出，近期航空燃油价格的急剧逆转，以及由中东冲突引发的更广泛的宏观经济波动，将推高今年的燃油支出。

不断上升的成本环境也可能削弱消费者的消费能力和企业差旅预算。

尽管持谨慎态度，但AAPA预计，在今年亚太地区预计实现4.4%经济增长的支撑下，近期需求将保持坚挺。