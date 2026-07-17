The Business Times
business-time-50
Asean Business logo
SPONSORED BYUOB logo

旅游需求激增，亚太航空公司2025年营收增长4.3%至2237亿美元

合计净利润达121亿美元，但不断上涨的燃油价格为航空公司前景蒙上阴影

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Fri, Jul 17, 2026 · 03:50 PM
    • 2025年，亚太地区航空公司的成本与营收同步上涨；其合计运营支出增长了4.3%，达到2094亿美元。
    • 2025年，亚太地区航空公司的成本与营收同步上涨；其合计运营支出增长了4.3%，达到2094亿美元。 照片：YEN MENG JIIN, BT

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】受国际和区域旅游需求激增的推动，亚太地区航空公司2025年的合计运营收入同比增长4.3%，达到2237亿美元。

    根据亚太航空公司协会（Association of Asia Pacific Airlines, AAPA）于周四（7月16日）发布的初步数据，这主要得益于乘客收入增长4.7%至1784亿美元。

    尽管乘客收益率下滑2.8%至每收入客公里0.078美元，但全系统客运量7.7%的跃升足以弥补平均票价下降的影响，从而实现了整体增长。

    营收的增长使得该地区的航空公司得以录得全年合计121亿美元的净利润。

    然而，成本也随之上升，合计运营支出增加了4.3%，达到2094亿美元。

    在货运方面，2025年的收入增长了1.4%，达到236亿美元。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    由于托运商为应对迫在眉睫的关税上调而积极提前发货，航空货运需求增长了3.5%，这帮助航空公司在货运收益率下降2%至每货运吨公里0.321美元的情况下稳定了收入。

    受非燃油成本挤压

    尽管营收健康扩张，但航空公司在支出方面仍如履薄冰。

    在长期供应链中断、员工薪资上涨、飞机租赁费率和机场收费提高的推动下，非燃油支出增长7.8%至1511亿美元。

    与此同时，得益于全球航空燃油价格下跌9.5%（平均每桶88.80美元），燃油成本下降了3.7%至583亿美元。

    能源价格的下跌为航空公司提供了喘息空间，使燃油占总运营成本的比例下降了2.3个百分点至27.8%。这一利好让航空公司得以锁定全年6.4%的营业利润率。

    AAPA总干事Wong Hong表示：“亚太地区的航空公司在进入2025年时处于有利地位，强劲的客运和货运需求支撑了又一年的盈利增长。”

    “尽管存在这些不利因素，该地区的航空公司仍维持了营业利润率……这反映出其持续的运营纪律。”

    新浮现的不利因素

    该行业组织指出，随着高能源成本带来的缓解期结束，航空公司的营收增长势头将在未来几个月面临更严峻的考验。

    Wong指出，近期航空燃油价格的急剧逆转，以及由中东冲突引发的更广泛的宏观经济波动，将推高今年的燃油支出。

    不断上升的成本环境也可能削弱消费者的消费能力和企业差旅预算。

    尽管持谨慎态度，但AAPA预计，在今年亚太地区预计实现4.4%经济增长的支撑下，近期需求将保持坚挺。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    AirlinesAsia-PacificTravelAir transport

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    UOB shares retreated as much as S$1.66 to S$41.84 in the first few minutes of trading on Jul 17.

    UOB shares fall 3.8% after months of steady gains

    The Court of Appeal has determined that Hin Leong’s trading losses were “not reasonably foreseeable” by Deloitte when it undertook the engagement.

    Hin Leong’s US$2.6 billion claim against Deloitte struck out by apex court

    It might be tempting to take GovTech’s layoffs as a sign of economic trouble, but its detailed explanation should dispel such attempts at generalisation.

    GovTech layoffs: ‘No one is safe’ or ‘No one is to blame’?

    Xi spoke of China’s role in ensuring equitable access to AI capacity building for developing countries, to prevent the creation of “new historical injustices” in AI.

    Xi Jinping vows to make AI for all in debut at China’s top tech summit

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More