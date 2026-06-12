Bank Indonesia 新职责在加息后迎来首次市场考验

该行反驳了有关支持增长可能会削弱其稳定承诺的担忧。

最近的加息表明，印尼央行仍然专注于捍卫印尼盾和维护稳定。 图片：BLOOMBERG

[雅加达] 在立法者扩大其支持经济增长的职责之后，Bank Indonesia (BI) 本周的意外加息正成为一项早期考验，检验该央行能否让投资者相信其独立性依然完好。

尽管最近的加息表明 BI 仍然专注于捍卫印尼盾和维护稳定，但经济学家表示，更大的问题在于，当这些目标与增长发生冲突时，情况将会如何。

BI 的经济学家兼前高级副主任 Harry Baskoro 表示，当出现艰难的权衡时，市场普遍预期央行会优先考虑货币和金融稳定。他表示：「增长固然重要，但稳定是建立可持续增长的基础。」