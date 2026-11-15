国阵-国盟在马六甲选举中大获全胜，就业、投资及政治分歧成焦点

分析师称，此次胜利反映了巫裔选票的团结，而非国阵（Barisan National）实力的激增

11月14日，国阵主席 Zahid Hamidi（右七）在胜选后的新闻发布会上。 图片来源：AB RAUF YUSOH/FACEBOOK

【吉隆坡讯】对于47岁的土木工程师 Devan Chandran 来说，随着父母年事已高，回到家乡马六甲的前景变得越来越有吸引力。

但由于已在澳大利亚建立事业，他希望在家乡看到更多高价值的就业机会，之后再做决定。

他告诉《商业时报》：“墨尔本离吉隆坡不算太远，但我父母年纪越来越大。我想离他们近一些，以防万一。”

在马六甲爱极乐工作的零售业员工 Nurul Aida 则指出了同一问题的另一面——由于入门级企业工作的薪水太低，年轻人纷纷转向电子召车等零工经济。

她说：“我的表弟从商学院毕业，但获得的起薪仅略高于最低工资（1700令吉）。相比之下，他从事电子召车服务每月能赚取3000至5000令吉（734至1223美元）。”

这些担忧凸显了马六甲选举获胜者所面临的挑战——在居民们日益将目光投向海外或转向零工经济以寻求国内难觅的机会之际，如何将政治稳定转化为更高薪酬的工作。

由巫统（United Malays National Organisation, Umno）主导的国阵（Barisan Nasional, BN）与国盟（Perikatan Nasional, PN）组成的选举联盟在周六（11月14日）的州选中，横扫28个议席中的24席。其中，国阵赢得21席，国盟赢得3席，而希盟（Pakatan Harapan, PH）仅获4席。

这场压倒性胜利使获胜联盟获得了强大的执政授权，但同时也提高了外界对于该州吸引更高价值投资的期望。

这次胜利也对马来西亚下届全国大选前的政治联盟格局具有影响。

这一结果加强了巫裔民族主义政党巫统与国盟关键力量——马来西亚伊斯兰党（Parti Islam Se-Malaysia, PAS）之间合作的理由。

然而，在联邦层面，巫统仍是首相 Anwar Ibrahim 政府的一部分，与他的希盟联合执政，而伊斯兰党则属于反对党联盟。

国阵-国盟在马六甲的联合竞选宣言中承诺，将在五年内吸引300亿令吉的投资，并提议在该州建造2万5000个可负担房屋单位。

在“建设马六甲未来，繁荣国家”的主题下，该联盟旨在创造2万5000个新工作岗位，并为超过1万5000名技术和职业教育与培训毕业生提供高科技领域的培训。

将稳定转化为投资

商界人士、总部位于马六甲的功能性补水糖果制造商和出口商 Himalaya Group 的董事经理 Kenny Low 表示，整体商业情绪已变得谨慎乐观。

他表示，与2021年选举期间企业专注于在疫情中维持运营不同，如今商界正在权衡投资、扩张和招聘事宜。

但运营成本和熟练工人的供应情况仍然是影响扩张决策的关键因素。

他说：“当我们扩建工厂时，需要知道审批可能何时通过，这样才能安排设备安装、规划招聘并向客户做出承诺。”

Low 表示，可预测的审批时间表以及一个专门负责协调各机构和地方议会申请的联系人，将有助于提高效率。

为确保本地公司能从外来资本中受益，他呼吁采取措施，将包装、物流和设备维护等领域的国内供应商与新投资者对接；同时，也应帮助小企业理解采购要求和竞争合同。

他愿望清单上的这些项目，恰好填补了企业扩张所需帮助与选民所要求的高技能、高薪酬职位之间的鸿沟。

他说：“我希望州政府能为企业提供明确的时间表，并跟进已在进行中的项目。”

布城权力格局的变动

马来西亚首相 Anwar Ibrahim 在马六甲的一场竞选活动上。他的希望联盟在11月14日的州选中赢得四席。 图片来源：ANWAR IBRAHIM/FACEBOOK

分析师称，马六甲的选举结果表明，避免在巫裔选票上出现三角战是有效的策略，而非国阵实力的急剧扩张。

拉曼大学助理教授兼政策分析师 Liew Wui Chern 表示：“最明确的信息是，选民奖励了国阵与国盟的合作及政治稳定，而希盟仍未找到有效打入巫裔占多数选区的方法。”

国阵的议席数与2021年上一次州选时持平；国盟则比上一届增加了一席，希盟失去了一席。

Liew 博士表示，国阵与国盟在柔佛、森美兰和马六甲的强劲表现，使其在与希盟的谈判中拥有了更大的议价能力，并加强了在下届大选前推动更广泛国阵-国盟合作的势头。

国阵主席 Ahmad Zahid Hamidi 将此次胜利描述为延续自柔佛和森美兰的“蓝色浪潮”势头。

但 Liew 博士认为，这不会对联邦联合政府构成直接威胁，国阵仍有强大的制度和政治动机来维持现状。

他说：“直接影响可能不是团结政府的垮台，而是国阵将变得更加自信，同时希盟会面临更困难的战略环境。”

测试全国模式

双威大学政治学者 Wong Chin Huat 教授表示，此次联合胜利的结果，与将2022年全国大选中各州选区的国阵和国盟选票相加后得出的结果相符。

他将这种模式归因于根深蒂固的政党忠诚度（这在很大程度上由族裔宗教身份认同所塑造），以及摇摆选民群体的不断缩小。

Wong 教授表示，对希盟而言，问题在于巫裔支持不足，以及其支持者因认为联盟组建州政府希望渺茫而士气低落。

他将希盟发言人声称该联盟可赢得18席的言论，形容为一种提振士气的举动，同时也反映出一种担忧，即选民不愿选举一个在立法和选区发展方面影响力有限的反对党。

Wong 说，2008年以前，支持者愿意为了胜利的希望而支持反对党。如今希盟前景黯淡，可能会打击选民的参与热情。

他论证道，在得票最多的候选人赢得议席的选举制度下，促使了巫统和伊斯兰党的联合，而与此同时，希盟的中间派立场却未能吸引足够的巫裔支持。

Wong 教授将国盟接受较少议席分配视为一种战略让步，旨在确保未来与国阵的合作。与 Liew 博士一样，他认为这对 Anwar 的政府没有构成直接威胁。

但 Liew 博士提醒说，马六甲模式不应被自动视为全国范本。

他补充道：“全国大选将涉及非常不同的选区，尤其是城市和混合选区，因此国阵仍需权衡与国盟更紧密的合作是否会以牺牲非巫裔和温和派选民的支持为代价。”