一场关于东南亚供应链的论坛探讨了企业搬迁、人工智能和清关障碍等课题。

(左起) 经济发展局 (经发局) 柔佛-新加坡经济特区项目办公室主任Esther Teo、Accenture东南亚首席战略官兼亚太区供应链主管Mads Lauritzen，以及AP Moller-Maersk东南亚区域销售主管Jez McQueen，于11月18日出席东南亚增长论坛的小组讨论。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡】周三（11月18日）一场论坛的与会者表示，随着制造商在供应链中断和关税背景下将生产线在区域内转移，而非迁出该区域，“中国+1”的策略正逐渐被“东南亚+1”所取代。

由《商业时报》和新加坡经济发展局 (经发局) 联合举办的“东南亚增长论坛”最后以一场关于在东南亚建立具竞争力和韧性的供应链的小组讨论收官。该讨论由经发局柔佛-新加坡经济特区项目办公室主任Esther Teo主持。

Accenture东南亚首席战略官兼亚太区供应链主管Mads Lauritzen表示，在地缘政治紧张局势的推动下，企业纷纷寻求多元化发展，制造商也越来越多地将工厂迁出中国。

他指出，过去四年里，中国在美国制成品进口中所占的份额已从超过20%降至不足10%。此外，四分之三的美国制造商正将其供应基地迁出中国，转向亚洲其他地区，而东南亚是最大的受益者。

他表示，如今的趋势已从“中国+1”转变为“东南亚+1”，新增的生产基地通常也设在东南亚区域内。他举例说，槟城、河内和阿瑜陀耶（大城）有电子产业集群，而罗勇和雅加达则有汽车产业中心。

AP Moller-Maersk东南亚区域销售主管Jez McQueen表示，服装生产正从越南向南转移至印度尼西亚。同时，一些受美国关税影响的太阳能制造商已从中国迁至马来西亚和印度尼西亚，现在则转向菲律宾。

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他补充说，许多公司赶在关税实施前加急向美国发货，以避免在更高的每瓦时关税生效后持有库存。

但Lauritzen补充说，许多公司的多元化仅停留在纸面上，实际上仍依赖单一的供应来源。他指出，在过去18个月里，该地区三分之二的电子制造商都曾因单一采购来源而遭受供应链中断的冲击。

这类中断代价高昂。Lauritzen指出，全球每年因供应链中断造成的收入损失高达1.9万亿美元，约等于东南亚经济规模的一半，且这一数字仍在上升。他表示，供应链无法承受如此程度的中断，必须进行重塑以增强韧性。

为下一次冲击做准备

McQueen表示，与跨太平洋或欧洲航线相比，亚洲内部贸易受到的干扰较小。他指出，全球22%的海运量在亚洲内部完成，其中55%是服务于亚洲区域内的贸易。

即便如此，企业也应该为下一次冲击的到来做好准备。

他说：“明天就会发生中断。我不知道会是什么，但总会有事发生。”他敦促企业采取并行采购策略，而不是依赖单一的生产基地。

然而，建立有韧性的供应链需要付出代价。McQueen表示，库存持有成本通常是最大的开销，但可靠的过境时间能让公司减少库存。他也说，客户愿意为速度和可靠性支付保费。

尽管如此，Lauritzen认为企业应将此视为一种必要投资，而不是一项成本。

Lauritzen说，韧性——即企业应对干扰并从中恢复所需的时间——也取决于速度，而人工智能 (AI) 可以提升速度。

Accenture的一项研究发现，普通公司平均需要约35天才能做出反应，而“领先者”（不到20%的公司）只需大约五天。

他说，这些公司的过人之处在于，它们将人工智能或具备一定自主性的代理工具嵌入到特定的应用场景中，而不一定需要大规模部署。

Lauritzen说，人工智能最大的帮助在于让企业能够洞察其直接供应商以外的情况。企业通常对其一级供应商有很好的可见度，但大多数中断发生在二级和三级供应商层面，而企业在这些层面的可见度会急剧下降。

他列举了上游可见性代理、数字化供应链孪生体和协调器等工具，这些工具能够提供早期预警并帮助企业采取行动。

McQueen指出，旧式的物流控制塔报告的是上个月发生的事情，而人工智能则可以开始预测接下来会发生什么。

弥合人工智能差距

然而，很少有公司真正将这些人工智能工具投入使用。Lauritzen说，只有约25%的公司开始在供应链中使用人工智能，而不到10%的公司正在进行洗牙。他将这一差距归咎于企业过分关注技术，而忽略了流程、人才和运营模式。

他表示，新加坡可能是全球最强的人工智能赋能国，并提及该国的人工智能治理框架和60个人工智能中心。

他表示，小公司可以从小处着手，并指出新加坡有六家机构推出的七项人工智能资助计划，以及企业创新计划。根据企业创新计划，企业每在人工智能上支出100新元，便可节省68新元的税款。

Lauritzen补充说，新加坡企业发展局正在帮助300多家中小企业构建定制化的代理工具，并且有八家Accenture的客户参与了人工智能冠军计划。

他承认，这些代理工具价格不菲，每个成本在5万至25万新元之间，但成本透明化工具可以帮助企业为其融资。

让柔佛-新加坡联动发挥作用

当被问及如何让柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）以及巴淡岛、民丹岛和卡里蒙岛更好地为供应链服务时，McQueen表示，主要需求是减少海关接触点。

他呼吁实现无纸化清关，并设立一条“绿色通道”，让货物能在大约两小时内从新山运抵新加坡，同时请求经济发展局 (经发局) 为此进行游说。

McQueen说，柔佛和巴淡岛都必须与新加坡形成互补，而非竞争关系。柔佛能提供土地、空间、水源和不同的劳动力成本基础；巴淡岛则提供投资和能力，已安装三台岸边起重机——尽管港口拥堵和节假日效率低下的问题依然存在。

Lauritzen也同意，这三个地区构成了一个互补的生态系统，一些电子公司已经采用了这样的区域布局。

McQueen说，新加坡的优势在于其专业能力、综合实力和承载容量，并补充说，新加坡正在通过新建机场跑道、扩建航站楼和港口等方式进行超前投资。他形容巴淡岛和丹戎帕拉帕斯港与新加坡是兼容互补的，而非竞争对手。

他对新来者的建议是：三思而后行，在迁入之前要充分了解为何新加坡是合适的选择。