柬埔寨欲摆脱诈骗中心形象，但会否追查权势人物？

在约一年时间里，当局已将涉及约4000人的案件移交法庭。

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【金边讯】柬埔寨决心改变其作为诈骗中心的污点形象，已促使其对非法园区展开多次打击行动，但几乎没有逮捕任何被美国指认与诈骗活动有关联的、人脉广布的权势人物。

柬埔寨反诈骗总指挥、高级部长 Chhay Sinarith 表示，政府仍在进行调查。他在近期于金边接受采访时说：“仅凭怀疑不能立即采取执法行动，必须进行调查。”

美国已指认并制裁了两名现任柬埔寨参议员 Ly Yong Phat 和 Kok An，理由是他们与诈骗活动和人口贩卖有关联。

两人均未被起诉，并且仍留在由前首相 Hun Sen 领导的参议院中。

这两名参议员的个人和政治关系，不禁令人质疑调查能走多远。

独立政治分析师 Seng Vanly 表示：“当与 Hun Sen 家族和政府高官关系密切的商人面临如此严厉的国际审查时，若没有独立调查，（首相）Hun Manet 和柬埔寨人民党就不能指望公众会相信他们的反诈骗行动。”

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美国财政部于2024年9月制裁了 Ly Yong Phat 及其企业，理由是“他们在网络诈骗中心强迫被贩卖劳工劳动，犯下严重侵犯人权的行为”。

今年4月，美国财政部制裁了 Kok An 以及与他有关的28名个人和实体。

美国财政部表示：“Kok An 及其关联方的诈骗中心网络，在为诈骗活动而改造的赌场和办公园区内运作，为受害者的资金洗钱，并提供一个基地来针对美国公民并犯下侵犯人权的行为，且逍遥法外。”

去年9月，一些美国国会议员敦促特朗普政府调查并制裁26名个人和两个实体，因其与网络诈骗中心以及酷刑和人口贩卖等其他被指控的罪行有关。

他们点名了一些知名人士，如 Hun Manet 的堂兄 Hun To、国家警察总署副总监兼 Hun Sen 的女婿 Dy Vichea，以及副首相兼内政部长 Sar Sokha。

参与突袭诈骗园区的柬埔寨特种部队警员。 图片来源：海峡时报

当被问及为何柬埔寨未对这些高调人物采取任何行动时，Chhay Sinarith 表示：“并非柬埔寨没有进行调查。事实上，柬埔寨已经并且正在对一些重大案件进行非常彻底的调查。”

他表示，该国正在调查柬埔寨境内的“主谋”，但没有透露具体姓名。

当被追问柬埔寨是否会起诉这些高调的本国公民时，Chhay Sinarith 坚称彻底的调查需要时间。

他说：“在这个问题上，我们认为法律措施必须基于证据、是否构成犯罪以及符合法院诉讼的程序。”

分析人士表示，人们仍然怀疑调查能否做到透明和独立。

Seng Vanly 说：“政府是否会调查或审判像 Hun To、Dy Vichea 或 Sar Sokha 这样的权势人物，是值得怀疑的。”

他补充道：“他们密切的家族关系和高层职位意味着任何法律行动都会引发重大的政治麻烦，并损害国家领导人的形象。”

在2025年7月至2026年8月底期间，柬埔寨当局向法院移交了近450起案件，涉及约30个国籍的约4000人。

同期，官员们对832个地点进行了排查，导致663个与网络诈骗有关的场所被查处。

政府表示，已拆除86个工业规模的诈骗园区。

非营利组织国家民主研究所和软件公司 Inca Digital 在9月发布的一份报告中，作者 Jacob Sims 写道：“然而，根深蒂固的犯罪行为远比言辞和关闭的园区更为深刻，这些只是一个更阴险架构的前端。”

从干丹省一个诈骗园区没收的数千台电脑显示器现在存放在一个警察局里。 图片来源：海峡时报

为了展示柬埔寨清除诈骗活动的决心，该国于9月23日和24日在金边举办了首届为期两天的打击网络诈骗会议。

Hun Manet 对包括来自美国、英国和新加坡等国政府官员在内的1000多名全球与会者宣布：“我宣布，诈骗园区在柬埔寨王国主权领土内已不复存在。”

尽管实体建筑可能已被清空，但 Sims 警告称，现在宣布胜利可能为时过早。

他在报告中说：“没有任何有政治背景的国内精英面临可信的起诉。没有任何结构性改革来改变那些持续纵容诈骗经济的保护框架。执政联盟的制度性控制力仍然没有被打破。”

柬埔寨新闻部长 Neth Pheaktra 表示，观察人士有权发表自己的看法。他说：“他们有批评。这是他们的权利。但对我们来说，我们做了，并且我们在前进。”

他还表示，工作尚未完成，柬埔寨正与其他国家合作，继续打击诈骗活动，“直到最后”。

根据美国政府的估计，2024年美国人因设在东南亚的诈骗活动损失了至少100亿美元，比前一年增加了66%。

联合国毒品和犯罪问题办公室在7月的一份报告中估计，2025年整个东亚、东南亚、澳大利亚和新西兰因诈骗犯罪造成的年度总损失在883亿至1141亿美元之间。

诈骗窝点被捣毁

今年9月，柬埔寨当局罕见地组织媒体参观了他们已捣毁的靠近越南边境的三个诈骗园区。

这些在1月至4月间被突袭的园区，包括一家赌场，位于波萝勉省、柴桢省和干丹省。

这三个园区中最大的一个曾容纳多达3万人。

在大量诈骗分子逃离或被捕后，这些园区内的建筑物已经空无一人，当局基本保持了其原样。

迎接记者的是由高大混凝土墙围起来的建筑群，周边布满了闭路电视摄像头。

这些自给自足的诈骗园区都很相似，每个都配有宿舍、餐厅、诊所、零售店，甚至还有篮球场。

柬埔寨自给自足的诈骗园区。 图片来源：海峡时报

柬埔寨当局将从干丹省一个名为“金紫汇物业管理”的诈骗园区缴获的数千台电脑显示器和手机堆满了一个警察局的房间，该地距离金边市约四小时车程。

当被问及柬埔寨怎会多年来都不知道在如此大规模的园区内发生诈骗活动时，干丹省代理省长 Hak Sokmakara 表示，打击诈骗活动的责任不应仅由柬埔寨承担。

他说：“这不是睁一只眼闭一只眼的问题。这是一个全球性问题。不要隔离地指责我们。”

“我们努力打击和清除。疏忽意味着不采取行动。但我们行动了。”

Hak Sokmakara 承认，生活在诈骗园区外围的当地人从这些非法活动中获得了经济利益。

诈骗经营者从当地人手中收购旧房产，改善园区周边的道路基础设施，并向居民采购商品和服务。

但随着诈骗园区现已关闭，Hak Sokmakara 希望重塑该省的形象，并帮助合法企业回归。

他说：“我们必须拥抱合法的服务和清洁的经济增长，这远比依赖坏经济或黑色经济要好得多。”

外国投资者望而却步

在世界银行10月6日发布的最新柬埔寨经济预测中，该行将该国2026年的增长预期下调了0.4个百分点至3.5%。

这家全球性贷款机构表示，这是由于侨汇流入减少、通胀高企和信贷增长乏力导致私人消费下降，严重影响了家庭购买力。

柬埔寨的诈骗恶名意味着外国投资者进入或扩大市场意愿降低。

柬埔寨反诈骗负责人 Chhay Sinarith 承认，尽管正在进行清除工作，但欺诈活动依然存在。

他说：“我们取得的成就仍然不够。只要这些罪犯能够脱离大型园区，逃往邻国或其他国家并在那里继续他们的活动，我们就不认为柬埔寨的努力是成功的。”

一位因话题敏感而拒绝透露姓名的独立政治分析师表示，柬埔寨要恢复投资者信心还有很长的路要走。

该分析师表示：“要理清这些网络诈骗活动在柬埔寨基础设施，特别是在金融和商业领域的根深蒂固程度，还需要更多时间。顶级投资者在考虑投资柬埔寨之前，希望得到这些关键问题得到透明解决的保证。”

这位分析师补充说，柬埔寨需要实施结构性治理改革，加强国内机构，并引入更健全的法律，以更全面地挫败诈骗活动。

今年4月，柬埔寨颁布了其首部反诈骗法。

被定罪的网络诈骗犯可能被判处两至五年监禁，并面临最高12.5万美元的罚款。

那些被裁定犯有团伙作案或涉及多名受害者的诈骗罪的人，最高可被判处10年监禁，并处以最高25万美元的罚款。

新法律还对洗钱和招募诈骗人员等犯罪行为规定了惩罚。

但分析师 Seng Vanly 表示，法律必须公正执行，而不能只是口头说说。

他表示：“否则，政府的行动就有可能成为一场修复柬埔寨国际声誉的运动，而不是建立法治的认真努力。” 海峡时报