Canva任命Bukalapak前首席执行官领导其东南亚业务

该地区对该公司日益重要，其月活跃用户数排名前十的市场中有两个来自亚细安。

Willix Halim已被任命为Canva的东南亚业务负责人，将负责管理这个对这家以设计为核心的澳大利亚科技公司而言日益重要的地区。 照片：CANVA

【新加坡】东南亚正迅速成为总部位于澳大利亚的设计平台Canva的一个关键市场。该公司最近任命了印度尼西亚科技业资深人士Willix Halim，领导其在该地区不断增长的业务。

Halim是电子商务平台Bukalapak的联合创始人兼前首席执行官，外界期望他能利用其对该区域的了解，以东南亚首席执行官的身份为Canva带来进一步增长。

在约三个月前正式全职加入公司之前，他已为Canva提供了一年左右的咨询服务。

他预计将提供支持的领域包括Canva的市场本地化战略，以及运用他在东南亚“移动优先”理念方面的专业知识。

Halim告诉《商业时报》：“在电子商务以及所有行业中，‘移动应用优先’的思维模式都必须应用于东南亚。将这种模式从电子商务复制到软件即服务（SaaS）应用中的情况是相似的，而且在发展中市场，Android和iOS用户占据了很大一部分。”

Canva透露，在东南亚，每两个演示文稿中就有一个是在移动设备上开始创建的；在印度尼西亚，这一比例为三分之二，在菲律宾则为五分之三。

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仍属私人公司的Canva向《商业时报》披露，自2022年以来，其东南亚业务的年度经常性收入增长超过两倍，同期的月活跃用户数也增长超过一倍。

Halim认为，即使东南亚地区各个经济体处于不同的增长阶段，该地区为Canva带来的收入贡献仍将继续呈指数级增长。

他说：“当年度国内生产总值（GDP）增长5%时，意味着可支配收入也在增加，人们的消费能力也随之提升，因此未来几年（对Canva而言）将是令人振奋的。”

该公司拒绝透露其收入和用户基数，但提到了其在东南亚市场的表现以及Canva在该地区的投资。

Canva首席产品官兼联合创始人Cameron Adams表示：“就月活跃用户数而言，印度尼西亚一直稳居前三。菲律宾、越南和泰国也一直排在前15名之内。”

菲律宾是Canva全球第二大园区的所在地，其月活跃用户数也位列前十。

该公司在东南亚拥有庞大的中小型企业和企业家用户群，他们使用Canva满足日常业务需求，范围涵盖从社交媒体内容到市场营销和品牌推广。

公司还指出，新加坡的PropertyGuru在整个集团层面使用Canva。

教育是Canva在该地区一个充满前景的领域。该公司与包括泰国、印度尼西亚和菲律宾在内的地区教育监管机构合作，提供Canva教育版解决方案。这些合作为其带来了至少6000万月活跃用户的庞大用户群。

生成式人工智能的竞争

Canva对东南亚市场持乐观态度的同时，公司也正面临来自生成式人工智能（GenAI）进步以及与人工智能飞速发展相关的政府监管变化的挑战。

Adams表示，Canva一直在大力投资，以确保将生成式人工智能的最新进展应用到Canva的产品中。

他补充说，公司有300人专门负责其人工智能产品，其中三分之一的团队成员直接从事模型和内部人工智能能力的开发工作。

Canva也已从单纯提供设计解决方案，扩展到在其套件中加入生产力工具。公司最近发布了一项更新，深化了其设计应用程序之间的集成；这些举措帮助公司在当前环境中跟上了步伐。

Adams说：“OpenAI和Anthropic的崛起改变了人们的工作方式，但我们仍看到积极的增长信号。我们的企业收入同比增长超过100%，并且我们继续看到市场的增长。我认为我们正与那些新兴的‘人工智能优先’公司保持同步。”

来自其他软件供应商的生成式人工智能应用现在也为用户提供了创作设计的能力，从而侵蚀了Canva的市场份额。

Canva于2013年成立，最初是作为Adobe套件的替代品，其主张是让企业和个人的图形设计与创作变得更简单、更容易上手。

不断变化的市场格局导致投资者重新评估其估值。今年8月，Blackbird和Airtree将其对Canva的估值下调至349亿美元，较2025年的420亿美元估值下降了17%。

另外，美国投资公司Tim Rowe Price和Franklin Templeton也已下调了对Canva的估值。

估值的下降引发了外界对该公司上市计划的一些疑虑，Canva高管曾表示可能在2027年上市。

Adams和Halim在采访中均未对此发表评论，不过Adams表示两年是一个“很好的窗口期”，并且Canva需要选择合适的时机，因为市场“目前正在经历巨大变化”。

“我认为我们对目前作为一家私营公司的状况非常满意，因为它让我们能够进行长远考虑，而且在这个时期你确实需要有长远眼光，因为情况瞬息万变。”