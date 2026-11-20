尽管运营商需求依然强劲，但分析师警告，芯片供应商面临的风险最大。

CGS国际表示，投资预计将放缓，主要原因是“投资者在等待许可政策明朗化”。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

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【新加坡】分析师表示，华盛顿对先进人工智能芯片实施的新管制措施，可能会减缓东南亚数据中心的下一阶段建设增长。

他们补充说，由于马来西亚和泰国接触到非美国数据中心客户，它们在这些限制下面临着更大的风险；而新加坡的下一波数据中心发展则可能出现延误。

美国商务部于周一（11月16日）发布的这项规定要求，运往新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和巴西的先进人工智能芯片必须获得许可证，但总部设在美国的公司可获豁免。

星展集团研究部周二发布的一份报告指出，这五个国家的数据中心信息技术（IT）负载约为5.5吉瓦（GW），占全球运营数据中心总容量的约7%至9%。

CGS国际 (CGS International) 预计该规定将有利于美国的超大规模云服务提供商，而星展银行也指出，该规定可能将人工智能基础设施投资“转向监管障碍较少的司法管辖区和运营商”。

该行在一份报告中指出：“面向中国的人工智能项目以及独立的图形处理器（GPU）云运营商面临着更高的执行风险。”

马来西亚和泰国面临更大的风险敞口

在马来西亚，截至6月与政府签署的8.4吉瓦（GW）数据中心供电协议中，约有30%与总部设在美国的公司相关。

该研究机构指出，其余用户的身份则“不太明确”。

与此同时，泰国数据中心的主机托管需求预计也将放缓，因为服务于中国科技公司的数据中心运营商在从美国进口先进人工智能芯片时，必须获得美国的出口许可证。

在新加坡，CGS国际的分析师表示，他们认为第二轮数据中心项目征集计划（DC-CFA2）以及即将在裕廊岛建设的数据中心园区的工程“可能会被推迟”。

该研究机构指出，增长放缓的主要原因是美国新规出台后，“市场情绪和需求可能恶化”。

在新加坡，四家数据中心运营商——Digital Realty、Equinix、STT GDC和吉宝 (Keppel)——在8月的DC-CFA2招标中各临时获配50兆瓦（MW）的容量。

White & Case律师事务所合伙人Cristina Brayton-Lewis预计，新规将对亚细安的数据中心运营商产生一些“寒蝉效应”。

她说，由于这项新规定，一些项目“可能无法获得必要的许可证”。“其他项目或许能获得许可证，但可能面临许可审批延迟或繁重的许可条件。”

Macquarie Capital分析师Foo Zhiwei预计，随着运营商应对额外的许可要求和增加的“了解你的客户”（KYC）审查，行业将出现“放缓，而非停滞”。

星展集团研究部指出，许可要求可能会延迟GPU的发货和人工智能的部署。

星展银行指出，非美国的云运营商将感受到最大的影响。

运营商称需求依旧强劲

Digital Realty董事总经理兼亚太区主管Serene Nah表示，该公司仍在为其即将启用的SIN13数据中心设施挑选租户。

她说：“因为我们拥有50兆瓦的容量，所以有很多人与我们接洽，我们必须从中挑选。”

她补充说，SIN13数据中心将主要用于人工智能推理和高性能计算。因此，公司可能更倾向于选择那些在新规定下能够更容易进口GPU的公司。

尽管如此，她指出，新规定意味着运营商在为数据中心挑选客户时将“需要更加挑剔”。

作为通过DC-CFA2获配容量的四家公司之一，吉宝表示，预计这些措施不会对其在新加坡的数据中心业务产生重大影响。

吉宝的一位发言人说：“我们大部分的新加坡数据中心，包括在建的浮动数据中心，主要都承诺服务于美国的超大规模云服务提供商。”

尽管存在这些限制，CGS国际预计新加坡的运营商将迎来利好。

该研究机构指出：“如果新加坡能将自己打造成为一个处理合规工作负载和面向超大规模云服务提供商的可信计算中心，那么随着时间的推移，它将从中受益。”

芯片供应商面临风险

尽管运营商的需求依然强劲，但分析师警告称，芯片供应商面临的风险最大。

CGS国际指出，AEM因其人工智能和高性能计算客户而直接面临风险，而UMS、Frencken和Venture则可能受到间接影响。

该研究机构指出：“我们认为，对盈利的主要风险在于客户需求放缓且更为审慎，这可能影响2027财年及（可能）2028财年的盈利增长速度。”

然而，星展银行表示，对设备制造商的影响有限。

星展银行表示：“这些措施主要针对先进计算芯片，而非设备。”并指出UMS和Frencken受到的影响较小。

“虽然人工智能产能扩张放缓最终可能对晶圆厂设备支出构成压力，但UMS和Frencken在短期内受到的影响较小。”

不过，星展银行指出，鉴于Venture在人工智能基础设施硬件、网络和测试设备领域的风险敞口，该公司可能会受到影响。

总体而言，CGS国际预计投资将放缓，主要原因是“投资者在等待许可政策明朗化”。

总理Lawrence Wong周二表示，如果华盛顿方面存有疑虑，新加坡可以协助美国对相关公司进行检查，并了解进入本国的先进芯片的部署情况。

他指出，在记录为销往新加坡的芯片中，有很大一部分从未真正进入该国。

总理Wong说：“只有小部分芯片是直接进入新加坡的。”