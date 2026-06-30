中国新石器获准在马来西亚测试自动驾驶汽车

该公司将与合作伙伴 Tiong Nam Logistics、Asia Mobiliti 和 MindHub 在赛城进行测试

【新加坡讯】总部位于北京的自动驾驶汽车（AV）和物流公司新石器（Neolix）于周一（6月29日）表示，该公司已获得监管批准，将在马来西亚开始测试其自动驾驶汽车。

该批准是马来西亚交通部在国家自动驾驶配送车监管沙盒框架下授予的。新石器表示，道路测试将在未来几周内于雪兰莪州的赛城展开，该地也是马来西亚自动驾驶汽车测试路线的所在地。

该测试路线包括限制区域和公共道路，旨在实际城市环境中评估车辆性能。沙盒测试预计将在2026年下半年分阶段完成。

新石器正与三家合作伙伴共同开展此项试点项目。其中两家是马来西亚公司：物流服务商 Tiong Nam Logistics 和移动解决方案提供商 Asia Mobiliti；另一家是在新加坡注册的人工智能公司 MindHub。

该公司表示，他们将评估包括包裹配送、校园物流和按需电商配送在内的不同应用场景，并将为未来在整个东南亚的商业扩张提供支持。

进军东南亚

新石器称此举是其在亚洲扩张的前奏。

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一位公司代表表示：“马来西亚是新石器国际扩张战略中重要的下一步。我们看到整个地区对自动驾驶物流基础设施有着强劲的长期需求，而马来西亚为验证专为亚洲密集城市市场设计的技术提供了一个理想的环境。”

新石器补充说，马来西亚的左行交通系统是一个“宝贵的测试环境”，有助于未来在亚太地区的进一步部署。采用类似交通系统的主要市场还包括新加坡、泰国和印度尼西亚。

今年6月，新石器与总部位于新加坡的 QuikBot Technologies 签署了一项战略合伙业务，旨在新加坡建立自动驾驶配送解决方案。

新石器成立于2018年，该公司表示其自动驾驶配送系统已在超过15个国家和300个城市部署。公司计划到2026年底在阿拉伯联合酋长国部署超过1万辆汽车，并计划将业务扩展到沙特阿拉伯、卡塔尔和阿曼。