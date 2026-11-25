其公开市场投资和库务运营预计将在2026年和2027年继续成为盈利的主要驱动力

Danantara董事会于周三（11月25日）在雅加达举行新闻发布会，公布了该基金的首次经审计财务业绩。 图片来源：DANANTARA

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【雅加达】印度尼西亚主权财富基金Danantara在其首次经审计的财务业绩中公布，截至2025年12月的九个月内，录得净利润203.4万亿印尼盾（约合124亿美元）。

然而，尽管该基金正准备加大对战略性行业的投资，但国内市场的波动正为其2026年的盈利前景蒙上阴影。

Danantara首席投资官Pandu Sjahrir在周三（11月25日）表示，市场波动，尤其是在印尼股市的波动，已促使该基金对其盈利前景采取更为保守的看法。

该基金正寻求通过海外多元化投资来缓冲国内市场波动的影响；其公开市场投资和库务运营预计将在2026年和2027年继续成为盈利的主要驱动力。

其私人投资组合将日益侧重于能够产生经常性回报和股息的资产。

截至2025年12月的九个月内，203.4万亿印尼盾的合并净利润得益于2,385.2万亿印尼盾的营业收入和563.1万亿印尼盾的经营活动净现金流。

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该基金的合并财务报表首次展示了这家国有企业所管理投资组合的概况，一直受到分析师和投资者的广泛期待。

这些数据涵盖了2025年4月至12月，此前国有企业的股份已于同年3月转移至Danantara。

印尼经济目标的支柱

Danantara成立于2025年2月，现已成为总统Prabowo Subianto经济目标的核心支柱。其任务是调动该国庞大的国有资产，以加速发展，并推动经济增长率从近年来的约5%提升至2029年的8%。

其首席执行官Rosan Roeslani表示，2025年是奠定基础、构建投资能力以及重组国有企业生态系统的一年。

与通常建立在财政盈余或大宗商品意外收益之上的传统主权财富基金不同，Danantara是通过整合印尼1000多家国有企业而成立的，因此从一开始就拥有庞大的资产组合。

截至2025年12月31日，其合并资产总额为11,607万亿印尼盾。

该数字主要反映了国有运营公司的资产负债表，其中包括银行，其资产主要由客户存款和其他负债提供资金。

其约90%的利润来自六家国有企业，主要集中在银行业，以及能源、矿业和电信领域。

来自国有企业的股息预计将继续是其投资活动的主要资金来源。

2027年展望

财务总监Arief Budiman表示，Danantara预计2026年股息收入将在100万亿至160万亿印尼盾之间；其2027年的预测则定在140万亿至160万亿印尼盾之间。

他表示：“资金预计将来自股息收入以及债券和其他金融工具等外部来源。”

Danantara正准备积极推进投资，目标是在2027年部署421万亿印尼盾，较2026年的约248万亿印尼盾大幅增加。

该基金计划在2027年继续投资于垃圾焚烧发电项目、数据中心、下游产业和可再生能源，以构建一个横跨基础设施和生产性部门的投资组合。

医疗保健和数字基础设施也是其投资的优先领域，同时海外投资仍是其多元化战略的一部分。

考虑到长期项目预计需要更长时间才能为盈利做出贡献，Danantara的投资部门Danantara Investment Management将优先考虑能够产生收益和股息的私人投资。

Pandu表示：“例如，垃圾焚烧发电项目可能需要四到五年时间才能为投资管理部门创造股息。”

截至2026年10月，Danantara的投资组合规模约为162万亿印尼盾，其中包括60.6万亿印尼盾的公开市场投资。

该基金今年的目标还包括38亿美元的私人投资承诺和实现，这标志着其在股票市场之外调动资本的宏大计划。

该机构还启动了超过20个下游化项目，价值约225万亿印尼盾，涉及能源、矿产和金属、以及食品和农产品等行业，以支持印尼的工业发展。