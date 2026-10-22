MSCI引发股市暴跌后，Danantara准备向印尼股市投入更多资金

该基金已买入其认为具有吸引力的股票，并将在估值保持有利的情况下继续投资

Danantara管理着约1000家公司的约9000亿美元国有资产。 图片来源：DANANTARA

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【雅加达】印度尼西亚主权财富基金Danantara表示，在MSCI发出警告引发市场抛售后，该基金准备向国内股市投入更多资金。Danantara认为，一些基本面强劲但股价下跌的公司存在买入机会。

首席投资官Pandu Sjahrir在周四（10月22日）的新闻发布会上表示，该机构已经买入了其认为具有吸引力的公司的股票，并且只要估值保持有利，就会继续投资。

他表示，当股价具有吸引力且公司具有强劲增长潜力时，Danantara准备继续买入股票，但他并未透露已投资的金额。

Pandu说：“我们始终以利润为导向。从风险回报的角度来看，现在的情况看起来不错。”他补充说，包括一些国有控股公司在内的几家公司基本面依然强劲。

Danantara全球关系与传播董事总经理Pahala Mansury表示，该基金并不直接挑选个股，而是与投资经理合作。该基金此前已拨出约10亿美元，用于在2026年底前投资股市。

印尼股市周四反弹1.5%，为上周MSCI警告引发历史性抛售后带来了一些缓解。

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Danantara管理着约1000家公司的约9000亿美元国有资产，其持股所得股息是其创造回报和为进一步投资提供资金战略的一部分。

此前，MSCI于10月15日警告称，可能将印尼从新兴市场重新划分为独立市场，这使印尼股市面临新的压力。

此次审查反映了外界对印尼市场股权结构不透明、涉嫌交易违规以及市场监管存在漏洞等问题的担忧。

此次暴跌在两天内导致市场市值蒸发约820亿美元，创下有记录以来的最大跌幅，之后股市于10月20日出现部分回升。

此次抛售加剧了严重的外资流出。在MSCI发出警告之前，截至10月15日，海外投资者已净卖出84.8万亿印尼盾（约合47亿美元）的印尼股票。

印尼股市已成为今年全球表现最差的市场之一。雅加达综合指数在2026年已暴跌约40%，表现落后于新加坡、马来西亚和菲律宾等区域同行。

为遏制抛售压力并阻止市场抛售后投资者资金外流，印尼证券交易所已推出更严格的交易限制措施，包括限制股价在单个交易日内的最大跌幅。

随着投资者从印尼股市撤资，包括国有企业在内的各公司正寻求通过股票回购来支撑其股票需求。

国有银行Bank Mandiri和Bank Negara Indonesia已分别拨出1.17万亿印尼盾和6270亿印尼盾用于股票回购。

MSCI表示，正在审查有关股权数据透明度和可能存在的协同交易行为的担忧，预计将在2027年6月底前对印尼的分类做出最终决定。

若被降为独立市场，印尼股市对追踪新兴市场基准的全球投资者的吸引力可能会下降，这可能促使一些基金重新评估其在该国的风险敞口。

如果此次降级提议得以实施，印尼将成为亚太地区首个被MSCI归类为独立市场的国家，与阿根廷、尼日利亚、乌克兰、津巴布韦和黎巴嫩等国并列。

此举还可能引发大规模资本外流。Goldman Sachs估计，若印尼被完全从MSCI指数中剔除，可能导致高达56亿美元的被动资金流出。

然而，总统Prabowo Subianto表示，印尼不会被这家指数提供商吓倒。

Prabowo周三在雅加达的一次内阁会议上发表讲话，指责MSCI在提出可能剥夺印尼新兴市场地位后，试图恐吓该国。

他说：“我只想对MSCI说：印尼不惧怕任何人，也绝不退缩。我们有力量，有勇气，我们愿意做出牺牲，我们不知投降为何物。”

Prabowo发表此番言论之际，正值印尼金融监管机构面临压力，需要解决MSCI提出的有关市场透明度和治理方面的担忧。

上周，印尼金融服务管理局对涉及股票操纵和违反与企业集团相关公司首次公开募股（IPO）规定的各方处以总计2.1万亿印尼盾的罚款。

DBS Group Research的高级外汇策略师Philip Wee表示，Prabowo的回应应被视为安抚国内民众的举措。他说，印尼政府仍在努力解决投资者对股票市场治理的担忧，以及在2027年6月前被降级为独立市场的风险。

Wee说：“区分政治言论和政策努力非常重要。”