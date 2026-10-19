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退出及股权融资渠道收紧，东南亚初创公司债务融资呈上升趋势

数据平台Tracxn首席执行官表示，这反映了市场正日趋成熟，创始人和投资者在权衡风险。

Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Mon, Oct 19, 2026 · 07:00 AM
    • 根据数据平台Tracxn的数据，东南亚初创公司的债务融资金额从2023年的4.878亿美元激增至2025年的61亿美元。
    • 根据数据平台Tracxn的数据，东南亚初创公司的债务融资金额从2023年的4.878亿美元激增至2025年的61亿美元。 图片来源：《海峡时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】由于宏观经济状况导致退出和股权融资环境艰难，东南亚的初创公司已越来越多地转向债务融资。

    根据数据平台Tracxn的数据，该地区的债务融资金额已从2023年的4.878亿美元增长到2024年的31亿美元。这一数字在2025年几乎翻了一番，达到61亿美元。

    相比之下，股权融资金额从2023年的84亿美元降至2024年的79亿美元。到2025年，这一数字进一步降至62亿美元，仅略高于东南亚初创公司的债务融资金额。

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