菲律宾马哈利卡投资基金提早派息，其真实性质引发质疑

这家成立三年的主权基金支付高额股息，引发了其是否为权宜性财政支持来源的疑问

菲律宾马哈利卡投资基金通过信贷安排为Petron提供支持，彰显了该主权基金在国家能源安全中的作用。 图片来源：PETRON

【马尼拉】菲律宾的马哈利卡投资基金成立仅三年，便以超出预期的股息支付，为政府带来了一场意外的财政胜利。

但这次资金转移也引出了一个更大的问题：作为该国首个主权投资工具，其目标究竟是成为一个长期资本积累者、一个发展基金，还是一个权宜性的财政支持来源？

两周前，马哈利卡投资公司宣布将向财政局汇寄近14亿比索（约合2250万美元）的股息，用于资助政府在美伊战争引发的能源压力下的需求。自此，上述问题便成为了辩论的焦点。