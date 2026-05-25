越南首富长子接任 VinFast 董事长

Pham Nhat Quan Anh 的晋升标志着这个越南最强大的商业帝国正在进行领导层交接

33 岁的 Pham Nhat Quan Anh 同时担任 VinFast Trading and Production 的副董事长兼常务副总经理。 图片来源：VINFAST

【胡志明市】越南首富的长子已接任电动汽车制造商 VinFast 董事长一职，这标志着由亿万富翁 Pham Nhat Vuong 创建的商业帝国正在进行更深层次的代际交接。

此举正值该公司推进其雄心勃勃的全球扩张计划和更广泛的重组之际。

VinFast 于周一（5月25日）表示，其董事会已于5月23日任命 Pham Nhat Quan Anh 为在纳斯达克上市的母公司 VinFast Auto 的董事长。

他接替了 Le Thi Thu Thuy 的职位，后者是一位与该汽车制造商的海外融资和扩张事务密切相关的资深高管。

该公司表示，此次人事变动旨在支持 VinFast 的下一阶段发展，并为可持续增长奠定基础。

现年33岁的 Quan Anh 同时还担任 VinFast Trading and Production 的副董事长兼常务副总经理。根据5月12日公布的一项多方协议，这家位于越南的制造业子公司已被剥离，并将转让给一组投资者，作价13.3万亿越南盾（约合6.45亿新元）。

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河内的 VinFast 电动出租车。该电动汽车制造商的目标是到2026年在全球销售约30万辆汽车。 图片来源：路透社

VinFast 在一份提交给监管机构的文件中表示，该交易将使其能够采用“轻资产”模式，专注于研究和产品开发，而非生产制造。

该电动汽车制造商的目标是到2026年在全球销售约30万辆汽车，而其去年的交付量约为19.7万辆。其中包括在国际市场销售约10万辆的目标，这比2025年超过21800辆的海外交付量增长了近五倍。

下一代接班掌舵

Quan Anh 是 Vingroup 董事长兼 VinFast 创始人 Vuong 的长子，Vuong 另外还有一个儿子和一个女儿。

Pham Nhat Vuong 是 Vingroup 的董事长和 VinFast 的创始人。 图片来源：路透社

该集团表示，这位新上任的 VinFast 董事长自2019年加入公司以来，担任过一系列高级运营职位，负责的领域包括车辆开发、生产、全球销售和售后服务。

在加入 VinFast 之前，他于2017年至2019年期间，在 Vingroup 旗下的酒店业务部门 Vinpearl 担任副总经理兼副首席运营官。

他持有新加坡管理大学的工商管理学士学位。

多年来，Vuong 的子女们基本上远离公众视线，而 Quan Anh 的最新晋升是迄今为止最明确的信号之一，表明越南最大的私营企业集团 Vingroup 内部正在进行正式的领导层交接，其子女们正日益承担更重要的管理职责。

Vuong 26岁的小儿子 Pham Nhat Minh Hoang 此前曾担任 VinFast 的全球营销总监，以及 Vingroup 旗下电动汽车租赁和出行部门 Green Future 的首席执行官。Green Future 已于2026年早些时候与 VinFast 的电召载客关联公司 GSM 合并。

他还持有 Vingroup 旗下多家相关企业的股份，这些企业涉及科技、炼钢、能源和娱乐等领域。