烟霾问题引关注 First Resources称加里曼丹热点系厄尔尼诺及外部火灾所致

该棕榈油生产商表示，通过卫星识别热点并不意味着责任或过失。

【新加坡】在新加坡上市的棕榈油生产商First Resources周四（10月15日）表示，在其印度尼西亚棕榈油特许经营区内发现的火灾，主要是由蔓延过界的外部火灾引起的。

此前，一篇《海峡时报》的报道援引绿色和平组织（Greenpeace）最近的一项调查，点名First Resources和Bumitama Agri等实体，称其特许经营区内有烟霾源头热点。

该公司在一份监管文件中表示，西加里曼丹省火灾风险的升高，归因于厄尔尼诺现象引发的“严重”干旱。该公司称，这种极端天气导致当地社区小规模的传统清垦活动升级为失控的野火。

First Resources补充说，通过卫星识别热点并不能确定公司的责任，也不能证明其为清理土地而故意纵火。

该公司表示：“在特许经营区内出现热点，其本身不应被解读为特许经营权持有者引起、引发或纵容火灾的迹象。”

特许经营区是指公司被授予使用或开发权利的土地，特许经营权持有者负责管理该片土地。

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该公司表示，其调查显示许多热点位于其经营边界之外。

然而，该公司承认，尽管其现场消防团队已尽力扑救，一些源自外部的“大规模且迅速蔓延”的火灾仍侵入了其管理区域。 为捍卫其土地管理实践，First Resources提到了其“严格的零燃烧政策”以及一项“综合火灾管理”倡议，其中包括每日卫星追踪和无人机监视。该公司还指出，已向受灾村庄分发了17台水泵，并向当地教育部门分发了数千个口罩。 跨境烟霾仍然是东南亚一个长期存在的矛盾爆发点，西加里曼丹省的居民已对印度尼西亚政府提起集体诉讼，指控其在应对反复发生的火灾方面存在疏忽。

新加坡总理Lawrence Wong周四在Facebook帖文中表示，新加坡正在调查哪些公司可能对引发烟霾的火灾负责。

他补充说，如有必要，新加坡将根据其《跨境烟霾污染法》采取行动，并探讨与其他国家采取联合行动。