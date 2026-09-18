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百元油价对马来西亚影响利弊参半的五个方面

该国是受益还是受损，取决于其进出口结构和津贴规模等因素。

    • 原油价格上涨可能会增加马来西亚的燃油津贴成本。
    • 原油价格上涨可能会增加马来西亚的燃油津贴成本。 照片：商业时报资料库
    Chuah Bee Kim

    Chuah Bee Kim

    Published Fri, Sep 18, 2026 · 01:17 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新山讯】布伦特原油价格重返每桶100美元以上，这为马来西亚带来了一个熟悉的问题：作为一个能源出口经济体，高油价带来的收益是否会超过因津贴、进口成本以及企业和消费者面临的压力而造成的损失？

    由于美国和伊朗之间的紧张关系再起，加剧了市场对霍尔木兹海峡供应的担忧，同时中国的原油采购量也有所增加，油价于9月9日突破了百元关口。星期五（9月18日）亚洲交易时段，布伦特原油价格保持在104美元以上。

    马来西亚最终是受益还是受损，取决于其进出口结构、津贴规模以及高油价持续的时间。以下是需要了解的五点。

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