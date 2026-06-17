GCash母公司Mynt获董事会批准，推进菲律宾IPO计划

据报道，Mynt旨在通过上市筹集超过10亿美元资金

Mynt的IPO自2023年底以来便备受关注，其若成功上市，可能为菲律宾证券交易所带来一些积极影响。 图片来源：BT FILE

[新加坡] GCash的母公司Mynt已正式宣布其备受期待的首次公开募股（IPO）申请计划。

该公司于周三（6月17日）表示，其董事会和股东已授权公司就潜在的IPO，向菲律宾证券交易委员会（SEC）提交注册声明，并向菲律宾证券交易所（PSE）提交上市申请。

根据发行条款，此次发行的股票数量将相当于Mynt在IPO后总发行股本的12%，每股普通股的面值为0.03菲律宾比索。

周三的公告为Mynt提交IPO招股说明书铺平了道路。据报道，提交时间最早可能在本月。

该公司今年早些时候曾表示，将寻求于2026年下半年在菲律宾证券交易所上市。然而，《华尔街日报》周二援引未具名消息人士的话报道称，上市将在今年第四季度进行。

Mynt总裁兼首席执行官Martha Sazon在公告中表示：“我们董事会和股东的授权，使我们能够将潜在的公开上市作为Mynt增长道路上的下一步来推进。”

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该公司计划通过IPO筹集10亿至15亿美元资金，目标估值高达90亿美元。

自2023年底以来，该IPO一直备受关注，而Mynt的成功上市可能为菲律宾证券交易所带来一些积极影响，该交易所自去年以来一直表现不佳。

为了使其股票市场对发行人更具吸引力，菲律宾证券交易委员会今年早些时候将其最低公众持股量从20%下调至15%，对于规模特别大的上市公司，经监管部门批准后，该比例可进一步降至12%。

Mynt拥有该国最大的电子钱包运营商GCash。GCash于2004年以基于短信的本地汇款服务起家，后逐步发展到提供支付解决方案、贷款和其他数字金融服务。

Sazon指出：“我们希望Mynt的发展历程也能激励菲律宾的公司和初创企业，在本地科技界培养创新和企业家精神，同时将菲律宾推广为东南亚充满活力的技术和金融科技创新中心。”

Mynt的最大股东是电信运营商Globe Telecom，该公司由菲律宾最古老的家族企业集团Ayala Corp所有。新加坡电信运营商Singtel持有Globe Telecom的大量股份。

Mynt的其他股东包括中国的Ant Group和日本的Mitsubishi UFJ Financial Group。